https://ria.ru/20221208/podzhog-1837151361.html

В Москве задержали подозреваемого в поджоге квартиры, где пострадал ребенок

В Москве задержали подозреваемого в поджоге квартиры, где пострадал ребенок - РИА Новости, 08.12.2022

В Москве задержали подозреваемого в поджоге квартиры, где пострадал ребенок

Задержан подозреваемый в поджоге двери квартиры в Москве, при пожаре в которой пострадали женщина и двухлетний ребенок, сообщается в Telegram-канале столичной... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T11:37

2022-12-08T11:37

2022-12-08T11:37

происшествия

москва

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Задержан подозреваемый в поджоге двери квартиры в Москве, при пожаре в которой пострадали женщина и двухлетний ребенок, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры в четверг."Возгорание произошло рано утром 6 декабря [вторник] в квартире жилого дома на улице Демьяна Бедного. Возгорание произошло в результате поджога входной двери. Женщина 1998 года рождения и ее двухлетний сын в настоящее время находятся в медицинском учреждении", - говорится в сообщении.Подозреваемый задержан - 32-летний мужчина, чьи мотивы пока официально не раскрываются. Проверяется его причастность к совершению других преступлений.Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц общеопасным способом. Расследование поставлено на контроль в прокуратуре Москвы.

https://ria.ru/20221208/ubiystvo-1837136013.html

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва