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Москва завершает подготовку ответа на потолок цен на нефть, заявил Песков
Москва завершает подготовку ответа на потолок цен на нефть, заявил Песков - РИА Новости, 08.12.2022
Москва завершает подготовку ответа на потолок цен на нефть, заявил Песков
Москва завершает подготовку ответных мер на решение о введение потолка цен на российскую нефть, ответ будет соответствующим, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T12:42
2022-12-08T12:42
2022-12-08T12:56
москва
россия
санкции
санкции в отношении россии
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
европа
евросоюз
экономика
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Москва завершает подготовку ответных мер на решение о введение потолка цен на российскую нефть, ответ будет соответствующим, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это нужно ожидать. Подготовка завершается", - сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли ожидать ответные меры России и продолжается ли подготовка.Он также уточнил, отвечая на вопрос, каким будет ответ России: "Соответствующим".Нефтяные санкции стран Запада в понедельник, 5 декабря, вступили в силу: Евросоюз перестает принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и Евросоюз вводят ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение и предстоящее эмбарго, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.
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москва, россия, санкции, санкции в отношении россии, дмитрий песков (спецпредставитель президента), европа, евросоюз, экономика, нефть
Москва, Россия, Санкции, Санкции в отношении России, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Европа, Евросоюз, Экономика, Нефть
12:42 08.12.2022 (обновлено: 12:56 08.12.2022)
Москва завершает подготовку ответа на потолок цен на нефть, заявил Песков
Песков: Москва завершает подготовку ответа на решение Запада о потолке цен на нефть