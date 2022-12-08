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ВЭБ в перспективе рассматривает возможность размещения облигаций в юанях - РИА Новости, 08.12.2022
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ВЭБ в перспективе рассматривает возможность размещения облигаций в юанях
ВЭБ в перспективе рассматривает возможность размещения облигаций в юанях - РИА Новости, 08.12.2022
ВЭБ в перспективе рассматривает возможность размещения облигаций в юанях
ВЭБ в перспективе рассматривает возможность размещения облигаций, номинированных в юанях, сообщил заместитель председателя ВЭБа Константин Вышковский. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T18:00
2022-12-08T18:00
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экономика
китай
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек - РИА Новости. ВЭБ в перспективе рассматривает возможность размещения облигаций, номинированных в юанях, сообщил заместитель председателя ВЭБа Константин Вышковский."В перспективе мы рассматриваем возможность выпуска такого инструмента (облигаций в юанях - ред.), и прежде всего это будет связано с появлением у ВЭБа проектов, финансируемых в китайской валюте", - сказал он, выступая на Российском облигационном конгрессе.По его словам, пока несколько преувеличена возможность привлечения заемных ресурсов в китайской валюте в необходимых объемах и по приемлемой ставке. "Пока для нас это не альтернатива, пока у нас не появится значимого по объему портфеля проектов, который будет кредитоваться в юанях", - сказал он журналистам в кулуарах форума.Портфель проектов ВЭБа по кредитованию в китайской валюте пока не очень большой, поэтому такой потребности по размещению облигаций в юанях нет. Если он будет расти, то фондироваться для финансирования этих проектов в юанях будет значительно более логичным, уточнил он."Сейчас привлечение в юанях - это могло бы быть именно как диверсификация источников фондирования", - сказал Вышковский.По его словам, должна сложиться практика привлечения российскими банками, и в частности ВЭБом как институтом развития, средств в китайской валюте для финансирования проектов, ориентированных на экспорт, заключил он.
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экономика, китай
Россия-Китай: Главное, Экономика, Китай
18:00 08.12.2022
 

ВЭБ в перспективе рассматривает возможность размещения облигаций в юанях

© "ВЭБ.РФ"Офис "ВЭБ.РФ"
Офис ВЭБ.РФ
© "ВЭБ.РФ"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек - РИА Новости. ВЭБ в перспективе рассматривает возможность размещения облигаций, номинированных в юанях, сообщил заместитель председателя ВЭБа Константин Вышковский.
"В перспективе мы рассматриваем возможность выпуска такого инструмента (облигаций в юанях - ред.), и прежде всего это будет связано с появлением у ВЭБа проектов, финансируемых в китайской валюте", - сказал он, выступая на Российском облигационном конгрессе.
По его словам, пока несколько преувеличена возможность привлечения заемных ресурсов в китайской валюте в необходимых объемах и по приемлемой ставке. "Пока для нас это не альтернатива, пока у нас не появится значимого по объему портфеля проектов, который будет кредитоваться в юанях", - сказал он журналистам в кулуарах форума.
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Портфель проектов ВЭБа по кредитованию в китайской валюте пока не очень большой, поэтому такой потребности по размещению облигаций в юанях нет. Если он будет расти, то фондироваться для финансирования этих проектов в юанях будет значительно более логичным, уточнил он.
"Сейчас привлечение в юанях - это могло бы быть именно как диверсификация источников фондирования", - сказал Вышковский.
По его словам, должна сложиться практика привлечения российскими банками, и в частности ВЭБом как институтом развития, средств в китайской валюте для финансирования проектов, ориентированных на экспорт, заключил он.
 
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