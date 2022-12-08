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МСП Банк профинансировал создание центра клинических исследований в Перми - РИА Новости, 08.12.2022
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МСП Банк профинансировал создание центра клинических исследований в Перми
МСП Банк профинансировал создание центра клинических исследований в Перми - РИА Новости, 08.12.2022
МСП Банк профинансировал создание центра клинических исследований в Перми
В Перми при финансовой поддержке МСП Банка, дочерней организации Корпорации МСП, открылся центр клинических исследований лекарственных средств, сообщает... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T18:51
2022-12-08T18:51
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мсп банк
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В Перми при финансовой поддержке МСП Банка, дочерней организации Корпорации МСП, открылся центр клинических исследований лекарственных средств, сообщает пресс-служба банка.МСП Банк предоставил ООО "Профессорская клиника" инвестиционное кредитование в рамках программы Минэкономразвития "1764". Полученные средства были использованы для строительных работ по реконструкции здания центра, а также на закупку медицинского и лабораторного оборудования.Центр клинических исследований дополнил уже имеющуюся инфраструктуру "Профессорской клиники", куда входят лаборатория, поликлиника и хирургический стационар. В новом центре планируется проведение клинических исследований лекарственных средств. Центр рассчитан на одновременное проведение исследования у 70 участников."При участии нашего банка реализуются самые разные проекты: от создания школы единоборств до реновации медцентра. Мы предлагаем эффективные инструменты кредитования, учитывая действующие меры господдержки. Уверен, что и в дальнейшем наши продукты будут способствовать динамичному развитию малого и среднего предпринимательства", - сказал председатель правления МСП Банка Петр Засельский, слова которого приводит пресс-служба.В банке уточнили, что средства, полученные по программе "1764", можно направить как на инвестиционные цели, так и на пополнение оборотных средств. В первом случае срок финансирования составит до 10 лет с непрерывным предоставлением субсидии не более 5 лет, во втором – до 3 лет. Микропредприятия могут получить от 500 тысяч до 200 миллионов рублей, малые и средние – от 500 тысяч до 500 миллионов рублей.
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новости компаний - экономика, мсп банк, пермь
Новости компаний - Экономика, МСП Банк, Пермь
18:51 08.12.2022
 

МСП Банк профинансировал создание центра клинических исследований в Перми

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В Перми при финансовой поддержке МСП Банка, дочерней организации Корпорации МСП, открылся центр клинических исследований лекарственных средств, сообщает пресс-служба банка.
МСП Банк предоставил ООО "Профессорская клиника" инвестиционное кредитование в рамках программы Минэкономразвития "1764". Полученные средства были использованы для строительных работ по реконструкции здания центра, а также на закупку медицинского и лабораторного оборудования.
Логотип корпорации МСП
6 декабря, 13:49
МСП Банк начал выдавать беззалоговые кредиты сроком на семь лет
Центр клинических исследований дополнил уже имеющуюся инфраструктуру "Профессорской клиники", куда входят лаборатория, поликлиника и хирургический стационар. В новом центре планируется проведение клинических исследований лекарственных средств. Центр рассчитан на одновременное проведение исследования у 70 участников.
"При участии нашего банка реализуются самые разные проекты: от создания школы единоборств до реновации медцентра. Мы предлагаем эффективные инструменты кредитования, учитывая действующие меры господдержки. Уверен, что и в дальнейшем наши продукты будут способствовать динамичному развитию малого и среднего предпринимательства", - сказал председатель правления МСП Банка Петр Засельский, слова которого приводит пресс-служба.
В банке уточнили, что средства, полученные по программе "1764", можно направить как на инвестиционные цели, так и на пополнение оборотных средств. В первом случае срок финансирования составит до 10 лет с непрерывным предоставлением субсидии не более 5 лет, во втором – до 3 лет. Микропредприятия могут получить от 500 тысяч до 200 миллионов рублей, малые и средние – от 500 тысяч до 500 миллионов рублей.
 
Новости компаний - ЭкономикаМСП БанкПермь
 
 
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