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Жители одесского района перекрыли улицу из-за отсутствия света, пишут СМИ - РИА Новости, 08.12.2022
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Жители одесского района перекрыли улицу из-за отсутствия света, пишут СМИ
Жители одесского района перекрыли улицу из-за отсутствия света, пишут СМИ - РИА Новости, 08.12.2022
Жители одесского района перекрыли улицу из-за отсутствия света, пишут СМИ
Жители микрорайона Лузановка в Одессе перекрыли улицу в знак протеста против отсутствия света, электричества у них нет уже пять дней, сообщает украинское... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T23:18
2022-12-08T23:18
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Жители микрорайона Лузановка в Одессе перекрыли улицу в знак протеста против отсутствия света, электричества у них нет уже пять дней, сообщает украинское интернет-издание "Страна"."В Одессе жители микрорайона Лузановка перекрыли улицу в знак протеста из-за отсутствия света, электричества у них нет уже пять дней", - пишет издание в своем Telegram-канале.Издание опубликовало видео, на котором местные жители сообщают, что света нет из-за сгоревшего щитового кабеля. "Аварийные службы не реагируют", - комментирует происходящее на видео жительница микрорайона.Ранее представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщал, что более 200 тысяч жителей области остаются без света.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, одесса, украина, вооруженные силы рф
В мире, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Одесса, Украина, Вооруженные силы РФ
23:18 08.12.2022
 
Жители одесского района перекрыли улицу из-за отсутствия света, пишут СМИ

"Страна": жители района Лузановка в Одессе перекрыли улицу из-за отсутствия электричества

© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Жители микрорайона Лузановка в Одессе перекрыли улицу в знак протеста против отсутствия света, электричества у них нет уже пять дней, сообщает украинское интернет-издание "Страна".
"В Одессе жители микрорайона Лузановка перекрыли улицу в знак протеста из-за отсутствия света, электричества у них нет уже пять дней", - пишет издание в своем Telegram-канале.
Издание опубликовало видео, на котором местные жители сообщают, что света нет из-за сгоревшего щитового кабеля. "Аварийные службы не реагируют", - комментирует происходящее на видео жительница микрорайона.
Ранее представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщал, что более 200 тысяч жителей области остаются без света.
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Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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В миреДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийОдессаУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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