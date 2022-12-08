https://ria.ru/20221208/obmen-1837095068.html

Рябков прокомментировал вопрос обмена заключенными между Россией и США

Рябков прокомментировал вопрос обмена заключенными между Россией и США - РИА Новости, 08.12.2022

Рябков прокомментировал вопрос обмена заключенными между Россией и США

Вопросы обмена заключенными с США рассматриваются по определенному президентами каналу, что-то получается, что-то не очень, заявил в беседе с "Известиями"... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T00:37

2022-12-08T00:37

2022-12-08T01:36

в мире

сша

россия

сергей рябков

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Вопросы обмена заключенными с США рассматриваются по определенному президентами каналу, что-то получается, что-то не очень, заявил в беседе с "Известиями" замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Вопросы обмена рассматриваются по определенному президентами отдельному каналу, и что-то получается, что-то не очень. Это крайне деликатный сюжет - речь о человеческих судьбах", - сказал Рябков.

https://ria.ru/20221201/zaklyuchennye-1835543719.html

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в мире, сша, россия, сергей рябков