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В Приамурье вдвое ускорилось устранение аварий благодаря запасам частей - РИА Новости, 08.12.2022
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Амурская область
https://ria.ru/20221208/priamure-1837140381.html
В Приамурье вдвое ускорилось устранение аварий благодаря запасам частей
В Приамурье вдвое ускорилось устранение аварий благодаря запасам частей - РИА Новости, 08.12.2022
В Приамурье вдвое ускорилось устранение аварий благодаря запасам частей
Запас комплектующих для ремонта объектов ЖКХ в Амурской области ускорил вдвое устранение аварий, сообщает губернатор Василий Орлов. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T11:13
2022-12-08T11:55
жкх
алексей тарасов
василий орлов (губернатор)
возжаевка
россия
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 дек - РИА Новости. Запас комплектующих для ремонта объектов ЖКХ в Амурской области ускорил вдвое устранение аварий, сообщает губернатор Василий Орлов.В четверг на совещании в правительстве региона под руководством главы области профильные ведомства обсудили прохождение отопительного периода 2022-2023 годов."Запас комплектующих для ремонта объектов ЖКХ, созданный в области, позволяет нам в два раза быстрее устранять аварии. Среднее время устранения сократилось с 24 до 12 часов благодаря тому, что предприятия не тратят десятки часов на поиск комплектующих", - сказал Орлов на совещании.По данным министерства ЖКХ области, в настоящее время запас угля на предприятиях региона составляет 499,7 тысячи тонн (116% от плана), мазута –7,5 тысячи тонн (140% от плана), дров - 3,3 тысячи тонн (125% от плана). Как доложил губернатору глава ведомства Алексей Тарасов, в этом году заметно снизилось и количество обращений от граждан на горячую линию министерства в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего люди обращались по вопросам теплоснабжения.По его словам с начала отопительного периода зафиксировано более 270 инцидентов. В течение ноября число аварий на объектах ЖКХ снизилось. Отдельно отметили, что справляться с авариями бригады стали оперативнее.Отдельно на заседании обсудили проблему теплоснабжения в микрорайоне Гарнизон села Возжаевка. Как сообщил глава Белогорского округа Денис Инюточкин, сейчас для того, чтобы в квартирах было тепло, котельная выпускает максимально горячую воду в систему отопления – 73 градуса. Параллельно устанавливают дополнительные подогреватели и насосы, чтобы увеличить давление в системе, и тепло доходило до всех потребителей."Ежедневно смотрю сводку по температурному режиму в домах во всех территориях. Достаточно напряженная ситуация в микрорайоне Гарнизон села Возжаевка. Жители обращались с жалобами на холод в домах и ко мне в соцсети... Специалисты говорят о том, что отопительный сезон в селе будет проходить в режиме повышенной готовности. Нужно детально разобраться в причинах возникновения проблем. Обратился к прокурору области, чтобы ведомство проверило работу управляющей компании в части подготовки домов к отопительному периоду", - написал Орлов в своем Telegram-канале о ситуации после совещания.
https://ria.ru/20221206/moshenniki-1836649435.html
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жкх, алексей тарасов, василий орлов (губернатор), возжаевка, россия
ЖКХ, Алексей Тарасов, Василий Орлов (губернатор), Возжаевка, Россия, Амурская область
11:13 08.12.2022 (обновлено: 11:55 08.12.2022)
 
В Приамурье вдвое ускорилось устранение аварий благодаря запасам частей

Запасы для ремонта объектов ЖКХ в Приамурье вдвое ускорили устранение аварий

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкИнструменты
Инструменты - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 дек - РИА Новости. Запас комплектующих для ремонта объектов ЖКХ в Амурской области ускорил вдвое устранение аварий, сообщает губернатор Василий Орлов.
В четверг на совещании в правительстве региона под руководством главы области профильные ведомства обсудили прохождение отопительного периода 2022-2023 годов.
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"Запас комплектующих для ремонта объектов ЖКХ, созданный в области, позволяет нам в два раза быстрее устранять аварии. Среднее время устранения сократилось с 24 до 12 часов благодаря тому, что предприятия не тратят десятки часов на поиск комплектующих", - сказал Орлов на совещании.
По данным министерства ЖКХ области, в настоящее время запас угля на предприятиях региона составляет 499,7 тысячи тонн (116% от плана), мазута –7,5 тысячи тонн (140% от плана), дров - 3,3 тысячи тонн (125% от плана). Как доложил губернатору глава ведомства Алексей Тарасов, в этом году заметно снизилось и количество обращений от граждан на горячую линию министерства в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего люди обращались по вопросам теплоснабжения.
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По его словам с начала отопительного периода зафиксировано более 270 инцидентов. В течение ноября число аварий на объектах ЖКХ снизилось. Отдельно отметили, что справляться с авариями бригады стали оперативнее.
Отдельно на заседании обсудили проблему теплоснабжения в микрорайоне Гарнизон села Возжаевка. Как сообщил глава Белогорского округа Денис Инюточкин, сейчас для того, чтобы в квартирах было тепло, котельная выпускает максимально горячую воду в систему отопления – 73 градуса. Параллельно устанавливают дополнительные подогреватели и насосы, чтобы увеличить давление в системе, и тепло доходило до всех потребителей.
"Ежедневно смотрю сводку по температурному режиму в домах во всех территориях. Достаточно напряженная ситуация в микрорайоне Гарнизон села Возжаевка. Жители обращались с жалобами на холод в домах и ко мне в соцсети... Специалисты говорят о том, что отопительный сезон в селе будет проходить в режиме повышенной готовности. Нужно детально разобраться в причинах возникновения проблем. Обратился к прокурору области, чтобы ведомство проверило работу управляющей компании в части подготовки домов к отопительному периоду", - написал Орлов в своем Telegram-канале о ситуации после совещания.
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Амурская областьЖКХАлексей ТарасовВасилий Орлов (губернатор)ВозжаевкаРоссия
 
 
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