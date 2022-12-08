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Билайн выяснил сезонное изменение приоритетов при выборе банков - РИА Новости, 08.12.2022
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Билайн выяснил сезонное изменение приоритетов при выборе банков
Билайн выяснил сезонное изменение приоритетов при выборе банков - РИА Новости, 08.12.2022
Билайн выяснил сезонное изменение приоритетов при выборе банков
Специалисты билайн бизнес с помощью собственного сервиса маркетинговых исследований "Мобильные опросы" определили наиболее существенные критерии выбора банков,... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T10:00
2022-12-08T10:00
билайн
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Специалисты билайн бизнес с помощью собственного сервиса маркетинговых исследований "Мобильные опросы" определили наиболее существенные критерии выбора банков, на которые ориентируются разные группы клиентов, сообщает пресс-служба мобильного оператора.Опрос проводился c октября по ноябрь этого года среди 2,7 тысяч абонентов билайн - мужчин и женщин в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в городах с населением свыше 100 тысяч человек."В рейтинге банковских критериев по-прежнему лидируют беспроцентное снятие наличных и наличие функционального мобильного приложения. Значимость наличия функционального мобильного приложения, сегодня являющегося одним из главных инструментов общения клиента с банком, отметили 89% аудитории. Третьим по важности критерием выбора банка является получение бонусов или кэшбэка от покупок — его отмечает 81% респондентов разных возрастов, в городах, где проводился опрос. Перечисленные факторы были наиболее приоритетными для клиентов банков на протяжении всех трех волн исследования", - говорится в сообщении.На наличие большого количества офисов обращают внимание только 67% опрошенных.Пресс-служба отмечает, что данные за октябрь 2022 года показывают, что за последний год для клиентов банков снизилась важность таких факторов, как длительный период погашения кредита без комиссии, процентная ставка по кредитным картам, а также наличие партнерских сервисов.Также за последние полгода жители России пересмотрели свое отношение к такому критерию, как вхождение банка в ТОП-10 российских банков: важным его назвали лишь 62% респондентов. Сервис маркетинговых исследований "Мобильные опросы" проводит опрос "Банковский мониторинг" дважды в год.
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билайн, новости компаний - экономика
Билайн, Новости компаний - Экономика
10:00 08.12.2022
 

Билайн выяснил сезонное изменение приоритетов при выборе банков

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Специалисты билайн бизнес с помощью собственного сервиса маркетинговых исследований "Мобильные опросы" определили наиболее существенные критерии выбора банков, на которые ориентируются разные группы клиентов, сообщает пресс-служба мобильного оператора.
Опрос проводился c октября по ноябрь этого года среди 2,7 тысяч абонентов билайн - мужчин и женщин в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в городах с населением свыше 100 тысяч человек.
"В рейтинге банковских критериев по-прежнему лидируют беспроцентное снятие наличных и наличие функционального мобильного приложения. Значимость наличия функционального мобильного приложения, сегодня являющегося одним из главных инструментов общения клиента с банком, отметили 89% аудитории. Третьим по важности критерием выбора банка является получение бонусов или кэшбэка от покупок — его отмечает 81% респондентов разных возрастов, в городах, где проводился опрос. Перечисленные факторы были наиболее приоритетными для клиентов банков на протяжении всех трех волн исследования", - говорится в сообщении.
На наличие большого количества офисов обращают внимание только 67% опрошенных.
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Пресс-служба отмечает, что данные за октябрь 2022 года показывают, что за последний год для клиентов банков снизилась важность таких факторов, как длительный период погашения кредита без комиссии, процентная ставка по кредитным картам, а также наличие партнерских сервисов.
Также за последние полгода жители России пересмотрели свое отношение к такому критерию, как вхождение банка в ТОП-10 российских банков: важным его назвали лишь 62% респондентов. Сервис маркетинговых исследований "Мобильные опросы" проводит опрос "Банковский мониторинг" дважды в год.
 
БилайнНовости компаний - Экономика
 
 
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