https://ria.ru/20221208/obstrely-1837117147.html
Украинские войска 41 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 41 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 08.12.2022
Украинские войска 41 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 41 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 186 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T09:27
2022-12-08T09:27
2022-12-08T09:27
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
горловка
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ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 41 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 186 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 41 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 миллиметра. На амвросиевском – РСЗО "Himars" На ясиноватском – РСЗО "Град", артиллерию 152 миллиметра. На горловском – артиллерию 155, 152 и 122 миллиметра, минометы 120 миллиметров. Выпустив 186 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Под огнем оказались районы 13 населенных пунктов: Донецк, Гольмовский, Зайцево, Горловка, Широкая Балка, Майорск, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Каштановое, Макеевка, Александровка, Еленовка, Сеятель.За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских в Калининском районе Горловки.В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 32 обстрела.
https://ria.ru/20221207/avdeevka-1836635012.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, украина, горловка
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Горловка
Украинские войска 41 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 41 раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 186 боеприпасов