Рейтинг@Mail.ru
В Минэнерго прокомментировали заявление ЦБ о потолке цен на нефть - РИА Новости, 08.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221208/potolok-1837131170.html
В Минэнерго прокомментировали заявление ЦБ о потолке цен на нефть
В Минэнерго прокомментировали заявление ЦБ о потолке цен на нефть - РИА Новости, 08.12.2022
В Минэнерго прокомментировали заявление ЦБ о потолке цен на нефть
Минэнерго России не считает, что введение потолка цен на российскую нефть будет иметь серьезные последствия для экономики страны, прокомментировал заявление... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T10:47
2022-12-08T12:09
экономика
павел сорокин
центральный банк рф (цб рф)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_0:143:3283:1990_1920x0_80_0_0_7aa5057b992a8604006ded91528733ea.jpg
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Минэнерго России не считает, что введение потолка цен на российскую нефть будет иметь серьезные последствия для экономики страны, прокомментировал заявление экспертов Центробанка первый замминистра энергетики Павел Сорокин.Ценовой предел на российское топливо и запрет на морской экспорт горючего и нефтепродуктов в Европу являются новым шоком, способным значимо снизить экономическую активность в стране. Об этом накануне сообщалось в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ. Страны "Большой семерки", ЕС и Австралия с 5 декабря ввели лимит цен на морские перевозки нефти из России на уровне 60 долларов за баррель. Подчеркивалось, что Европа будет регулярно пересматривать данное ограничение, его изменение потребует единогласного решения всех членов союза. Ценовой потолок ввели параллельно с началом действия в понедельник эмбарго ЕС на покупку российской сырой нефти, перевозимой танкерами.Президент Владимир Путин, в свою очередь, комментируя данную ситуацию, неоднократно заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж в ущерб своим интересам.
https://ria.ru/20221207/neft-1836754398.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_6662b8cc3c8b847413b2faffa5ad6b5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, павел сорокин, центральный банк рф (цб рф), министерство энергетики рф (минэнерго россии), россия
Экономика, Павел Сорокин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Россия
10:47 08.12.2022 (обновлено: 12:09 08.12.2022)
 
В Минэнерго прокомментировали заявление ЦБ о потолке цен на нефть

Минэнерго не считает, что потолок цен на нефть приведет к серьезным последствиям

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Минэнерго России не считает, что введение потолка цен на российскую нефть будет иметь серьезные последствия для экономики страны, прокомментировал заявление экспертов Центробанка первый замминистра энергетики Павел Сорокин.

"Важно отметить, что анализ в публикации подготовлен с оговоркой, что мнение экспертов может не совпадать с мнением ЦБ. В целом мы не согласны, что введение потолка цен является событием, которое приведет к существенным последствиям для экономики", — подчеркнул он.

Ценовой предел на российское топливо и запрет на морской экспорт горючего и нефтепродуктов в Европу являются новым шоком, способным значимо снизить экономическую активность в стране. Об этом накануне сообщалось в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ.
Страны "Большой семерки", ЕС и Австралия с 5 декабря ввели лимит цен на морские перевозки нефти из России на уровне 60 долларов за баррель. Подчеркивалось, что Европа будет регулярно пересматривать данное ограничение, его изменение потребует единогласного решения всех членов союза.
Ценовой потолок ввели параллельно с началом действия в понедельник эмбарго ЕС на покупку российской сырой нефти, перевозимой танкерами.
Президент Владимир Путин, в свою очередь, комментируя данную ситуацию, неоднократно заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж в ущерб своим интересам.
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря, 08:00
Запад играет в нефтяную русскую рулетку
 
ЭкономикаПавел СорокинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала