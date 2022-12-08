https://ria.ru/20221208/premii-1837268001.html
Челябинский губернатор вручил премии лучшим работникам культуры и искусства
Челябинский губернатор вручил премии лучшим работникам культуры и искусства - РИА Новости, 08.12.2022
Челябинский губернатор вручил премии лучшим работникам культуры и искусства
Челябинский губернатор Алексей Текслер в четверг наградил лучших работников культуры Южного Урала, награды получили девять лауреатов, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T16:29
2022-12-08T16:29
2022-12-08T16:29
челябинская область
алексей текслер
челябинская область
челябинск
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 дек – РИА Новости. Челябинский губернатор Алексей Текслер в четверг наградил лучших работников культуры Южного Урала, награды получили девять лауреатов, сообщила пресс-служба правительства региона.По данным пресс-службы, губернатор вручил награды девяти лауреатам государственной премии Челябинской области в сфере культуры и искусства."Культурная жизнь в нашем регионе активно развивается, становится ярче, насыщеннее, разнообразнее. Мы видим полные концертные и театральные залы, хорошую посещаемость музеев и библиотек, множество мероприятий в современных модульных библиотеках, клубах, домах культуры. Это результат вашей творческой деятельности, за что вам огромная благодарность. Государственная премия в сфере культуры – это, в первую очередь, награда за ваш многолетний самоотверженный труд, признание вашего таланта и большого личного вклада в развитие нашего региона, в развитие тех творческих коллективов, где вы работаете", - цитирует пресс-служба слова Текслера.В этом году за вклад в развитие театрального искусства премию получили артист (кукловод) Магнитогорского театра куклы и актера "Буратино" Зинаида Бондаревская и художественный руководитель Нового Художественного театра Евгений Гельфонд, уточняется в сообщении.Профессор кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников Челябинского института культуры Людмила Лазарева и преподаватель хореографии ДШИ Чебаркульского городского округа Артем Федякин получили госпремию за вклад в развитие художественного образования, добавляется в сообщении.За вклад в развитие музыкального искусства отмечены художественный руководитель Камерного хора имени Михальченко Ольга Селезнева, солист театра оперы и балета имени Глинки Александр Сильвестров, также за вклад в развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества награждена заведующая отделом культурно-массовой работы Миньярского городского дворца культуры Ольга Щева, поясняется в сообщении.Директору Объединения городских библиотек Магнитогорска Элеоноре Потаповой и заведующей Централизованной библиотечной системы Челябинска Евгении Набиевой глава региона вручил диплом лауреата за вклад в развитие библиотечного дела, сообщает пресс-служба.По данным правительства региона, премия присуждается ежегодно с 2002 года в девяти областях культуры и искусства: литература, музыкальное искусство, изобразительное искусство, театральное искусство, музейное дело, библиотечное дело, культурно-досуговая деятельность и народное творчество, архитектура, художественное образование. Также лауреатам выплачивается денежная премия.По словам солиста оперной труппы театра оперы и балета имени Михаила Глинки Александра Сильвестрова, для него эта награда значит очень многое. "Я не зря стараюсь совершенствоваться на сцене и стремиться дальше и больше нужно всегда, не ожидая похвалы и наград. Конечно, то, что мой труд оценен, придает еще больше сил для работы. Я испытываю самые положительные эмоции, это благодарность руководству за возможность работать и творить, семье – за бесконечную поддержку и любовь, друзьям – за надежное чувство локтя", – сказал он РИА Новости.Художественный руководитель камерного хора имени Валерия Михальченко Ольга Селезнева добавила, что она любит город Челябинск, челябинскую филармонию и людей, которые в ней работают. "Думаю, что не было бы никаких наград и премий, если бы рядом не было коллектива – хор, который меня во всем поддерживает, который готов пойти со мной на любые эксперименты, делать любые проекты, воплощать в жизнь любые идеи… Вместе мы можем многое, тем более когда есть такая поддержка руководства и поддержка всех тех, кто приходит на концерты. Дорогой зритель, в следующем году мы вас порадуем новыми программами. Вас ждут премьеры. Карл Орф "Кармина Бурана", Верди "Реквием", который мы исполним вместе с симфоническим оркестром области под руководством Адика Абдурахманова… В мае приедет солист Мариинского театра, государственной академической Капеллы Санкт-Петербурга Владимир Миллер, обладатель уникального голоса бас-профундо… Мы всегда рады видеть всех на наших концертах", - сказала она РИА Новости.
https://ria.ru/20221202/nagrady-1835884831.html
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алексей текслер, челябинская область, челябинск
Челябинская область, Алексей Текслер, Челябинская область, Челябинск
ЧЕЛЯБИНСК, 8 дек – РИА Новости. Челябинский губернатор Алексей Текслер в четверг наградил лучших работников культуры Южного Урала, награды получили девять лауреатов, сообщила пресс-служба правительства региона.
По данным пресс-службы, губернатор вручил награды девяти лауреатам государственной премии Челябинской области в сфере культуры и искусства.
"Культурная жизнь в нашем регионе активно развивается, становится ярче, насыщеннее, разнообразнее. Мы видим полные концертные и театральные залы, хорошую посещаемость музеев и библиотек, множество мероприятий в современных модульных библиотеках, клубах, домах культуры. Это результат вашей творческой деятельности, за что вам огромная благодарность. Государственная премия в сфере культуры – это, в первую очередь, награда за ваш многолетний самоотверженный труд, признание вашего таланта и большого личного вклада в развитие нашего региона, в развитие тех творческих коллективов, где вы работаете", - цитирует пресс-служба слова Текслера
.
В этом году за вклад в развитие театрального искусства премию получили артист (кукловод) Магнитогорского театра куклы и актера "Буратино" Зинаида Бондаревская и художественный руководитель Нового Художественного театра Евгений Гельфонд, уточняется в сообщении.
Профессор кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников Челябинского института культуры Людмила Лазарева и преподаватель хореографии ДШИ Чебаркульского городского округа Артем Федякин получили госпремию за вклад в развитие художественного образования, добавляется в сообщении.
За вклад в развитие музыкального искусства отмечены художественный руководитель Камерного хора имени Михальченко Ольга Селезнева, солист театра оперы и балета имени Глинки Александр Сильвестров, также за вклад в развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества награждена заведующая отделом культурно-массовой работы Миньярского городского дворца культуры Ольга Щева, поясняется в сообщении.
Директору Объединения городских библиотек Магнитогорска Элеоноре Потаповой и заведующей Централизованной библиотечной системы Челябинска
Евгении Набиевой глава региона вручил диплом лауреата за вклад в развитие библиотечного дела, сообщает пресс-служба.
По данным правительства региона, премия присуждается ежегодно с 2002 года в девяти областях культуры и искусства: литература, музыкальное искусство, изобразительное искусство, театральное искусство, музейное дело, библиотечное дело, культурно-досуговая деятельность и народное творчество, архитектура, художественное образование. Также лауреатам выплачивается денежная премия.
По словам солиста оперной труппы театра оперы и балета имени Михаила Глинки Александра Сильвестрова, для него эта награда значит очень многое. "Я не зря стараюсь совершенствоваться на сцене и стремиться дальше и больше нужно всегда, не ожидая похвалы и наград. Конечно, то, что мой труд оценен, придает еще больше сил для работы. Я испытываю самые положительные эмоции, это благодарность руководству за возможность работать и творить, семье – за бесконечную поддержку и любовь, друзьям – за надежное чувство локтя", – сказал он РИА Новости.
Художественный руководитель камерного хора имени Валерия Михальченко Ольга Селезнева добавила, что она любит город Челябинск, челябинскую филармонию и людей, которые в ней работают. "Думаю, что не было бы никаких наград и премий, если бы рядом не было коллектива – хор, который меня во всем поддерживает, который готов пойти со мной на любые эксперименты, делать любые проекты, воплощать в жизнь любые идеи… Вместе мы можем многое, тем более когда есть такая поддержка руководства и поддержка всех тех, кто приходит на концерты. Дорогой зритель, в следующем году мы вас порадуем новыми программами. Вас ждут премьеры. Карл Орф "Кармина Бурана", Верди "Реквием", который мы исполним вместе с симфоническим оркестром области под руководством Адика Абдурахманова… В мае приедет солист Мариинского театра, государственной академической Капеллы Санкт-Петербурга Владимир Миллер, обладатель уникального голоса бас-профундо… Мы всегда рады видеть всех на наших концертах", - сказала она РИА Новости.
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