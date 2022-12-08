https://ria.ru/20221208/obstrely-1837117147.html

Украинские войска 41 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска 41 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 08.12.2022

Украинские войска 41 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 41 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 186 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T09:27

2022-12-08T09:27

2022-12-08T09:27

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

горловка

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ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 41 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 186 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 41 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял РСЗО "Град", артиллерию 155 и 152 миллиметра. На амвросиевском – РСЗО "Himars" На ясиноватском – РСЗО "Град", артиллерию 152 миллиметра. На горловском – артиллерию 155, 152 и 122 миллиметра, минометы 120 миллиметров. Выпустив 186 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Под огнем оказались районы 13 населенных пунктов: Донецк, Гольмовский, Зайцево, Горловка, Широкая Балка, Майорск, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Каштановое, Макеевка, Александровка, Еленовка, Сеятель.За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских в Калининском районе Горловки.В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 32 обстрела.

https://ria.ru/20221207/avdeevka-1836635012.html

донецкая народная республика

украина

горловка

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, украина, горловка