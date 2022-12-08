https://ria.ru/20221208/podzhog-1837151361.html
В Москве задержали подозреваемого в поджоге квартиры, где пострадал ребенок
В Москве задержали подозреваемого в поджоге квартиры, где пострадал ребенок - РИА Новости, 08.12.2022
В Москве задержали подозреваемого в поджоге квартиры, где пострадал ребенок
Задержан подозреваемый в поджоге двери квартиры в Москве, при пожаре в которой пострадали женщина и двухлетний ребенок, сообщается в Telegram-канале столичной... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T11:37
2022-12-08T11:37
2022-12-08T11:37
происшествия
москва
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Задержан подозреваемый в поджоге двери квартиры в Москве, при пожаре в которой пострадали женщина и двухлетний ребенок, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры в четверг."Возгорание произошло рано утром 6 декабря [вторник] в квартире жилого дома на улице Демьяна Бедного. Возгорание произошло в результате поджога входной двери. Женщина 1998 года рождения и ее двухлетний сын в настоящее время находятся в медицинском учреждении", - говорится в сообщении.Подозреваемый задержан - 32-летний мужчина, чьи мотивы пока официально не раскрываются. Проверяется его причастность к совершению других преступлений.Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц общеопасным способом. Расследование поставлено на контроль в прокуратуре Москвы.
https://ria.ru/20221208/ubiystvo-1837136013.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Москве задержали подозреваемого в поджоге квартиры, где пострадал ребенок
В Москве задержали подозреваемого в поджоге квартиры, где пострадали мать и ребенок
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости.
Задержан подозреваемый в поджоге двери квартиры в Москве, при пожаре в которой пострадали женщина и двухлетний ребенок, сообщается в Telegram-канале
столичной прокуратуры в четверг.
"Возгорание произошло рано утром 6 декабря [вторник] в квартире жилого дома на улице Демьяна Бедного. Возгорание произошло в результате поджога входной двери. Женщина 1998 года рождения и ее двухлетний сын в настоящее время находятся в медицинском учреждении", - говорится в сообщении.
Подозреваемый задержан - 32-летний мужчина, чьи мотивы пока официально не раскрываются. Проверяется его причастность к совершению других преступлений.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц общеопасным способом. Расследование поставлено на контроль в прокуратуре Москвы.