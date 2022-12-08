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"Электрическое солнце". Как устроено освещение в Москве - РИА Новости, 08.12.2022
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"Электрическое солнце". Как устроено освещение в Москве
"Электрическое солнце". Как устроено освещение в Москве - РИА Новости, 08.12.2022
"Электрическое солнце". Как устроено освещение в Москве
Сегодня день рождения московского освещения – одной из самых масштабных систем в мире. В ней сосредоточены технологии, эстетика и разнообразие. Как свет преображает столицу и как устроена эта система, узнайте в видео.
2022-12-08T13:09
2022-12-08T13:09
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"Электрическое солнце". Как устроено освещение в Москве
Сегодня день рождения московского освещения – одной из самых масштабных систем в мире. В ней сосредоточены технологии, эстетика и разнообразие. Как свет преображает столицу и как устроена эта система, узнайте в видео.
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москва, видео, освещение, объединенная энергетическая компания (москва)
Москва, Видео, Освещение, Объединенная энергетическая компания (Москва)
"Электрическое солнце". Как устроено освещение в Москве
Сегодня день рождения московского освещения – одной из самых масштабных систем в мире. В ней сосредоточены технологии, эстетика и разнообразие. Как свет преображает столицу и как устроена эта система, узнайте в видео.
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13:09 08.12.2022
 

"Электрическое солнце". Как устроено освещение в Москве

Читать ria.ru в
Сегодня день рождения московского освещения – одной из самых масштабных систем в мире. В ней сосредоточены технологии, эстетика и разнообразие. Как свет преображает столицу и как устроена эта система, узнайте в видео.
 
Объединенная энергетическая компания (Москва)Москва
 
 
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