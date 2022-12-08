https://ria.ru/20221208/pensioner-1837177339.html
В Новосибирске пенсионер получил срок за убийство топором сына-наркомана
В Новосибирске пенсионер получил срок за убийство топором сына-наркомана - РИА Новости, 08.12.2022
В Новосибирске пенсионер получил срок за убийство топором сына-наркомана
Новосибирский районный суд приговорил 69-летнего жителя наукограда Кольцово к шести годам колонии строгого режима за убийство сына, который долгое время вел... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T12:39
2022-12-08T12:39
2022-12-08T12:39
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НОВОСИБИРСК, 8 дек – РИА Новости. Новосибирский районный суд приговорил 69-летнего жителя наукограда Кольцово к шести годам колонии строгого режима за убийство сына, который долгое время вел себя аморально, сообщает в четверг СУСК РФ по Новосибирской области."Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему деянии и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.По данным следствия, в конце декабря 2021 года пенсионер, находясь у себя в квартире в Кольцово, "на почве длительного противоправного и аморального поведения сына" взял топор, вошел в комнату, где спал 42-летний потерпевший, и нанес ему не менее 22 ударов в область головы и шеи, после чего, завернув тело в пакеты, вынес его в ближайший лог.По данным областного главка МВД, тело мужчины было обнаружено 7 апреля этого года около одного из домов на улице Молодежной в поселке Кольцово. Ранее источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что потерпевший был наркоманом. Пенсионера осудили по статье "Убийство".
https://ria.ru/20221111/shkola-1830968962.html
https://ria.ru/20221105/sud-1829363984.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, новосибирск, россия, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Новосибирск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Новосибирске пенсионер получил срок за убийство топором сына-наркомана
В Новосибирске пенсионер получил шесть лет колонии за убийство топором сына-наркомана
НОВОСИБИРСК, 8 дек – РИА Новости.
Новосибирский районный суд приговорил 69-летнего жителя наукограда Кольцово к шести годам колонии строгого режима за убийство сына, который долгое время вел себя аморально, сообщает
в четверг СУСК РФ по Новосибирской области.
"Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему деянии и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в конце декабря 2021 года пенсионер, находясь у себя в квартире в Кольцово, "на почве длительного противоправного и аморального поведения сына" взял топор, вошел в комнату, где спал 42-летний потерпевший, и нанес ему не менее 22 ударов в область головы и шеи, после чего, завернув тело в пакеты, вынес его в ближайший лог.
По данным областного главка МВД, тело мужчины было обнаружено 7 апреля этого года около одного из домов на улице Молодежной в поселке Кольцово. Ранее источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что потерпевший был наркоманом. Пенсионера осудили по статье "Убийство".