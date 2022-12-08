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В России выросло качество пельменей, заявили в Роскачестве - РИА Новости, 08.12.2022
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В России выросло качество пельменей, заявили в Роскачестве
В России выросло качество пельменей, заявили в Роскачестве - РИА Новости, 08.12.2022
В России выросло качество пельменей, заявили в Роскачестве
Большинство производителей пельменей в России за год смогли исправить ситуацию с качеством собственной продукции, в том числе за счет решения вопросов с сырьем, РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T03:32
2022-12-08T03:32
экономика
максим протасов
россия
роскачество
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Большинство производителей пельменей в России за год смогли исправить ситуацию с качеством собственной продукции, в том числе за счет решения вопросов с сырьем, рассказал глава Роскачества Максим Протасов в интервью РИА Новости.Так, в 2021 году Протасов говорил о том, что пельмени вошли в список самых некачественных социально значимых товаров, производители которых чаще других нарушают правила хранения и производства продукта. До этого, в 2019 году, Роскачество проводило проверку отечественных пельменей, которая показала, что в стране нет ни одной марки, достойной Знака качества."Производители пельменей сделали серьезные выводы. Практически все они прошли диагностику качества процессов, выявили те или иные проблемы, которые вызывали у них сложности с качеством продукции на полке - это был вопрос сырья и самого производства. Более чем в 72% случаев эту ситуацию мы сумели поправить", - сказал Протасов.По словам главы Роскачества, также исправились и производители мясной продукции. "Два года назад мы проводили исследования мясной продукции - потребителей очень сильно волновало качество колбасы и сосисок. ... Последнее веерное исследование показало, что все производители исправились – скорректировали и маркировку, и рецептуры, и качество продукции, а также самого сырья", - добавил он.
https://ria.ru/20221125/vino-1834326203.html
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экономика, максим протасов, россия, роскачество
Экономика, Максим Протасов, Россия, Роскачество
03:32 08.12.2022
 
В России выросло качество пельменей, заявили в Роскачестве

Роскачество: в России за год выросло качество пельменей

© Pixabay / islandworksПельмени
Пельмени - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© Pixabay / islandworks
Пельмени. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Большинство производителей пельменей в России за год смогли исправить ситуацию с качеством собственной продукции, в том числе за счет решения вопросов с сырьем, рассказал глава Роскачества Максим Протасов в интервью РИА Новости.
Так, в 2021 году Протасов говорил о том, что пельмени вошли в список самых некачественных социально значимых товаров, производители которых чаще других нарушают правила хранения и производства продукта. До этого, в 2019 году, Роскачество проводило проверку отечественных пельменей, которая показала, что в стране нет ни одной марки, достойной Знака качества.
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"Производители пельменей сделали серьезные выводы. Практически все они прошли диагностику качества процессов, выявили те или иные проблемы, которые вызывали у них сложности с качеством продукции на полке - это был вопрос сырья и самого производства. Более чем в 72% случаев эту ситуацию мы сумели поправить", - сказал Протасов.
По словам главы Роскачества, также исправились и производители мясной продукции. "Два года назад мы проводили исследования мясной продукции - потребителей очень сильно волновало качество колбасы и сосисок. ... Последнее веерное исследование показало, что все производители исправились – скорректировали и маркировку, и рецептуры, и качество продукции, а также самого сырья", - добавил он.
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ЭкономикаМаксим ПротасовРоссияРоскачество
 
 
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