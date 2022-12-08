13:15 08.12.2022 (обновлено: 13:38 08.12.2022)
МИД России выразил надежду на транзит власти в Перу в рамках правового поля
МИД России выразил надежду на транзит власти в Перу без иностранного вмешательства
© AP Photo / Guadalupe PardoВице-президент Перу Дина Болуарте во время принятия присяги главы государства
© AP Photo / Guadalupe Pardo
Вице-президент Перу Дина Болуарте во время принятия присяги главы государства
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Москва рассчитывает, что процесс транзита власти в Перу пройдет в правовом поле, без вмешательства извне, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы рассчитываем, что процесс транзита власти в Перу пройдет спокойно, в правовом поле, без деструктивного вмешательства извне и будет способствовать нормализации обстановки в стране в интересах перуанского народа", - сказала она. Захарова добавила, что со своей стороны Россия подтверждает "стремление к дальнейшему развитию традиционно дружеских отношений между нашими государствами".
В среду занимавший пост президента Перу Педро Кастильо распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение о его отставке. Вооруженные силы и полиция высказались против решения президента, политик был задержан по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Вице-президент Перу Дина Болуарте уже принесла в конгрессе присягу главы государства. Администрация президента называет ее новым главой государства.