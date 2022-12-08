США и союзники по НАТО хотят ослабить Россию любой ценой, заявил Патрушев
Патрушев: США и их союзники по НАТО хотят ослабить или уничтожить Россию любой ценой
© Sputnik
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. США и их союзники по НАТО хотят в конечном счете любой ценой ослабить или уничтожить Россию, а также сломать архитектуру безопасности в Евразии в целом, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Долгосрочная цель США и их союзников по НАТО ослабление или уничтожение нашей страны любой ценой, а также слом архитектуры безопасности в Евразии в целом", - заявил Патрушев в четверг в Таиланде на переговорах с генеральным секретарем Совета национальной безопасности этой страны Супотом Маланийомом. Слова Патрушева приводит "Российская газета".
Собеседники, в частности, обменялись мнениями по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
"Запад сделал ставку на глобализацию НАТО и приступил к созданию условий для комплексного наращивания военного присутствия в АТР. На решение этой задачи ориентированы, в частности, англосаксонский союз AUKUS", - отметил Патрушев.
"В данном контексте хотел бы подчеркнуть, что агрессивное расширение военной инфраструктуры в регионе ведет к дальнейшему росту напряженности", - добавил он.
Об этом же шла речь и на прошедшем в четверг заседании российско-таиландской межведомственной рабочей группы по вопросам безопасности.
"Видим, что главной задачей Вашингтона является разрушение или снижение эффективности функционирования асеаноцентричных форматов и создание механизмов регионального взаимодействия на антироссийской и антикитайской основе", - заявил на заседании замсекретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов, которого также цитирует "Российская газета".
На фоне спровоцированных западниками кризисных процессов в мире продолжают нарастать террористические и экстремистские угрозы, напрямую связанные с распространением радикальных идеологий, включая агрессивный национализм и неонацизм, отметил Венедиктов.
По данным "Российской газеты", в пятницу Патрушев проведет в Бангкоке встречу с заместителем премьер-министра Таиланда Правитом Вонгсуваном.