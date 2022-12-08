"Электрическое солнце". Как устроено освещение в Москве

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Сегодня день рождения московского освещения – одной из самых масштабных систем в мире. В ней сосредоточены технологии, эстетика и разнообразие. Как свет преображает столицу и как устроена эта система, узнайте в видео.