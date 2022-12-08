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Украинский дезертир считает, что Зеленский "кинул" бойцов

Украинский дезертир считает, что Зеленский "кинул" бойцов - РИА Новости, 08.12.2022

Украинский дезертир считает, что Зеленский "кинул" бойцов

Украинский дезертир, попавший в плен РФ на запорожском направлении, считает, что Владимир Зеленский кинул бойцов Киева. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T21:05

2022-12-08T21:05

2022-12-08T22:47

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

запорожская область

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ЭНЕРГОДАР, 8 дек - РИА Новости. Украинский дезертир, попавший в плен РФ на запорожском направлении, считает, что Владимир Зеленский кинул бойцов Киева.Ранее источник сообщил РИА Новости, что российские военнослужащие взяли в плен украинского дезертира."Кинул нас", - сказал украинский пленный, комментируя действия Зеленского.На видео, которое есть в распоряжении РИА Новости, попавший в плен военнослужащий призывает своих сослуживцев сложить оружие.Запорожская область частично находится под контролем Киева. Украинские войска регулярно обстреливают Запорожскую АЭС.

https://ria.ru/20221207/pytki-1836914551.html

запорожская область

украина

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"Кинул нас". Попавший в плен украинский дезертир о Зеленском Попавший в плен на запорожском направлении украинский дезертир заявил, что Зеленский «кинул» украинских военных и призвал сослуживцев сложить оружие 2022-12-08T21:05 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, владимир зеленский, запорожская область, украина, вооруженные силы украины