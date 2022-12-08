https://ria.ru/20221208/obligatsii-1837302019.html

ВЭБ в перспективе рассматривает возможность размещения облигаций в юанях

ВЭБ в перспективе рассматривает возможность размещения облигаций в юанях - РИА Новости, 08.12.2022

ВЭБ в перспективе рассматривает возможность размещения облигаций в юанях

ВЭБ в перспективе рассматривает возможность размещения облигаций, номинированных в юанях, сообщил заместитель председателя ВЭБа Константин Вышковский. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T18:00

2022-12-08T18:00

2022-12-08T18:00

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китай

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек - РИА Новости. ВЭБ в перспективе рассматривает возможность размещения облигаций, номинированных в юанях, сообщил заместитель председателя ВЭБа Константин Вышковский."В перспективе мы рассматриваем возможность выпуска такого инструмента (облигаций в юанях - ред.), и прежде всего это будет связано с появлением у ВЭБа проектов, финансируемых в китайской валюте", - сказал он, выступая на Российском облигационном конгрессе.По его словам, пока несколько преувеличена возможность привлечения заемных ресурсов в китайской валюте в необходимых объемах и по приемлемой ставке. "Пока для нас это не альтернатива, пока у нас не появится значимого по объему портфеля проектов, который будет кредитоваться в юанях", - сказал он журналистам в кулуарах форума.Портфель проектов ВЭБа по кредитованию в китайской валюте пока не очень большой, поэтому такой потребности по размещению облигаций в юанях нет. Если он будет расти, то фондироваться для финансирования этих проектов в юанях будет значительно более логичным, уточнил он."Сейчас привлечение в юанях - это могло бы быть именно как диверсификация источников фондирования", - сказал Вышковский.По его словам, должна сложиться практика привлечения российскими банками, и в частности ВЭБом как институтом развития, средств в китайской валюте для финансирования проектов, ориентированных на экспорт, заключил он.

https://ria.ru/20221207/torgovlya-1837018381.html

китай

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, китай