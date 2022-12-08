https://ria.ru/20221208/neft-1837334973.html

Норвегия ввела потолок цен на российскую нефть

Норвегия ввела потолок цен на российскую нефть - РИА Новости, 08.12.2022

Норвегия ввела потолок цен на российскую нефть

Власти Норвегии ввели потолок цен на сырую нефть из России в размере 60 долларов за баррель, что соответствует потолку цен ЕС, говорится в сообщении МИД... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T20:31

2022-12-08T20:31

2022-12-08T20:32

экономика

норвегия

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россия

санкции в отношении россии

в мире

цены на нефть

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МУРМАНСК, 8 дек – РИА Новости. Власти Норвегии ввели потолок цен на сырую нефть из России в размере 60 долларов за баррель, что соответствует потолку цен ЕС, говорится в сообщении МИД королевства в четверг.По словам министра иностранных дел Анникен Хюитфельдт, Норвегия поддерживает курс ЕС и других союзников в отношении санкций против России. Уже действует запрет на ввоз, покупку и передачу российской нефти в Норвегию, ЕС и третьи страны, который вступил в силу 5 декабря.

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экономика, норвегия, евросоюз, g7, россия, санкции в отношении россии, в мире, цены на нефть