https://ria.ru/20221208/odessa-1837330658.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 08.12.2022

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

Взрывы слышны в четверг в Одессе, сообщает украинское интернет-издание "Страна". РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T20:01

2022-12-08T20:01

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специальная военная операция на украине

одесса

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херсон

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МОСКВА, 8 дек – ОТА Новости. Взрывы слышны в четверг в Одессе, сообщает украинское интернет-издание "Страна".Воздушная тревога при этом в городе не объявлялась.Украинское издание "Общественное. Одесса" в свою очередь сообщило, что в городе слышны звуки, похожие на работу систем противовоздушной обороны.Кроме того, украинские СМИ сообщают о взрывах в Херсоне.

https://ria.ru/20221207/kiev-1836909608.html

одесса

украина

херсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

одесса, в мире, украина, херсон