https://ria.ru/20221208/peru-1837189416.html

МИД России выразил надежду на транзит власти в Перу в рамках правового поля

МИД России выразил надежду на транзит власти в Перу в рамках правового поля - РИА Новости, 08.12.2022

МИД России выразил надежду на транзит власти в Перу в рамках правового поля

Москва рассчитывает, что процесс транзита власти в Перу пройдет в правовом поле, без вмешательства извне, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T13:15

2022-12-08T13:15

2022-12-08T13:38

россия

перу

в мире

мария захарова

педро кастильо

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Москва рассчитывает, что процесс транзита власти в Перу пройдет в правовом поле, без вмешательства извне, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы рассчитываем, что процесс транзита власти в Перу пройдет спокойно, в правовом поле, без деструктивного вмешательства извне и будет способствовать нормализации обстановки в стране в интересах перуанского народа", - сказала она. Захарова добавила, что со своей стороны Россия подтверждает "стремление к дальнейшему развитию традиционно дружеских отношений между нашими государствами".В среду занимавший пост президента Перу Педро Кастильо распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение о его отставке. Вооруженные силы и полиция высказались против решения президента, политик был задержан по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Вице-президент Перу Дина Болуарте уже принесла в конгрессе присягу главы государства. Администрация президента называет ее новым главой государства.

https://ria.ru/20221208/kastilo-1837099100.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, перу, в мире, мария захарова, педро кастильо