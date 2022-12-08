https://ria.ru/20221208/perm-1837315504.html

МСП Банк профинансировал создание центра клинических исследований в Перми

МСП Банк профинансировал создание центра клинических исследований в Перми - РИА Новости, 08.12.2022

МСП Банк профинансировал создание центра клинических исследований в Перми

В Перми при финансовой поддержке МСП Банка, дочерней организации Корпорации МСП, открылся центр клинических исследований лекарственных средств, сообщает... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T18:51

2022-12-08T18:51

2022-12-08T18:51

новости компаний - экономика

мсп банк

пермь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760490318_0:539:2048:1691_1920x0_80_0_0_2fb7b81486de31edaa637f338ab07caa.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В Перми при финансовой поддержке МСП Банка, дочерней организации Корпорации МСП, открылся центр клинических исследований лекарственных средств, сообщает пресс-служба банка.МСП Банк предоставил ООО "Профессорская клиника" инвестиционное кредитование в рамках программы Минэкономразвития "1764". Полученные средства были использованы для строительных работ по реконструкции здания центра, а также на закупку медицинского и лабораторного оборудования.Центр клинических исследований дополнил уже имеющуюся инфраструктуру "Профессорской клиники", куда входят лаборатория, поликлиника и хирургический стационар. В новом центре планируется проведение клинических исследований лекарственных средств. Центр рассчитан на одновременное проведение исследования у 70 участников."При участии нашего банка реализуются самые разные проекты: от создания школы единоборств до реновации медцентра. Мы предлагаем эффективные инструменты кредитования, учитывая действующие меры господдержки. Уверен, что и в дальнейшем наши продукты будут способствовать динамичному развитию малого и среднего предпринимательства", - сказал председатель правления МСП Банка Петр Засельский, слова которого приводит пресс-служба.В банке уточнили, что средства, полученные по программе "1764", можно направить как на инвестиционные цели, так и на пополнение оборотных средств. В первом случае срок финансирования составит до 10 лет с непрерывным предоставлением субсидии не более 5 лет, во втором – до 3 лет. Микропредприятия могут получить от 500 тысяч до 200 миллионов рублей, малые и средние – от 500 тысяч до 500 миллионов рублей.

https://ria.ru/20221206/kredity-1836650769.html

пермь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, мсп банк, пермь