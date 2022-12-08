https://ria.ru/20221208/postradavshiy-1837278907.html
При обстреле Киевского района Донецка пострадал мужчина
При обстреле Киевского района Донецка пострадал мужчина - РИА Новости, 08.12.2022
При обстреле Киевского района Донецка пострадал мужчина
Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T16:52
2022-12-08T16:52
2022-12-08T16:55
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836661020_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a6875d8ae6d678b82dfec8da00dc3012.jpg
ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) обстреляли Киевский район Донецка, ранен мирный житель", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20221207/avdeevka-1836635012.html
донецк
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836661020_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5599a9b52cba881c14d641f22dbb86ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
16:52 08.12.2022 (обновлено: 16:55 08.12.2022)
При обстреле Киевского района Донецка пострадал мужчина
Штаб теробороны ДНР: при обстреле со стороны ВСУ Киевского района Донецка ранен мужчина