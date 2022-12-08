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ГА ООН приняла резолюцию России по контролю над вооружениями - РИА Новости, 08.12.2022
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ГА ООН приняла резолюцию России по контролю над вооружениями
ГА ООН приняла резолюцию России по контролю над вооружениями - РИА Новости, 08.12.2022
ГА ООН приняла резолюцию России по контролю над вооружениями
Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями, следует из итогов голосования. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T03:00
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ООН, 8 дек — РИА Новости. Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями, следует из итогов голосования.Резолюция под названием "Укрепление и развитие системы договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению" призывает все государства, подписавшихся под соответствующими документами, выполнять все положения этих соглашений в полном объеме. Авторы также говорят о необходимости прикладывать усилия по укреплению системы договоров в области контроля над вооружениями.Согласно документу, Генассамблея считает, что любые действия, подрывающие систему документов по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению, также подрывают глобальную стабильность и международную безопасность.Авторы просят генсека ООН продолжать помогать сохранению целостности таких договоров и поощряют разработку государствами дополнительных мер, которые могут способствовать заключению дополнительных соглашений такого рода.
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в мире, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
03:00 08.12.2022 (обновлено: 03:06 08.12.2022)
 
ГА ООН приняла резолюцию России по контролю над вооружениями

ГА ООН приняла резолюцию России по укреплению системы контроля над вооружениями

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкГенеральная Ассамблея ООН
Генеральная Ассамблея ООН - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Генеральная Ассамблея ООН. Архивное фото
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ООН, 8 дек — РИА Новости. Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями, следует из итогов голосования.
Резолюция под названием "Укрепление и развитие системы договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению" призывает все государства, подписавшихся под соответствующими документами, выполнять все положения этих соглашений в полном объеме. Авторы также говорят о необходимости прикладывать усилия по укреплению системы договоров в области контроля над вооружениями.
Согласно документу, Генассамблея считает, что любые действия, подрывающие систему документов по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению, также подрывают глобальную стабильность и международную безопасность.
Авторы просят генсека ООН продолжать помогать сохранению целостности таких договоров и поощряют разработку государствами дополнительных мер, которые могут способствовать заключению дополнительных соглашений такого рода.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
01:12
Рябков призвал прописать режим поездок инспекторов на ядерные объекты США
 
В миреООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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