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В Новосибирске пенсионер получил срок за убийство топором сына-наркомана - РИА Новости, 08.12.2022
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В Новосибирске пенсионер получил срок за убийство топором сына-наркомана
В Новосибирске пенсионер получил срок за убийство топором сына-наркомана - РИА Новости, 08.12.2022
В Новосибирске пенсионер получил срок за убийство топором сына-наркомана
Новосибирский районный суд приговорил 69-летнего жителя наукограда Кольцово к шести годам колонии строгого режима за убийство сына, который долгое время вел... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T12:39
2022-12-08T12:39
происшествия
новосибирск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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НОВОСИБИРСК, 8 дек – РИА Новости. Новосибирский районный суд приговорил 69-летнего жителя наукограда Кольцово к шести годам колонии строгого режима за убийство сына, который долгое время вел себя аморально, сообщает в четверг СУСК РФ по Новосибирской области."Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему деянии и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.По данным следствия, в конце декабря 2021 года пенсионер, находясь у себя в квартире в Кольцово, "на почве длительного противоправного и аморального поведения сына" взял топор, вошел в комнату, где спал 42-летний потерпевший, и нанес ему не менее 22 ударов в область головы и шеи, после чего, завернув тело в пакеты, вынес его в ближайший лог.По данным областного главка МВД, тело мужчины было обнаружено 7 апреля этого года около одного из домов на улице Молодежной в поселке Кольцово. Ранее источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что потерпевший был наркоманом. Пенсионера осудили по статье "Убийство".
https://ria.ru/20221111/shkola-1830968962.html
https://ria.ru/20221105/sud-1829363984.html
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происшествия, новосибирск, россия, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Новосибирск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
12:39 08.12.2022
 
В Новосибирске пенсионер получил срок за убийство топором сына-наркомана

В Новосибирске пенсионер получил шесть лет колонии за убийство топором сына-наркомана

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Молоток судьи. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 8 дек – РИА Новости. Новосибирский районный суд приговорил 69-летнего жителя наукограда Кольцово к шести годам колонии строгого режима за убийство сына, который долгое время вел себя аморально, сообщает в четверг СУСК РФ по Новосибирской области.
"Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему деянии и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
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В Сочи задержали пенсионера, который ходил с ружьем у школы
По данным следствия, в конце декабря 2021 года пенсионер, находясь у себя в квартире в Кольцово, "на почве длительного противоправного и аморального поведения сына" взял топор, вошел в комнату, где спал 42-летний потерпевший, и нанес ему не менее 22 ударов в область головы и шеи, после чего, завернув тело в пакеты, вынес его в ближайший лог.
По данным областного главка МВД, тело мужчины было обнаружено 7 апреля этого года около одного из домов на улице Молодежной в поселке Кольцово. Ранее источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что потерпевший был наркоманом. Пенсионера осудили по статье "Убийство".
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ПроисшествияНовосибирскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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