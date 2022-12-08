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Песков прокомментировал слова Путина о присоединении новых территорий - РИА Новости, 08.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221208/peskov-1837182127.html
Песков прокомментировал слова Путина о присоединении новых территорий
Песков прокомментировал слова Путина о присоединении новых территорий - РИА Новости, 08.12.2022
Песков прокомментировал слова Путина о присоединении новых территорий
Присоединение новых территорий стало возможным благодаря проведенным там референдумам и работе Москвы по защите местных жителей, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T12:52
2022-12-08T13:31
специальная военная операция на украине
украина
общество
россия
киев
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Присоединение новых территорий стало возможным благодаря проведенным там референдумам и работе Москвы по защите местных жителей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Накануне Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека назвал вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей значимым результатом спецоперации. Глава государства подчеркнул, что Азовское море стало внутренним морем страны.Представитель Кремля отметил, что одной из главных целей специальной военной операции была защита жителей Донбасса.По его словам, российским военным предстоит освободить оккупированные Киевом части новых российских регионов, цели спецоперации остаются прежними.В конце сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав страны.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221207/putin-1837059264.html
https://ria.ru/20221208/peskov-1837181545.html
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украина, общество, россия, киев
Специальная военная операция на Украине, Украина, Общество, Россия, Киев
12:52 08.12.2022 (обновлено: 13:31 08.12.2022)
 
Песков прокомментировал слова Путина о присоединении новых территорий

Песков объяснил слова Путина о получении новых территорий в ходе спецоперации на Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Присоединение новых территорий стало возможным благодаря проведенным там референдумам и работе Москвы по защите местных жителей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Накануне Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека назвал вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей значимым результатом спецоперации. Глава государства подчеркнул, что Азовское море стало внутренним морем страны.
Лишним не будет – Путин о возмещении Украиной ущерба Донбассу
7 декабря, 19:24Специальная военная операция на Украине
Путин: возмещение Украиной ущерба, нанесенного Донбассу, лишним не будет
Представитель Кремля отметил, что одной из главных целей специальной военной операции была защита жителей Донбасса.
"В рамках защиты этих людей как раз образовались эти территории, которые были присоединены в результате проведенных там референдумов. Вот, о чем говорил президент", — высказался Песков.
По его словам, российским военным предстоит освободить оккупированные Киевом части новых российских регионов, цели спецоперации остаются прежними.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
Вчера, 12:49
Песков прокомментировал немецкие заявления об атаках российской территории
В конце сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав страны.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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