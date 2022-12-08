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Норвегия ввела потолок цен на российскую нефть
Норвегия ввела потолок цен на российскую нефть - РИА Новости, 08.12.2022
Норвегия ввела потолок цен на российскую нефть
Власти Норвегии ввели потолок цен на сырую нефть из России в размере 60 долларов за баррель, что соответствует потолку цен ЕС, говорится в сообщении МИД... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T20:31
2022-12-08T20:31
2022-12-08T20:32
экономика
норвегия
евросоюз
g7
россия
санкции в отношении россии
в мире
цены на нефть
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МУРМАНСК, 8 дек – РИА Новости. Власти Норвегии ввели потолок цен на сырую нефть из России в размере 60 долларов за баррель, что соответствует потолку цен ЕС, говорится в сообщении МИД королевства в четверг.По словам министра иностранных дел Анникен Хюитфельдт, Норвегия поддерживает курс ЕС и других союзников в отношении санкций против России. Уже действует запрет на ввоз, покупку и передачу российской нефти в Норвегию, ЕС и третьи страны, который вступил в силу 5 декабря.
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экономика, норвегия, евросоюз, g7, россия, санкции в отношении россии, в мире, цены на нефть
Экономика, Норвегия, Евросоюз, G7, Россия, Санкции в отношении России, В мире, Цены на нефть
20:31 08.12.2022 (обновлено: 20:32 08.12.2022)
Норвегия ввела потолок цен на российскую нефть
Норвегия поддержала решение Евросоюза о введении потолка цен на российскую нефть