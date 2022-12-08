https://ria.ru/20221208/peregovory-1837292590.html

Москалькова сообщила о переговорах с Киевом по обмену гражданскими

Москалькова сообщила о переговорах с Киевом по обмену гражданскими - РИА Новости, 08.12.2022

Москалькова сообщила о переговорах с Киевом по обмену гражданскими

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что ведёт переговоры с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом об обмене гражданских лиц,... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T17:31

2022-12-08T17:31

2022-12-08T17:31

специальная военная операция на украине

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татьяна москалькова

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что ведёт переговоры с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом об обмене гражданских лиц, против которых возбуждены уголовные дела."Сегодня мы ведём разговор с Лубинцом о возможности взаимного возвращения гражданских лиц, это не обмен, но взаимное возвращение... Сегодня с двух сторон есть понимание, что и там, и там есть лица, привлеченные к уголовной ответственности — например, на Украине за пророссийские настроения. У нас есть большой список таких людей — это писатели, это телеведущие, это журналисты", - сказала Москалькова на встрече с журналистами.Она выразила готовность предоставить со своей стороны информацию о гражданских лицах, в которых заинтересована украинская сторона. "Со своей стороны я тоже представлю список (Украине - ред.), в ком они заинтересованы, чтобы они были гражданские, в отношении которых возбуждены уголовные дела, ведётся процесс", - заявила Москалькова и добавила, что обратится по этому вопросу в соответствующие органы.

https://ria.ru/20221124/plennye-1834060877.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, татьяна москалькова, украина, россия, ситуация в днр и лнр