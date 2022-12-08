21:48 08.12.2022 (обновлено: 05:09 09.12.2022)
В США приняли оборонный бюджет на 2023 год
Нижняя палата конгресса одобрила оборонный бюджет США на 2023 год объемом $858 миллиардов
© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 дек — РИА Новости. Палата представителей США приняла оборонный бюджет на 2023 год в размере около 850 миллиардов долларов, свидетельствуют результаты голосования.
Уточняется, что расходы в 847,3 миллиарда долларов станут рекордными для Вашингтона. В прошлом году бюджет предусматривал выделение 778 миллиардов. Помимо этого, еще 10,6 миллиарда долларов планируется потратить на "связанные с обороной нужды за пределами бюджетной юрисдикции". Таким образом, общая сумма затрат составит 857,9 миллиарда долларов.
7 декабря, 13:39В Кремле прокомментировали оборонный бюджет США
Оборонный бюджет содержит тезис о том, что Вашингтон будет добиваться исключения Москвы из ряда международных организаций, включая G20. Шесть миллиардов долларов предусмотрены на сдерживание России в Европе, также в документе говорится о необходимости снижения зависимости от российских энергоносителей. Кроме того, бюджет содержит инициативу о введении санкций за участие в золотовалютных операциях с Москвой. Помимо этого, документом предполагается постоянный запрет на обмен информацией с Россией по системам противоракетной обороны. Бюджет также предусматривает десять миллиардов долларов для помощи Тайваню и 800 миллионов — Украине.
Теперь документ должен рассмотреть сенат. Как ожидается, это произойдет до конца года.
После начала операции по защите Донбасса Запад усилил санкционное давление на Москву. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продовольствие в ЕС и США. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам российского лидера, основная цель Вашингтона и его союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.