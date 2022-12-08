https://ria.ru/20221208/oon-1837099853.html

ГА ООН приняла резолюцию России по контролю над вооружениями

ГА ООН приняла резолюцию России по контролю над вооружениями - РИА Новости, 08.12.2022

ГА ООН приняла резолюцию России по контролю над вооружениями

Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями, следует из итогов голосования. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T03:00

2022-12-08T03:00

2022-12-08T03:06

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ООН, 8 дек — РИА Новости. Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями, следует из итогов голосования.Резолюция под названием "Укрепление и развитие системы договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению" призывает все государства, подписавшихся под соответствующими документами, выполнять все положения этих соглашений в полном объеме. Авторы также говорят о необходимости прикладывать усилия по укреплению системы договоров в области контроля над вооружениями.Согласно документу, Генассамблея считает, что любые действия, подрывающие систему документов по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению, также подрывают глобальную стабильность и международную безопасность.Авторы просят генсека ООН продолжать помогать сохранению целостности таких договоров и поощряют разработку государствами дополнительных мер, которые могут способствовать заключению дополнительных соглашений такого рода.

https://ria.ru/20221208/ryabkov-1837096766.html

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