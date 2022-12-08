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ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 30 человек и технику

ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 30 человек и технику - РИА Новости, 08.12.2022

ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 30 человек и технику

Потери украинских войск за минувшие сутки составили более 30 человек, восемь единиц бронированной и автомобильной техники, сбиты два БПЛА, сообщила в четверг... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T10:51

2022-12-08T10:51

2022-12-08T10:51

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

народная милиция днр

в мире

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ДОНЕЦК, 8 дек – РИА Новости. Потери украинских войск за минувшие сутки составили более 30 человек, восемь единиц бронированной и автомобильной техники, сбиты два БПЛА, сообщила в четверг Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: восемь единиц бронированной и автомобильной техники, а также в воздухе сбито два БПЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 30 человек", - сказано в Telegram-канале ведомства.В среду Народная милиция республики сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 70 человек, два танка и пять единиц бронированной и автомобильной техники.

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, народная милиция днр, в мире