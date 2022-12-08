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Пушков резко ответил на слова Меркель о Минских соглашениях - РИА Новости, 08.12.2022
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Пушков резко ответил на слова Меркель о Минских соглашениях
Пушков резко ответил на слова Меркель о Минских соглашениях - РИА Новости, 08.12.2022
Пушков резко ответил на слова Меркель о Минских соглашениях
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T02:36
2022-12-08T02:36
в мире
ангела меркель
алексей пушков
украина
германия
нато
россия
минские соглашения
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях.Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ФРГ и коллективный Запад использовали Минские соглашения для вооружения Украины.В интервью газете Zeit экс-канцлер Германии Меркель сказала, что цель Минских соглашений заключались в попытке дать Украине время на усиление. Как отметила немецкий политик, все понимали, что проблема не решена и конфликт заморожен. Она также выразила мнение, что в 2014 году НАТО не могла обеспечить Киев оружием в том объеме, в котором альянс делает это сейчас.Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины, подписанные в 2015 году, предусматривали прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Но Киев так и не выполнил этот план.В конце сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав страны.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают отправлять оружие Киеву, выделяя на это десятки миллиардов долларов.Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221206/minsk-1836550997.html
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в мире, ангела меркель, алексей пушков, украина, германия, нато, россия, минские соглашения
В мире, Ангела Меркель, Алексей Пушков, Украина, Германия, НАТО, Россия, Минские соглашения
02:36 08.12.2022
 
Пушков резко ответил на слова Меркель о Минских соглашениях

Сенатор Пушков назвал Запад ответственным за переход украинского кризиса в военную фазу

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях.
"Меркель публично открестилась от какой-либо самостоятельной позиции по украинскому кризису и признала, что при ней Берлин лишь играл в Минские соглашения, чтобы дать Украине "драгоценное время" на подготовку к войне. Это еще раз доказывает ответственность западного альянса за переход украинского кризиса в военную фазу", — написал сенатор.
Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ФРГ и коллективный Запад использовали Минские соглашения для вооружения Украины.
В интервью газете Zeit экс-канцлер Германии Меркель сказала, что цель Минских соглашений заключались в попытке дать Украине время на усиление. Как отметила немецкий политик, все понимали, что проблема не решена и конфликт заморожен. Она также выразила мнение, что в 2014 году НАТО не могла обеспечить Киев оружием в том объеме, в котором альянс делает это сейчас.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
6 декабря, 05:46Специальная военная операция на Украине
На Западе признали, что не побуждали Киев к выполнению Минских соглашений
Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины, подписанные в 2015 году, предусматривали прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Но Киев так и не выполнил этот план.
В конце сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав страны.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают отправлять оружие Киеву, выделяя на это десятки миллиардов долларов.
Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины в Минске. 2015 год - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 16:18Специальная военная операция на Украине
Порошенко рассказал пранкерам, зачем Украина подписала Минские соглашения
 
В миреАнгела МеркельАлексей ПушковУкраинаГерманияНАТОРоссияМинские соглашения
 
 
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