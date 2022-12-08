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В Москве задержали подозреваемого в поджоге квартиры, где пострадал ребенок - РИА Новости, 08.12.2022
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В Москве задержали подозреваемого в поджоге квартиры, где пострадал ребенок
В Москве задержали подозреваемого в поджоге квартиры, где пострадал ребенок - РИА Новости, 08.12.2022
В Москве задержали подозреваемого в поджоге квартиры, где пострадал ребенок
Задержан подозреваемый в поджоге двери квартиры в Москве, при пожаре в которой пострадали женщина и двухлетний ребенок, сообщается в Telegram-канале столичной... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T11:37
2022-12-08T11:37
происшествия
москва
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Задержан подозреваемый в поджоге двери квартиры в Москве, при пожаре в которой пострадали женщина и двухлетний ребенок, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры в четверг."Возгорание произошло рано утром 6 декабря [вторник] в квартире жилого дома на улице Демьяна Бедного. Возгорание произошло в результате поджога входной двери. Женщина 1998 года рождения и ее двухлетний сын в настоящее время находятся в медицинском учреждении", - говорится в сообщении.Подозреваемый задержан - 32-летний мужчина, чьи мотивы пока официально не раскрываются. Проверяется его причастность к совершению других преступлений.Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц общеопасным способом. Расследование поставлено на контроль в прокуратуре Москвы.
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Влада Копылова
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
11:37 08.12.2022
 
В Москве задержали подозреваемого в поджоге квартиры, где пострадал ребенок

В Москве задержали подозреваемого в поджоге квартиры, где пострадали мать и ребенок

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Задержан подозреваемый в поджоге двери квартиры в Москве, при пожаре в которой пострадали женщина и двухлетний ребенок, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры в четверг.
"Возгорание произошло рано утром 6 декабря [вторник] в квартире жилого дома на улице Демьяна Бедного. Возгорание произошло в результате поджога входной двери. Женщина 1998 года рождения и ее двухлетний сын в настоящее время находятся в медицинском учреждении", - говорится в сообщении.
Подозреваемый задержан - 32-летний мужчина, чьи мотивы пока официально не раскрываются. Проверяется его причастность к совершению других преступлений.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц общеопасным способом. Расследование поставлено на контроль в прокуратуре Москвы.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
Вчера, 11:00
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