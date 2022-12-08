https://ria.ru/20221208/pushkov-1837098595.html

Пушков резко ответил на слова Меркель о Минских соглашениях

Пушков резко ответил на слова Меркель о Минских соглашениях - РИА Новости, 08.12.2022

Пушков резко ответил на слова Меркель о Минских соглашениях

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T02:36

2022-12-08T02:36

2022-12-08T02:36

в мире

ангела меркель

алексей пушков

украина

германия

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минские соглашения

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях.Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ФРГ и коллективный Запад использовали Минские соглашения для вооружения Украины.В интервью газете Zeit экс-канцлер Германии Меркель сказала, что цель Минских соглашений заключались в попытке дать Украине время на усиление. Как отметила немецкий политик, все понимали, что проблема не решена и конфликт заморожен. Она также выразила мнение, что в 2014 году НАТО не могла обеспечить Киев оружием в том объеме, в котором альянс делает это сейчас.Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины, подписанные в 2015 году, предусматривали прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Но Киев так и не выполнил этот план.В конце сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав страны.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают отправлять оружие Киеву, выделяя на это десятки миллиардов долларов.Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221206/minsk-1836550997.html

https://ria.ru/20221117/minsk-1832244839.html

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Максим Горбачев

в мире, ангела меркель, алексей пушков, украина, германия, нато, россия, минские соглашения