https://ria.ru/20221208/oborona-1837344031.html

В США приняли оборонный бюджет на 2023 год

В США приняли оборонный бюджет на 2023 год - РИА Новости, 09.12.2022

В США приняли оборонный бюджет на 2023 год

Палата представителей США приняла оборонный бюджет на 2023 год в размере около 850 миллиардов долларов, свидетельствуют результаты голосования. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-08T21:48

2022-12-08T21:48

2022-12-09T05:09

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ВАШИНГТОН, 8 дек — РИА Новости. Палата представителей США приняла оборонный бюджет на 2023 год в размере около 850 миллиардов долларов, свидетельствуют результаты голосования.Уточняется, что расходы в 847,3 миллиарда долларов станут рекордными для Вашингтона. В прошлом году бюджет предусматривал выделение 778 миллиардов. Помимо этого, еще 10,6 миллиарда долларов планируется потратить на "связанные с обороной нужды за пределами бюджетной юрисдикции". Таким образом, общая сумма затрат составит 857,9 миллиарда долларов.Оборонный бюджет содержит тезис о том, что Вашингтон будет добиваться исключения Москвы из ряда международных организаций, включая G20. Шесть миллиардов долларов предусмотрены на сдерживание России в Европе, также в документе говорится о необходимости снижения зависимости от российских энергоносителей. Кроме того, бюджет содержит инициативу о введении санкций за участие в золотовалютных операциях с Москвой. Помимо этого, документом предполагается постоянный запрет на обмен информацией с Россией по системам противоракетной обороны. Бюджет также предусматривает десять миллиардов долларов для помощи Тайваню и 800 миллионов — Украине.Теперь документ должен рассмотреть сенат. Как ожидается, это произойдет до конца года.После начала операции по защите Донбасса Запад усилил санкционное давление на Москву. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продовольствие в ЕС и США. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам российского лидера, основная цель Вашингтона и его союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20221207/amerika-1836936630.html

https://ria.ru/20221207/byudzhet-1836843951.html

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