https://ria.ru/20221208/oruzhie-1837167557.html
ЕС готов профинансировать наращивание производства оружия, заявил Боррель
ЕС готов профинансировать наращивание производства оружия, заявил Боррель - РИА Новости, 08.12.2022
ЕС готов профинансировать наращивание производства оружия, заявил Боррель
ЕС готов профинансировать наращивание производства оружия и боеприпасов, чтобы восполнить запасы европейских государств, заявил верховный представитель ЕС по... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T12:12
2022-12-08T12:12
2022-12-08T12:48
евросоюз
нато
в мире
жозеп боррель
оружие
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БРЮССЕЛЬ, 8 дек – РИА Новости. ЕС готов профинансировать наращивание производства оружия и боеприпасов, чтобы восполнить запасы европейских государств, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.По его словам, спустя десять месяцев посте начала конфликта на Украине стало очевидно, что цепочки поставок недостаточно эффективны, также запасы вооружения на складах европейских стран недостаточны.Боррель подчеркнул, что с мая этого года специальная рабочая группа ЕС совместно с государствами членами оценивала потребности государств в закупах оружия и боеприпасов, в том числе через совместное финансирование."Мы призвали представителей военно-промышленного комплекса представить данные по возможностям производства. Мы должны помочь увеличить производственные возможности", - указал верховный представитель.По его словам, ЕС ранее договорился о новом инструменте совместного финансирования, благодаря которому удастся вложить 500 миллионов евро в оборонное производство на начальном этапе."Мы должны компенсировать годы недостаточного финансирования… Чтобы добиться этого, общая сумма анонсированных государствами вложений возрастет на 70 миллиардов евро до 2025 года", - добавил Боррель.Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221207/ukraina-1836916934.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, нато, в мире, жозеп боррель, оружие
Евросоюз, НАТО, В мире, Жозеп Боррель, Оружие
12:12 08.12.2022 (обновлено: 12:48 08.12.2022)
ЕС готов профинансировать наращивание производства оружия, заявил Боррель
Боррель: Евросоюз готов профинансировать наращивание производства оружия и боеприпасов
БРЮССЕЛЬ, 8 дек – РИА Новости. ЕС готов профинансировать наращивание производства оружия и боеприпасов, чтобы восполнить запасы европейских государств, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.
"Нам необходимо решать наиболее насущные вопросы путем совместного инвестирования и закупок. Больше покупать совместно", - сказал он, выступая на ежегодной конференции "Инвестиции в европейскую оборону 2022".
По его словам, спустя десять месяцев посте начала конфликта на Украине
стало очевидно, что цепочки поставок недостаточно эффективны, также запасы вооружения на складах европейских стран недостаточны.
Боррель подчеркнул, что с мая этого года специальная рабочая группа ЕС совместно с государствами членами оценивала потребности государств в закупах оружия и боеприпасов, в том числе через совместное финансирование.
"Мы призвали представителей военно-промышленного комплекса представить данные по возможностям производства. Мы должны помочь увеличить производственные возможности", - указал верховный представитель.
По его словам, ЕС ранее договорился о новом инструменте совместного финансирования, благодаря которому удастся вложить 500 миллионов евро в оборонное производство на начальном этапе.
"Мы должны компенсировать годы недостаточного финансирования… Чтобы добиться этого, общая сумма анонсированных государствами вложений возрастет на 70 миллиардов евро до 2025 года", - добавил Боррель.
Россия
ранее направляла странам НАТО
ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.