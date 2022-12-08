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Москвичам пообещали снежные выходные - РИА Новости, 08.12.2022
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Москвичам пообещали снежные выходные
Москвичам пообещали снежные выходные - РИА Новости, 08.12.2022
Москвичам пообещали снежные выходные
Аномальные осадки до 25 миллиметров за сутки прогнозируются в Москве в понедельник, может быть установлен абсолютный рекорд для декабря, выходные в Москве также РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T16:02
2022-12-08T16:02
погода
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Аномальные осадки до 25 миллиметров за сутки прогнозируются в Москве в понедельник, может быть установлен абсолютный рекорд для декабря, выходные в Москве также ожидаются снежными, в субботу выпадет до 13 миллиметров осадков, в воскресенье до 15 миллиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Снегопады, которые в четверг принес на запад России североатлантический циклон "Зора", это всего лишь легкая разминка перед грядущим буйством настоящей стихии. В пятницу и в ночь на субботу в столичном регионе время от времени будет сыпать небольшой снег при температуре воздуха минус 1 - минус 6. Но уже в первый выходной день после полудня снегопады заметно усилятся - выпадет до 8-13 миллиметров осадков, благодаря чему высота снежного покрова подрастет с нынешних 5-6 до 10 сантиметров, а видимость ухудшится до 1-3 километров. Столбики термометров устремятся к нулевой отметке. Идеальный день для лыжного спорта", - рассказал Тишковец.Метеоролог отметил, что в воскресенье снег перейдет в мокрый снег, ожидается еще до 10-15 миллиметров осадков, температура воздуха в течение суток от минус 2 до плюс 3, сугробы в Москве подрастут до 13-15 сантиметров. Снег станет липким и идеальным строительным материалом для зимних фигур."В понедельник натиск средиземноморского циклона усилится, прогнозируются аномальные осадки в виде мокрого снега, ночью ненадолго переходящего в ледяной дождь, а днем - кратковременно в дождь. Общее количество осадков может достигнуть 20-25 миллиметров за сутки, что для 12 декабря станет рекордным показателем за всю историю столичной метеостанции ВДНХ, превысив прежний максимум в 2 раза, когда в 1960 году в столице было зафиксировано 12,6 миллиметра. Мало того, высока вероятность, что может быть установлен и абсолютный суточный рекорд осадков за всю историю регулярных метеонаблюдений для всего декабря, который держится с 1981 года и составляет 23 миллиметра. При этом столбики термометров уйдут в красный сектор слабоположительных значений", - рассказал он.Собеседник агентства добавил, что во вторник слабая оттепель сохранится, но ненастье постепенно пойдет на убыль. Таким образом, в Москве за период с 10 по 13 декабря ожидается в общей сложности около 50 миллиметров, что близко ко всему климатическому объему небесной влаги за первый зимний месяц."Тем не менее, потепление тоже будет непродолжительным, и уже с середины следующей недели ударят легкие морозы и на дорогах образуется гололедица", - заключил Тишковец.
https://ria.ru/20221204/davlenie-1836193910.html
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погода, москва, евгений тишковец
Погода, Москва, Евгений Тишковец
16:02 08.12.2022
 
Москвичам пообещали снежные выходные

Синоптик Тишковец: в Москве в выходные прогнозируются аномальные осадки до 25 миллиметров

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Снег в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Аномальные осадки до 25 миллиметров за сутки прогнозируются в Москве в понедельник, может быть установлен абсолютный рекорд для декабря, выходные в Москве также ожидаются снежными, в субботу выпадет до 13 миллиметров осадков, в воскресенье до 15 миллиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Снегопады, которые в четверг принес на запад России североатлантический циклон "Зора", это всего лишь легкая разминка перед грядущим буйством настоящей стихии. В пятницу и в ночь на субботу в столичном регионе время от времени будет сыпать небольшой снег при температуре воздуха минус 1 - минус 6. Но уже в первый выходной день после полудня снегопады заметно усилятся - выпадет до 8-13 миллиметров осадков, благодаря чему высота снежного покрова подрастет с нынешних 5-6 до 10 сантиметров, а видимость ухудшится до 1-3 километров. Столбики термометров устремятся к нулевой отметке. Идеальный день для лыжного спорта", - рассказал Тишковец.
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Метеоролог отметил, что в воскресенье снег перейдет в мокрый снег, ожидается еще до 10-15 миллиметров осадков, температура воздуха в течение суток от минус 2 до плюс 3, сугробы в Москве подрастут до 13-15 сантиметров. Снег станет липким и идеальным строительным материалом для зимних фигур.
"В понедельник натиск средиземноморского циклона усилится, прогнозируются аномальные осадки в виде мокрого снега, ночью ненадолго переходящего в ледяной дождь, а днем - кратковременно в дождь. Общее количество осадков может достигнуть 20-25 миллиметров за сутки, что для 12 декабря станет рекордным показателем за всю историю столичной метеостанции ВДНХ, превысив прежний максимум в 2 раза, когда в 1960 году в столице было зафиксировано 12,6 миллиметра. Мало того, высока вероятность, что может быть установлен и абсолютный суточный рекорд осадков за всю историю регулярных метеонаблюдений для всего декабря, который держится с 1981 года и составляет 23 миллиметра. При этом столбики термометров уйдут в красный сектор слабоположительных значений", - рассказал он.
Собеседник агентства добавил, что во вторник слабая оттепель сохранится, но ненастье постепенно пойдет на убыль. Таким образом, в Москве за период с 10 по 13 декабря ожидается в общей сложности около 50 миллиметров, что близко ко всему климатическому объему небесной влаги за первый зимний месяц.
"Тем не менее, потепление тоже будет непродолжительным, и уже с середины следующей недели ударят легкие морозы и на дорогах образуется гололедица", - заключил Тишковец.
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