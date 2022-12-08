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Украинский дезертир считает, что Зеленский "кинул" бойцов - РИА Новости, 08.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221208/plennyy-1837339318.html
Украинский дезертир считает, что Зеленский "кинул" бойцов
Украинский дезертир считает, что Зеленский "кинул" бойцов - РИА Новости, 08.12.2022
Украинский дезертир считает, что Зеленский "кинул" бойцов
Украинский дезертир, попавший в плен РФ на запорожском направлении, считает, что Владимир Зеленский кинул бойцов Киева. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T21:05
2022-12-08T22:47
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
запорожская область
украина
вооруженные силы украины
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ЭНЕРГОДАР, 8 дек - РИА Новости. Украинский дезертир, попавший в плен РФ на запорожском направлении, считает, что Владимир Зеленский кинул бойцов Киева.Ранее источник сообщил РИА Новости, что российские военнослужащие взяли в плен украинского дезертира."Кинул нас", - сказал украинский пленный, комментируя действия Зеленского.На видео, которое есть в распоряжении РИА Новости, попавший в плен военнослужащий призывает своих сослуживцев сложить оружие.Запорожская область частично находится под контролем Киева. Украинские войска регулярно обстреливают Запорожскую АЭС.
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"Кинул нас". Попавший в плен украинский дезертир о Зеленском
Попавший в плен на запорожском направлении украинский дезертир заявил, что Зеленский «кинул» украинских военных и призвал сослуживцев сложить оружие
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в мире, владимир зеленский, запорожская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины
21:05 08.12.2022 (обновлено: 22:47 08.12.2022)
 
Украинский дезертир считает, что Зеленский "кинул" бойцов

Пленный украинский дезертир считает, что Зеленский "кинул" бойцов Киева

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ЭНЕРГОДАР, 8 дек - РИА Новости. Украинский дезертир, попавший в плен РФ на запорожском направлении, считает, что Владимир Зеленский кинул бойцов Киева.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что российские военнослужащие взяли в плен украинского дезертира.
"Кинул нас", - сказал украинский пленный, комментируя действия Зеленского.
На видео, которое есть в распоряжении РИА Новости, попавший в плен военнослужащий призывает своих сослуживцев сложить оружие.
"Я хочу сказать, чтоб мои бросали оружие и шли домой к детям, все это не нужно никому", - сказал боец.
Запорожская область частично находится под контролем Киева. Украинские войска регулярно обстреливают Запорожскую АЭС.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийЗапорожская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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