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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 08.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221208/odessa-1837330658.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 08.12.2022
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Взрывы слышны в четверг в Одессе, сообщает украинское интернет-издание "Страна". РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T20:01
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специальная военная операция на украине
одесса
в мире
украина
херсон
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МОСКВА, 8 дек – ОТА Новости. Взрывы слышны в четверг в Одессе, сообщает украинское интернет-издание "Страна".Воздушная тревога при этом в городе не объявлялась.Украинское издание "Общественное. Одесса" в свою очередь сообщило, что в городе слышны звуки, похожие на работу систем противовоздушной обороны.Кроме того, украинские СМИ сообщают о взрывах в Херсоне.
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одесса, в мире, украина, херсон
Специальная военная операция на Украине, Одесса, В мире, Украина, Херсон
20:01 08.12.2022 (обновлено: 20:20 08.12.2022)
 
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

Украинское интернет-издание "Страна" сообщило о взрывах в Одессе

© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек – ОТА Новости. Взрывы слышны в четверг в Одессе, сообщает украинское интернет-издание "Страна".
"Сообщают о взрывах в Одессе", - написало издание в своем Telegram-канале.
Воздушная тревога при этом в городе не объявлялась.
Украинское издание "Общественное. Одесса" в свою очередь сообщило, что в городе слышны звуки, похожие на работу систем противовоздушной обороны.
Кроме того, украинские СМИ сообщают о взрывах в Херсоне.
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Специальная военная операция на УкраинеОдессаВ миреУкраинаХерсон
 
 
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