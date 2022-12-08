https://ria.ru/20221208/oruzhie-1837167557.html

ЕС готов профинансировать наращивание производства оружия, заявил Боррель

ЕС готов профинансировать наращивание производства оружия, заявил Боррель - РИА Новости, 08.12.2022

ЕС готов профинансировать наращивание производства оружия, заявил Боррель

ЕС готов профинансировать наращивание производства оружия и боеприпасов, чтобы восполнить запасы европейских государств, заявил верховный представитель ЕС по... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T12:12

2022-12-08T12:12

2022-12-08T12:48

евросоюз

нато

в мире

жозеп боррель

оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg

БРЮССЕЛЬ, 8 дек – РИА Новости. ЕС готов профинансировать наращивание производства оружия и боеприпасов, чтобы восполнить запасы европейских государств, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.По его словам, спустя десять месяцев посте начала конфликта на Украине стало очевидно, что цепочки поставок недостаточно эффективны, также запасы вооружения на складах европейских стран недостаточны.Боррель подчеркнул, что с мая этого года специальная рабочая группа ЕС совместно с государствами членами оценивала потребности государств в закупах оружия и боеприпасов, в том числе через совместное финансирование."Мы призвали представителей военно-промышленного комплекса представить данные по возможностям производства. Мы должны помочь увеличить производственные возможности", - указал верховный представитель.По его словам, ЕС ранее договорился о новом инструменте совместного финансирования, благодаря которому удастся вложить 500 миллионов евро в оборонное производство на начальном этапе."Мы должны компенсировать годы недостаточного финансирования… Чтобы добиться этого, общая сумма анонсированных государствами вложений возрастет на 70 миллиардов евро до 2025 года", - добавил Боррель.Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221207/ukraina-1836916934.html

https://ria.ru/20221207/ukraina-1836876792.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

евросоюз, нато, в мире, жозеп боррель, оружие