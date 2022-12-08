Пушков резко ответил на слова Меркель о Минских соглашениях
Сенатор Пушков назвал Запад ответственным за переход украинского кризиса в военную фазу
Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях.
"Меркель публично открестилась от какой-либо самостоятельной позиции по украинскому кризису и признала, что при ней Берлин лишь играл в Минские соглашения, чтобы дать Украине "драгоценное время" на подготовку к войне. Это еще раз доказывает ответственность западного альянса за переход украинского кризиса в военную фазу", — написал сенатор.
Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ФРГ и коллективный Запад использовали Минские соглашения для вооружения Украины.
В интервью газете Zeit экс-канцлер Германии Меркель сказала, что цель Минских соглашений заключались в попытке дать Украине время на усиление. Как отметила немецкий политик, все понимали, что проблема не решена и конфликт заморожен. Она также выразила мнение, что в 2014 году НАТО не могла обеспечить Киев оружием в том объеме, в котором альянс делает это сейчас.
Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины, подписанные в 2015 году, предусматривали прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Но Киев так и не выполнил этот план.
В конце сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав страны.
Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.