https://ria.ru/20221208/protest-1837352988.html

Жители одесского района перекрыли улицу из-за отсутствия света, пишут СМИ

Жители одесского района перекрыли улицу из-за отсутствия света, пишут СМИ - РИА Новости, 08.12.2022

Жители одесского района перекрыли улицу из-за отсутствия света, пишут СМИ

Жители микрорайона Лузановка в Одессе перекрыли улицу в знак протеста против отсутствия света, электричества у них нет уже пять дней, сообщает украинское... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T23:18

2022-12-08T23:18

2022-12-08T23:18

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Жители микрорайона Лузановка в Одессе перекрыли улицу в знак протеста против отсутствия света, электричества у них нет уже пять дней, сообщает украинское интернет-издание "Страна"."В Одессе жители микрорайона Лузановка перекрыли улицу в знак протеста из-за отсутствия света, электричества у них нет уже пять дней", - пишет издание в своем Telegram-канале.Издание опубликовало видео, на котором местные жители сообщают, что света нет из-за сгоревшего щитового кабеля. "Аварийные службы не реагируют", - комментирует происходящее на видео жительница микрорайона.Ранее представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщал, что более 200 тысяч жителей области остаются без света.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221205/odessa-1836540111.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, одесса, украина, вооруженные силы рф