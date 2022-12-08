https://ria.ru/20221208/peregovory-1837292590.html
Москалькова сообщила о переговорах с Киевом по обмену гражданскими
Москалькова сообщила о переговорах с Киевом по обмену гражданскими - РИА Новости, 08.12.2022
Москалькова сообщила о переговорах с Киевом по обмену гражданскими
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что ведёт переговоры с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом об обмене гражданских лиц,... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T17:31
2022-12-08T17:31
2022-12-08T17:31
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что ведёт переговоры с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом об обмене гражданских лиц, против которых возбуждены уголовные дела."Сегодня мы ведём разговор с Лубинцом о возможности взаимного возвращения гражданских лиц, это не обмен, но взаимное возвращение... Сегодня с двух сторон есть понимание, что и там, и там есть лица, привлеченные к уголовной ответственности — например, на Украине за пророссийские настроения. У нас есть большой список таких людей — это писатели, это телеведущие, это журналисты", - сказала Москалькова на встрече с журналистами.Она выразила готовность предоставить со своей стороны информацию о гражданских лицах, в которых заинтересована украинская сторона. "Со своей стороны я тоже представлю список (Украине - ред.), в ком они заинтересованы, чтобы они были гражданские, в отношении которых возбуждены уголовные дела, ведётся процесс", - заявила Москалькова и добавила, что обратится по этому вопросу в соответствующие органы.
https://ria.ru/20221124/plennye-1834060877.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, татьяна москалькова, украина, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Татьяна Москалькова, Украина, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Москалькова сообщила о переговорах с Киевом по обмену гражданскими
Москалькова сообщила о переговорах с украинским коллегой Лубинцом по обмену гражданскими
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что ведёт переговоры с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом об обмене гражданских лиц, против которых возбуждены уголовные дела.
"Сегодня мы ведём разговор с Лубинцом о возможности взаимного возвращения гражданских лиц, это не обмен, но взаимное возвращение... Сегодня с двух сторон есть понимание, что и там, и там есть лица, привлеченные к уголовной ответственности — например, на Украине за пророссийские настроения. У нас есть большой список таких людей — это писатели, это телеведущие, это журналисты", - сказала Москалькова на встрече с журналистами.
Она выразила готовность предоставить со своей стороны информацию о гражданских лицах, в которых заинтересована украинская сторона. "Со своей стороны я тоже представлю список (Украине - ред.), в ком они заинтересованы, чтобы они были гражданские, в отношении которых возбуждены уголовные дела, ведётся процесс", - заявила Москалькова и добавила, что обратится по этому вопросу в соответствующие органы.