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Корреспонденты RT завоевали три премии Клуба журналистов Мексики
Корреспонденты RT завоевали три премии Клуба журналистов Мексики - РИА Новости, 08.12.2022
Корреспонденты RT завоевали три премии Клуба журналистов Мексики
Корреспонденты RT на испанском Борис Кузнецов, Семен Сендеров и Маурисио Ампуэро стали обладателями премии Клуба журналистов Мексики за освещение специальной... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T17:36
2022-12-08T17:36
2022-12-08T17:36
мексика
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журналистика
мехико
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Корреспонденты RT на испанском Борис Кузнецов, Семен Сендеров и Маурисио Ампуэро стали обладателями премии Клуба журналистов Мексики за освещение специальной военной операции на Украине.Вручения наград состоялось в штаб-квартире клуба в Мехико. "Мы очень признательны Клубу журналистов за высокую оценку работы. Наши журналисты рассказывают то, что видят своими глазами. Нередко для этого приходится рисковать жизнью", — сообщила руководитель RT на испанском языке Виктория Воронцова.RT стал 14-кратным лауреатом Конкурса национальной и международной журналистики, который проводит Клуб журналистов Мексики.Премия Клуба журналистов Мексики вручается с 1952 года. Профессиональное жюри, куда входят члены клуба, ежегодно отмечает наиболее значимые достижения в области СМИ по всему миру.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мексика, rt spanish, журналистика, мехико
Мексика, RT Spanish, журналистика, Мехико
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Корреспонденты RT на испанском Борис Кузнецов, Семен Сендеров и Маурисио Ампуэро стали обладателями премии Клуба журналистов Мексики за освещение специальной военной операции на Украине.
Вручения наград состоялось в штаб-квартире клуба в Мехико
.
"Мы очень признательны Клубу журналистов за высокую оценку работы. Наши журналисты рассказывают то, что видят своими глазами. Нередко для этого приходится рисковать жизнью", — сообщила руководитель RT на испанском языке Виктория Воронцова.
RT
стал 14-кратным лауреатом Конкурса национальной и международной журналистики, который проводит Клуб журналистов Мексики.
Премия Клуба журналистов Мексики вручается с 1952 года. Профессиональное жюри, куда входят члены клуба, ежегодно отмечает наиболее значимые достижения в области СМИ по всему миру.