https://ria.ru/20221208/potolok-1837131170.html
В Минэнерго прокомментировали заявление ЦБ о потолке цен на нефть
В Минэнерго прокомментировали заявление ЦБ о потолке цен на нефть - РИА Новости, 08.12.2022
В Минэнерго прокомментировали заявление ЦБ о потолке цен на нефть
Минэнерго России не считает, что введение потолка цен на российскую нефть будет иметь серьезные последствия для экономики страны, прокомментировал заявление... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T10:47
2022-12-08T10:47
2022-12-08T12:09
экономика
павел сорокин
центральный банк рф (цб рф)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
россия
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Минэнерго России не считает, что введение потолка цен на российскую нефть будет иметь серьезные последствия для экономики страны, прокомментировал заявление экспертов Центробанка первый замминистра энергетики Павел Сорокин.Ценовой предел на российское топливо и запрет на морской экспорт горючего и нефтепродуктов в Европу являются новым шоком, способным значимо снизить экономическую активность в стране. Об этом накануне сообщалось в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ. Страны "Большой семерки", ЕС и Австралия с 5 декабря ввели лимит цен на морские перевозки нефти из России на уровне 60 долларов за баррель. Подчеркивалось, что Европа будет регулярно пересматривать данное ограничение, его изменение потребует единогласного решения всех членов союза. Ценовой потолок ввели параллельно с началом действия в понедельник эмбарго ЕС на покупку российской сырой нефти, перевозимой танкерами.Президент Владимир Путин, в свою очередь, комментируя данную ситуацию, неоднократно заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж в ущерб своим интересам.
https://ria.ru/20221207/neft-1836754398.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, павел сорокин, центральный банк рф (цб рф), министерство энергетики рф (минэнерго россии), россия
Экономика, Павел Сорокин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Россия
10:47 08.12.2022 (обновлено: 12:09 08.12.2022)
В Минэнерго прокомментировали заявление ЦБ о потолке цен на нефть
Минэнерго не считает, что потолок цен на нефть приведет к серьезным последствиям