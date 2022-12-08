https://ria.ru/20221208/postradavshiy-1837278907.html

При обстреле Киевского района Донецка пострадал мужчина

При обстреле Киевского района Донецка пострадал мужчина - РИА Новости, 08.12.2022

При обстреле Киевского района Донецка пострадал мужчина

Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T16:52

2022-12-08T16:52

2022-12-08T16:55

специальная военная операция на украине

в мире

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) обстреляли Киевский район Донецка, ранен мирный житель", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20221207/avdeevka-1836635012.html

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины