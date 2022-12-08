https://ria.ru/20221208/premiya-1837292707.html

Корреспонденты RT завоевали три премии Клуба журналистов Мексики

Корреспонденты RT завоевали три премии Клуба журналистов Мексики - РИА Новости, 08.12.2022

Корреспонденты RT завоевали три премии Клуба журналистов Мексики

Корреспонденты RT на испанском Борис Кузнецов, Семен Сендеров и Маурисио Ампуэро стали обладателями премии Клуба журналистов Мексики за освещение специальной... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T17:36

2022-12-08T17:36

2022-12-08T17:36

мексика

rt spanish

журналистика

мехико

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Корреспонденты RT на испанском Борис Кузнецов, Семен Сендеров и Маурисио Ампуэро стали обладателями премии Клуба журналистов Мексики за освещение специальной военной операции на Украине.Вручения наград состоялось в штаб-квартире клуба в Мехико. "Мы очень признательны Клубу журналистов за высокую оценку работы. Наши журналисты рассказывают то, что видят своими глазами. Нередко для этого приходится рисковать жизнью", — сообщила руководитель RT на испанском языке Виктория Воронцова.RT стал 14-кратным лауреатом Конкурса национальной и международной журналистики, который проводит Клуб журналистов Мексики.Премия Клуба журналистов Мексики вручается с 1952 года. Профессиональное жюри, куда входят члены клуба, ежегодно отмечает наиболее значимые достижения в области СМИ по всему миру.

https://ria.ru/20221115/serbiya-1831655665.html

мексика

мехико

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

мексика, rt spanish, журналистика, мехико