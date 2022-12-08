12:52 08.12.2022 (обновлено: 13:31 08.12.2022)
Песков прокомментировал слова Путина о присоединении новых территорий
Песков объяснил слова Путина о получении новых территорий в ходе спецоперации на Украине
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Присоединение новых территорий стало возможным благодаря проведенным там референдумам и работе Москвы по защите местных жителей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Накануне Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека назвал вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей значимым результатом спецоперации. Глава государства подчеркнул, что Азовское море стало внутренним морем страны.
Представитель Кремля отметил, что одной из главных целей специальной военной операции была защита жителей Донбасса.
"В рамках защиты этих людей как раз образовались эти территории, которые были присоединены в результате проведенных там референдумов. Вот, о чем говорил президент", — высказался Песков.
По его словам, российским военным предстоит освободить оккупированные Киевом части новых российских регионов, цели спецоперации остаются прежними.
В конце сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав страны.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.