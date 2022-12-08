https://ria.ru/20221208/osveschenie-1837185791.html
"Электрическое солнце". Как устроено освещение в Москве
"Электрическое солнце". Как устроено освещение в Москве - РИА Новости, 08.12.2022
"Электрическое солнце". Как устроено освещение в Москве
Сегодня день рождения московского освещения – одной из самых масштабных систем в мире. В ней сосредоточены технологии, эстетика и разнообразие. Как свет преображает столицу и как устроена эта система, узнайте в видео.
2022-12-08T13:09
2022-12-08T13:09
2022-12-08T13:09
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Электрическое солнце". Как устроено освещение в Москве
Сегодня день рождения московского освещения – одной из самых масштабных систем в мире. В ней сосредоточены технологии, эстетика и разнообразие. Как свет преображает столицу и как устроена эта система, узнайте в видео.
2022-12-08T13:09
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PT1M27S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, видео, освещение, объединенная энергетическая компания (москва)
Москва, Видео, Освещение, Объединенная энергетическая компания (Москва)
"Электрическое солнце". Как устроено освещение в Москве
Сегодня день рождения московского освещения – одной из самых масштабных систем в мире. В ней сосредоточены технологии, эстетика и разнообразие. Как свет преображает столицу и как устроена эта система, узнайте в видео.
2022-12-08T13:09
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PT1M27S
"Электрическое солнце". Как устроено освещение в Москве
Сегодня день рождения московского освещения – одной из самых масштабных систем в мире. В ней сосредоточены технологии, эстетика и разнообразие. Как свет преображает столицу и как устроена эта система, узнайте в видео.