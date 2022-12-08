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Корреспонденты RT завоевали три премии Клуба журналистов Мексики - РИА Новости, 08.12.2022
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Корреспонденты RT завоевали три премии Клуба журналистов Мексики
Корреспонденты RT завоевали три премии Клуба журналистов Мексики - РИА Новости, 08.12.2022
Корреспонденты RT завоевали три премии Клуба журналистов Мексики
Корреспонденты RT на испанском Борис Кузнецов, Семен Сендеров и Маурисио Ампуэро стали обладателями премии Клуба журналистов Мексики за освещение специальной... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T17:36
2022-12-08T17:36
мексика
rt spanish
журналистика
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Корреспонденты RT на испанском Борис Кузнецов, Семен Сендеров и Маурисио Ампуэро стали обладателями премии Клуба журналистов Мексики за освещение специальной военной операции на Украине.Вручения наград состоялось в штаб-квартире клуба в Мехико. "Мы очень признательны Клубу журналистов за высокую оценку работы. Наши журналисты рассказывают то, что видят своими глазами. Нередко для этого приходится рисковать жизнью", — сообщила руководитель RT на испанском языке Виктория Воронцова.RT стал 14-кратным лауреатом Конкурса национальной и международной журналистики, который проводит Клуб журналистов Мексики.Премия Клуба журналистов Мексики вручается с 1952 года. Профессиональное жюри, куда входят члены клуба, ежегодно отмечает наиболее значимые достижения в области СМИ по всему миру.
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мексика, rt spanish, журналистика, мехико
Мексика, RT Spanish, журналистика, Мехико
17:36 08.12.2022
 

Корреспонденты RT завоевали три премии Клуба журналистов Мексики

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСотрудник в студии телеканала Russia Today в Москве.
Сотрудник в студии телеканала Russia Today в Москве. - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Сотрудник в студии телеканала Russia Today в Москве.
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Корреспонденты RT на испанском Борис Кузнецов, Семен Сендеров и Маурисио Ампуэро стали обладателями премии Клуба журналистов Мексики за освещение специальной военной операции на Украине.
Вручения наград состоялось в штаб-квартире клуба в Мехико.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
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"Мы очень признательны Клубу журналистов за высокую оценку работы. Наши журналисты рассказывают то, что видят своими глазами. Нередко для этого приходится рисковать жизнью", — сообщила руководитель RT на испанском языке Виктория Воронцова.
RT стал 14-кратным лауреатом Конкурса национальной и международной журналистики, который проводит Клуб журналистов Мексики.
Премия Клуба журналистов Мексики вручается с 1952 года. Профессиональное жюри, куда входят члены клуба, ежегодно отмечает наиболее значимые достижения в области СМИ по всему миру.
 
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