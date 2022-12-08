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В Омской области создадут совет по делам участников спецоперации

В Омской области создадут совет по делам участников спецоперации - РИА Новости, 08.12.2022

В Омской области создадут совет по делам участников спецоперации

Губернатор Омской области Александр Бурков рассказал о создании в регионе совета по делам участников специальной военной операции. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T11:04

2022-12-08T11:04

2022-12-08T11:06

александр бурков

омская область

общество

россия

специальная военная операция на украине

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ОМСК, 8 дек - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков рассказал о создании в регионе совета по делам участников специальной военной операции.Губернатор пояснил, что убедился в необходимости такого решения после встреч с ветеранами боевых действий, участниками спецоперации, их жёнами, а также волонтёрами. По его словам, близкие военных лучше других знают об их потребностях и проблемах."На региональном уровне уже действуют меры поддержки участников СВО и их семей. Это единовременные выплаты всем, кто выполняет боевые задачи. Их ребятишки могут бесплатно посещать детский сад, кружки и секции, а также получать горячее питание в школах. Но каждый раз возникают новые вопросы и потребности. Считаю, что обсуждать и решать их нужно на принципиально ином уровне — в отдельной структуре, призванной оказать всестороннюю поддержку нашим защитникам", - заявил Бурков в своем Telegram-канале.Новый совещательный орган поможет скорректировать работу в помощи участникам спецоперации."Мы сделаем всё возможное для того, чтобы ребята за спиной чувствовали крепкий тыл и были уверены в том, что их семьи получают всю необходимую помощь", - добавил Бурков.

https://ria.ru/20221125/zaes-1834228558.html

https://ria.ru/20221123/ukraina-1833545363.html

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александр бурков, омская область, общество, россия