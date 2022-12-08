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ВСУ обстреляли Рубежное в ЛНР

ВСУ обстреляли Рубежное в ЛНР - РИА Новости, 08.12.2022

ВСУ обстреляли Рубежное в ЛНР

Украинские войска выпустили по Рубежному в ЛНР четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T16:57

2022-12-08T16:57

2022-12-08T16:57

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

рубежное

украина

сцкк

нато

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ЛУГАНСК, 8 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Рубежному в ЛНР четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 12.15 (совпадает с мск - ред.) по населенному пункту Рубежное с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (четыре снаряда). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

луганская народная республика

рубежное

украина

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луганская народная республика, рубежное, украина, сцкк, нато