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В США приняли оборонный бюджет на 2023 год - РИА Новости, 09.12.2022
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В США приняли оборонный бюджет на 2023 год
В США приняли оборонный бюджет на 2023 год - РИА Новости, 09.12.2022
В США приняли оборонный бюджет на 2023 год
Палата представителей США приняла оборонный бюджет на 2023 год в размере около 850 миллиардов долларов, свидетельствуют результаты голосования. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-08T21:48
2022-12-09T05:09
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украина
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россия
экономика
владимир путин
вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 8 дек — РИА Новости. Палата представителей США приняла оборонный бюджет на 2023 год в размере около 850 миллиардов долларов, свидетельствуют результаты голосования.Уточняется, что расходы в 847,3 миллиарда долларов станут рекордными для Вашингтона. В прошлом году бюджет предусматривал выделение 778 миллиардов. Помимо этого, еще 10,6 миллиарда долларов планируется потратить на "связанные с обороной нужды за пределами бюджетной юрисдикции". Таким образом, общая сумма затрат составит 857,9 миллиарда долларов.Оборонный бюджет содержит тезис о том, что Вашингтон будет добиваться исключения Москвы из ряда международных организаций, включая G20. Шесть миллиардов долларов предусмотрены на сдерживание России в Европе, также в документе говорится о необходимости снижения зависимости от российских энергоносителей. Кроме того, бюджет содержит инициативу о введении санкций за участие в золотовалютных операциях с Москвой. Помимо этого, документом предполагается постоянный запрет на обмен информацией с Россией по системам противоракетной обороны. Бюджет также предусматривает десять миллиардов долларов для помощи Тайваню и 800 миллионов — Украине.Теперь документ должен рассмотреть сенат. Как ожидается, это произойдет до конца года.После начала операции по защите Донбасса Запад усилил санкционное давление на Москву. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продовольствие в ЕС и США. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам российского лидера, основная цель Вашингтона и его союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20221207/amerika-1836936630.html
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сша, в мире, украина, европа, россия, экономика, владимир путин, вашингтон (штат), москва, большая двадцатка, евросоюз
США, В мире, Украина, Европа, Россия, Экономика, Владимир Путин, Вашингтон (штат), Москва, Большая двадцатка, Евросоюз
21:48 08.12.2022 (обновлено: 05:09 09.12.2022)
 
В США приняли оборонный бюджет на 2023 год

Нижняя палата конгресса одобрила оборонный бюджет США на 2023 год объемом $858 миллиардов

© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 дек — РИА Новости. Палата представителей США приняла оборонный бюджет на 2023 год в размере около 850 миллиардов долларов, свидетельствуют результаты голосования.
Уточняется, что расходы в 847,3 миллиарда долларов станут рекордными для Вашингтона. В прошлом году бюджет предусматривал выделение 778 миллиардов. Помимо этого, еще 10,6 миллиарда долларов планируется потратить на "связанные с обороной нужды за пределами бюджетной юрисдикции". Таким образом, общая сумма затрат составит 857,9 миллиарда долларов.
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря, 13:39
В Кремле прокомментировали оборонный бюджет США
Оборонный бюджет содержит тезис о том, что Вашингтон будет добиваться исключения Москвы из ряда международных организаций, включая G20. Шесть миллиардов долларов предусмотрены на сдерживание России в Европе, также в документе говорится о необходимости снижения зависимости от российских энергоносителей. Кроме того, бюджет содержит инициативу о введении санкций за участие в золотовалютных операциях с Москвой. Помимо этого, документом предполагается постоянный запрет на обмен информацией с Россией по системам противоракетной обороны. Бюджет также предусматривает десять миллиардов долларов для помощи Тайваню и 800 миллионов — Украине.
Теперь документ должен рассмотреть сенат. Как ожидается, это произойдет до конца года.
После начала операции по защите Донбасса Запад усилил санкционное давление на Москву. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продовольствие в ЕС и США. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам российского лидера, основная цель Вашингтона и его союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Здание Конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря, 07:17
В США выделили шесть миллиардов долларов на сдерживание России в Европе
 
СШАВ миреУкраинаЕвропаРоссияЭкономикаВладимир ПутинВашингтон (штат)МоскваБольшая двадцаткаЕвросоюз
 
 
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