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ВСУ обстреляли Рубежное в ЛНР
ВСУ обстреляли Рубежное в ЛНР - РИА Новости, 08.12.2022
ВСУ обстреляли Рубежное в ЛНР
Украинские войска выпустили по Рубежному в ЛНР четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T16:57
2022-12-08T16:57
2022-12-08T16:57
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
рубежное
украина
сцкк
нато
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ЛУГАНСК, 8 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Рубежному в ЛНР четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 12.15 (совпадает с мск - ред.) по населенному пункту Рубежное с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (четыре снаряда). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
луганская народная республика
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луганская народная республика, рубежное, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Рубежное, Украина, СЦКК, НАТО
ВСУ обстреляли Рубежное в ЛНР
СЦКК: украинские войска выпустили по Рубежному в ЛНР четыре натовских снарядах