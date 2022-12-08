https://ria.ru/20221208/ogon-1837104521.html

WP выяснила, почему ВСУ боятся разводить огонь и "мучаются" от холода

WP выяснила, почему ВСУ боятся разводить огонь и "мучаются" от холода - РИА Новости, 08.12.2022

WP выяснила, почему ВСУ боятся разводить огонь и "мучаются" от холода

Украинские войска боятся разводить огонь и мучаются от холода из-за близости к российским позициям, написала обозреватель Washington Post Изабель Хуршудян. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T06:40

2022-12-08T06:40

2022-12-08T06:40

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

кременная

вооруженные силы украины

сша

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Украинские войска боятся разводить огонь и мучаются от холода из-за близости к российским позициям, написала обозреватель Washington Post Изабель Хуршудян.В статье говорится, что украинским войскам приходится спать в верхней одежде, укрываясь легкими спальными мешками, прямо под открытым небом.Обозреватель также отметила, что солдаты ВСУ рассказали о тяжелой ситуации на этом направлении.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221208/ukraina-1837101113.html

россия

украина

кременная

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина, кременная, вооруженные силы украины, сша