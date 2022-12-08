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При обстреле Киевского района Донецка пострадал мужчина - РИА Новости, 08.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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При обстреле Киевского района Донецка пострадал мужчина
При обстреле Киевского района Донецка пострадал мужчина - РИА Новости, 08.12.2022
При обстреле Киевского района Донецка пострадал мужчина
Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T16:52
2022-12-08T16:55
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) обстреляли Киевский район Донецка, ранен мирный житель", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
16:52 08.12.2022 (обновлено: 16:55 08.12.2022)
 
При обстреле Киевского района Донецка пострадал мужчина

Штаб теробороны ДНР: при обстреле со стороны ВСУ Киевского района Донецка ранен мужчина

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкФрагмент ракеты после обстрела украинскими войсками Донецка
Фрагмент ракеты после обстрела украинскими войсками Донецка - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагмент ракеты после обстрела украинскими войсками Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) обстреляли Киевский район Донецка, ранен мирный житель", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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