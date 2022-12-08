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Рябков прокомментировал вопрос обмена заключенными между Россией и США
Рябков прокомментировал вопрос обмена заключенными между Россией и США - РИА Новости, 08.12.2022
Рябков прокомментировал вопрос обмена заключенными между Россией и США
Вопросы обмена заключенными с США рассматриваются по определенному президентами каналу, что-то получается, что-то не очень, заявил в беседе с "Известиями"... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T00:37
2022-12-08T00:37
2022-12-08T01:36
в мире
сша
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сергей рябков
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Вопросы обмена заключенными с США рассматриваются по определенному президентами каналу, что-то получается, что-то не очень, заявил в беседе с "Известиями" замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Вопросы обмена рассматриваются по определенному президентами отдельному каналу, и что-то получается, что-то не очень. Это крайне деликатный сюжет - речь о человеческих судьбах", - сказал Рябков.
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в мире, сша, россия, сергей рябков
В мире, США, Россия, Сергей Рябков
00:37 08.12.2022 (обновлено: 01:36 08.12.2022)
Рябков прокомментировал вопрос обмена заключенными между Россией и США
Замглавы МИД Рябков назвал деликатным вопрос обмена заключенными между Россией и США