https://ria.ru/20221208/obstrel-1837107658.html
Украинские войска обстреляли Сеятель в ДНР из HIMARS
Украинские войска обстреляли Сеятель в ДНР из HIMARS - РИА Новости, 08.12.2022
Украинские войска обстреляли Сеятель в ДНР из HIMARS
Украинские войска в 02.20 обстреляли населенный пункт Сеятель в ДНР из РСЗО HIMARS, сообщает представительство республики в СЦКК. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T07:50
2022-12-08T07:50
2022-12-08T07:50
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Украинские войска в 02.20 обстреляли населенный пункт Сеятель в ДНР из РСЗО HIMARS, сообщает представительство республики в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... населенный пункт Сеятель (Амвросиевский район): выпущена одна ракета из РСЗО М142 HIMARS", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20221207/obstrel-1837055506.html
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сша, донецкая народная республика, украина, сцкк, bae systems
Специальная военная операция на Украине, США, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, BAE Systems
Украинские войска обстреляли Сеятель в ДНР из HIMARS
Украинские войска в 02.20 обстреляли населенный пункт Сеятель в ДНР из РСЗО HIMARS