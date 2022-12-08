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МИД России выразил надежду на транзит власти в Перу в рамках правового поля - РИА Новости, 08.12.2022
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МИД России выразил надежду на транзит власти в Перу в рамках правового поля
МИД России выразил надежду на транзит власти в Перу в рамках правового поля - РИА Новости, 08.12.2022
МИД России выразил надежду на транзит власти в Перу в рамках правового поля
Москва рассчитывает, что процесс транзита власти в Перу пройдет в правовом поле, без вмешательства извне, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T13:15
2022-12-08T13:38
россия
перу
в мире
мария захарова
педро кастильо
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Москва рассчитывает, что процесс транзита власти в Перу пройдет в правовом поле, без вмешательства извне, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы рассчитываем, что процесс транзита власти в Перу пройдет спокойно, в правовом поле, без деструктивного вмешательства извне и будет способствовать нормализации обстановки в стране в интересах перуанского народа", - сказала она. Захарова добавила, что со своей стороны Россия подтверждает "стремление к дальнейшему развитию традиционно дружеских отношений между нашими государствами".В среду занимавший пост президента Перу Педро Кастильо распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение о его отставке. Вооруженные силы и полиция высказались против решения президента, политик был задержан по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Вице-президент Перу Дина Болуарте уже принесла в конгрессе присягу главы государства. Администрация президента называет ее новым главой государства.
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россия, перу, в мире, мария захарова, педро кастильо
Россия, Перу, В мире, Мария Захарова, Педро Кастильо
13:15 08.12.2022 (обновлено: 13:38 08.12.2022)
 
МИД России выразил надежду на транзит власти в Перу в рамках правового поля

МИД России выразил надежду на транзит власти в Перу без иностранного вмешательства

© AP Photo / Guadalupe PardoВице-президент Перу Дина Болуарте во время принятия присяги главы государства
Вице-президент Перу Дина Болуарте во время принятия присяги главы государства - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© AP Photo / Guadalupe Pardo
Вице-президент Перу Дина Болуарте во время принятия присяги главы государства
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Москва рассчитывает, что процесс транзита власти в Перу пройдет в правовом поле, без вмешательства извне, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы рассчитываем, что процесс транзита власти в Перу пройдет спокойно, в правовом поле, без деструктивного вмешательства извне и будет способствовать нормализации обстановки в стране в интересах перуанского народа", - сказала она. Захарова добавила, что со своей стороны Россия подтверждает "стремление к дальнейшему развитию традиционно дружеских отношений между нашими государствами".
В среду занимавший пост президента Перу Педро Кастильо распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение о его отставке. Вооруженные силы и полиция высказались против решения президента, политик был задержан по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Вице-президент Перу Дина Болуарте уже принесла в конгрессе присягу главы государства. Администрация президента называет ее новым главой государства.
Президент Перу Педро Кастильо - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
Вчера, 02:28
Биография президента Перу Кастильо, которому конгресс объявил импичмент
 
РоссияПеруВ миреМария ЗахароваПедро Кастильо
 
 
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