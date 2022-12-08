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США и союзники по НАТО хотят ослабить Россию любой ценой, заявил Патрушев - РИА Новости, 08.12.2022
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США и союзники по НАТО хотят ослабить Россию любой ценой, заявил Патрушев
США и союзники по НАТО хотят ослабить Россию любой ценой, заявил Патрушев - РИА Новости, 08.12.2022
США и союзники по НАТО хотят ослабить Россию любой ценой, заявил Патрушев
США и их союзники по НАТО хотят в конечном счете любой ценой ослабить или уничтожить Россию, а также сломать архитектуру безопасности в Евразии в целом, заявил... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T20:21
2022-12-08T20:21
николай патрушев
сша
нато
россия
в мире
евразия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. США и их союзники по НАТО хотят в конечном счете любой ценой ослабить или уничтожить Россию, а также сломать архитектуру безопасности в Евразии в целом, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Долгосрочная цель США и их союзников по НАТО ослабление или уничтожение нашей страны любой ценой, а также слом архитектуры безопасности в Евразии в целом", - заявил Патрушев в четверг в Таиланде на переговорах с генеральным секретарем Совета национальной безопасности этой страны Супотом Маланийомом. Слова Патрушева приводит "Российская газета".Собеседники, в частности, обменялись мнениями по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе."Запад сделал ставку на глобализацию НАТО и приступил к созданию условий для комплексного наращивания военного присутствия в АТР. На решение этой задачи ориентированы, в частности, англосаксонский союз AUKUS", - отметил Патрушев."В данном контексте хотел бы подчеркнуть, что агрессивное расширение военной инфраструктуры в регионе ведет к дальнейшему росту напряженности", - добавил он.Об этом же шла речь и на прошедшем в четверг заседании российско-таиландской межведомственной рабочей группы по вопросам безопасности."Видим, что главной задачей Вашингтона является разрушение или снижение эффективности функционирования асеаноцентричных форматов и создание механизмов регионального взаимодействия на антироссийской и антикитайской основе", - заявил на заседании замсекретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов, которого также цитирует "Российская газета".На фоне спровоцированных западниками кризисных процессов в мире продолжают нарастать террористические и экстремистские угрозы, напрямую связанные с распространением радикальных идеологий, включая агрессивный национализм и неонацизм, отметил Венедиктов.По данным "Российской газеты", в пятницу Патрушев проведет в Бангкоке встречу с заместителем премьер-министра Таиланда Правитом Вонгсуваном.
https://ria.ru/20221208/ssha-1837191747.html
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николай патрушев, сша, нато, россия, в мире, евразия
Николай Патрушев, США, НАТО, Россия, В мире, Евразия
20:21 08.12.2022
 
США и союзники по НАТО хотят ослабить Россию любой ценой, заявил Патрушев

Патрушев: США и их союзники по НАТО хотят ослабить или уничтожить Россию любой ценой

© Sputnik / Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. США и их союзники по НАТО хотят в конечном счете любой ценой ослабить или уничтожить Россию, а также сломать архитектуру безопасности в Евразии в целом, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Долгосрочная цель США и их союзников по НАТО ослабление или уничтожение нашей страны любой ценой, а также слом архитектуры безопасности в Евразии в целом", - заявил Патрушев в четверг в Таиланде на переговорах с генеральным секретарем Совета национальной безопасности этой страны Супотом Маланийомом. Слова Патрушева приводит "Российская газета".
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
Вчера, 13:25
Российский МИД обвинил США в нагнетании международной напряженности
Собеседники, в частности, обменялись мнениями по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
"Запад сделал ставку на глобализацию НАТО и приступил к созданию условий для комплексного наращивания военного присутствия в АТР. На решение этой задачи ориентированы, в частности, англосаксонский союз AUKUS", - отметил Патрушев.
"В данном контексте хотел бы подчеркнуть, что агрессивное расширение военной инфраструктуры в регионе ведет к дальнейшему росту напряженности", - добавил он.
Об этом же шла речь и на прошедшем в четверг заседании российско-таиландской межведомственной рабочей группы по вопросам безопасности.
"Видим, что главной задачей Вашингтона является разрушение или снижение эффективности функционирования асеаноцентричных форматов и создание механизмов регионального взаимодействия на антироссийской и антикитайской основе", - заявил на заседании замсекретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов, которого также цитирует "Российская газета".
На фоне спровоцированных западниками кризисных процессов в мире продолжают нарастать террористические и экстремистские угрозы, напрямую связанные с распространением радикальных идеологий, включая агрессивный национализм и неонацизм, отметил Венедиктов.
По данным "Российской газеты", в пятницу Патрушев проведет в Бангкоке встречу с заместителем премьер-министра Таиланда Правитом Вонгсуваном.
Лавров об участии США и НАТО в военном конфликте на Украине - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 12:44
США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, заявил Лавров
 
Николай ПатрушевСШАНАТОРоссияВ миреЕвразия
 
 
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