https://ria.ru/20221208/peskov-1837182127.html

Песков прокомментировал слова Путина о присоединении новых территорий

Песков прокомментировал слова Путина о присоединении новых территорий - РИА Новости, 08.12.2022

Песков прокомментировал слова Путина о присоединении новых территорий

Присоединение новых территорий стало возможным благодаря проведенным там референдумам и работе Москвы по защите местных жителей, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T12:52

2022-12-08T12:52

2022-12-08T13:31

специальная военная операция на украине

украина

общество

россия

киев

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Присоединение новых территорий стало возможным благодаря проведенным там референдумам и работе Москвы по защите местных жителей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Накануне Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека назвал вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей значимым результатом спецоперации. Глава государства подчеркнул, что Азовское море стало внутренним морем страны.Представитель Кремля отметил, что одной из главных целей специальной военной операции была защита жителей Донбасса.По его словам, российским военным предстоит освободить оккупированные Киевом части новых российских регионов, цели спецоперации остаются прежними.В конце сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав страны.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221207/putin-1837059264.html

https://ria.ru/20221208/peskov-1837181545.html

https://ria.ru/20221207/spetsoperatsiya-1836944301.html

украина

россия

киев

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, общество, россия, киев