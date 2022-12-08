https://ria.ru/20221208/prioritet-1836710734.html

Билайн выяснил сезонное изменение приоритетов при выборе банков

Билайн выяснил сезонное изменение приоритетов при выборе банков - РИА Новости, 08.12.2022

Билайн выяснил сезонное изменение приоритетов при выборе банков

Специалисты билайн бизнес с помощью собственного сервиса маркетинговых исследований "Мобильные опросы" определили наиболее существенные критерии выбора банков,... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T10:00

2022-12-08T10:00

2022-12-08T10:00

билайн

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Специалисты билайн бизнес с помощью собственного сервиса маркетинговых исследований "Мобильные опросы" определили наиболее существенные критерии выбора банков, на которые ориентируются разные группы клиентов, сообщает пресс-служба мобильного оператора.Опрос проводился c октября по ноябрь этого года среди 2,7 тысяч абонентов билайн - мужчин и женщин в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в городах с населением свыше 100 тысяч человек."В рейтинге банковских критериев по-прежнему лидируют беспроцентное снятие наличных и наличие функционального мобильного приложения. Значимость наличия функционального мобильного приложения, сегодня являющегося одним из главных инструментов общения клиента с банком, отметили 89% аудитории. Третьим по важности критерием выбора банка является получение бонусов или кэшбэка от покупок — его отмечает 81% респондентов разных возрастов, в городах, где проводился опрос. Перечисленные факторы были наиболее приоритетными для клиентов банков на протяжении всех трех волн исследования", - говорится в сообщении.На наличие большого количества офисов обращают внимание только 67% опрошенных.Пресс-служба отмечает, что данные за октябрь 2022 года показывают, что за последний год для клиентов банков снизилась важность таких факторов, как длительный период погашения кредита без комиссии, процентная ставка по кредитным картам, а также наличие партнерских сервисов.Также за последние полгода жители России пересмотрели свое отношение к такому критерию, как вхождение банка в ТОП-10 российских банков: важным его назвали лишь 62% респондентов. Сервис маркетинговых исследований "Мобильные опросы" проводит опрос "Банковский мониторинг" дважды в год.

https://ria.ru/20221129/finprodukty-1834756493.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

билайн, новости компаний - экономика