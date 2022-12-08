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В Омской области создадут совет по делам участников спецоперации - РИА Новости, 08.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221208/podderzhka-1837137714.html
В Омской области создадут совет по делам участников спецоперации
В Омской области создадут совет по делам участников спецоперации - РИА Новости, 08.12.2022
В Омской области создадут совет по делам участников спецоперации
Губернатор Омской области Александр Бурков рассказал о создании в регионе совета по делам участников специальной военной операции. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T11:04
2022-12-08T11:06
александр бурков
омская область
общество
россия
специальная военная операция на украине
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ОМСК, 8 дек - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков рассказал о создании в регионе совета по делам участников специальной военной операции.Губернатор пояснил, что убедился в необходимости такого решения после встреч с ветеранами боевых действий, участниками спецоперации, их жёнами, а также волонтёрами. По его словам, близкие военных лучше других знают об их потребностях и проблемах."На региональном уровне уже действуют меры поддержки участников СВО и их семей. Это единовременные выплаты всем, кто выполняет боевые задачи. Их ребятишки могут бесплатно посещать детский сад, кружки и секции, а также получать горячее питание в школах. Но каждый раз возникают новые вопросы и потребности. Считаю, что обсуждать и решать их нужно на принципиально ином уровне — в отдельной структуре, призванной оказать всестороннюю поддержку нашим защитникам", - заявил Бурков в своем Telegram-канале.Новый совещательный орган поможет скорректировать работу в помощи участникам спецоперации."Мы сделаем всё возможное для того, чтобы ребята за спиной чувствовали крепкий тыл и были уверены в том, что их семьи получают всю необходимую помощь", - добавил Бурков.
https://ria.ru/20221125/zaes-1834228558.html
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александр бурков, омская область, общество, россия
Александр Бурков, Омская область, Общество, Россия, Специальная военная операция на Украине
11:04 08.12.2022 (обновлено: 11:06 08.12.2022)
 
В Омской области создадут совет по делам участников спецоперации

Совет по делам участников спецоперации создадут в Омской области

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкЗаснеженные жилые дома в центре Омска
Заснеженные жилые дома в центре Омска - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Заснеженные жилые дома в центре Омска. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 8 дек - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков рассказал о создании в регионе совета по делам участников специальной военной операции.
Губернатор пояснил, что убедился в необходимости такого решения после встреч с ветеранами боевых действий, участниками спецоперации, их жёнами, а также волонтёрами. По его словам, близкие военных лучше других знают об их потребностях и проблемах.
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"На региональном уровне уже действуют меры поддержки участников СВО и их семей. Это единовременные выплаты всем, кто выполняет боевые задачи. Их ребятишки могут бесплатно посещать детский сад, кружки и секции, а также получать горячее питание в школах. Но каждый раз возникают новые вопросы и потребности. Считаю, что обсуждать и решать их нужно на принципиально ином уровне — в отдельной структуре, призванной оказать всестороннюю поддержку нашим защитникам", - заявил Бурков в своем Telegram-канале.
Новый совещательный орган поможет скорректировать работу в помощи участникам спецоперации.
"Мы сделаем всё возможное для того, чтобы ребята за спиной чувствовали крепкий тыл и были уверены в том, что их семьи получают всю необходимую помощь", - добавил Бурков.
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