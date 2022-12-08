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Запад обвинил Турцию в сбое поставок нефти по Черному морю, пишут СМИ - РИА Новости, 08.12.2022
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Запад обвинил Турцию в сбое поставок нефти по Черному морю, пишут СМИ
Запад обвинил Турцию в сбое поставок нефти по Черному морю, пишут СМИ - РИА Новости, 08.12.2022
Запад обвинил Турцию в сбое поставок нефти по Черному морю, пишут СМИ
Западные чиновники обвиняют Турцию в нарушении поставок сырой нефти по Черному морю, отмечая, что нет причин блокировать движение судов, пишет газета Financial... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T10:01
2022-12-08T10:01
турция
александр грушко
черное море
россия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Западные чиновники обвиняют Турцию в нарушении поставок сырой нефти по Черному морю, отмечая, что нет причин блокировать движение судов, пишет газета Financial Times.Как пишет издание, по мнению западных чиновников, судам, большая часть из которых перевозят нефть из Казахстана, должен быть разрешен проход."Похоже, что все, кроме одного из примерно 20 груженных сырой нефтью танкеров, ожидающих пересечения проливов, перевозят казахскую нефть. На эти грузы ни при каком сценарии не распространяется ценовой поток, и не должно быть никаких изменений в статусе их страхования", - приводит издание слова западного чиновника.Он отметил, что сбои в поставках сырой нефти являются не результатом установления ценового потолка, а следствием решений Анкары.Ранее замглавы минфина США Уолли Адейемо в разговоре с заместителем главы МИД Турции пояснил, что введенный с 5 декабря лимит цен на российскую нефть не требует дополнительных проверок судов в турецких территориальных водах.Замглавы МИД РФ Александр Грушко ранее заявил РИА Новости, что Россия обеспокоена ситуацией у берегов Турции, где скопились российские нефтяные танкеры, сейчас эта проблема обсуждается по линии транспортных и страховых компаний, но может быть вынесена и на политический уровень.Турция с 1 декабря ввела дополнительное требование по страхованию к танкерам с сырой нефтью для прохода через турецкие проливы. Согласно указанию, с четверга Турция требует от страховых компаний письмо, подтверждающее предоставление судну P&amp;I-страхования (Protection and Indemnity Insurance).Ранее газета Financial Times со ссылкой на нефтетрейдеров, посредников и отслеживающие суда сервисы сообщала, что пробка из нефтяных танкеров сформировалась у берегов Турции после начала действия ограничений цен на нефть из РФ из-за требований Анкары предоставлять данные о страховании.По данным портала по отслеживанию судов marinetraffic, у турецких берегов вблизи пролива находится около 30 танкеров, преимущественно турецких. Пять танкеров из этого числа являются российскими.
https://ria.ru/20221207/neft-1836754398.html
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турция, александр грушко, черное море, россия
Турция, Александр Грушко, Черное море, Россия
10:01 08.12.2022
 
Запад обвинил Турцию в сбое поставок нефти по Черному морю, пишут СМИ

FT: западные чиновники обвинили Турцию в сбое поставок сырой нефти по Черному морю

© AP Photo / Khalil HamraГрузовые суда у входа в пролив Босфор в Стамбуле
Грузовые суда у входа в пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© AP Photo / Khalil Hamra
Грузовые суда у входа в пролив Босфор в Стамбуле. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Западные чиновники обвиняют Турцию в нарушении поставок сырой нефти по Черному морю, отмечая, что нет причин блокировать движение судов, пишет газета Financial Times.
Как пишет издание, по мнению западных чиновников, судам, большая часть из которых перевозят нефть из Казахстана, должен быть разрешен проход.
"Похоже, что все, кроме одного из примерно 20 груженных сырой нефтью танкеров, ожидающих пересечения проливов, перевозят казахскую нефть. На эти грузы ни при каком сценарии не распространяется ценовой поток, и не должно быть никаких изменений в статусе их страхования", - приводит издание слова западного чиновника.
Он отметил, что сбои в поставках сырой нефти являются не результатом установления ценового потолка, а следствием решений Анкары.
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
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Ранее замглавы минфина США Уолли Адейемо в разговоре с заместителем главы МИД Турции пояснил, что введенный с 5 декабря лимит цен на российскую нефть не требует дополнительных проверок судов в турецких территориальных водах.
Замглавы МИД РФ Александр Грушко ранее заявил РИА Новости, что Россия обеспокоена ситуацией у берегов Турции, где скопились российские нефтяные танкеры, сейчас эта проблема обсуждается по линии транспортных и страховых компаний, но может быть вынесена и на политический уровень.
Турция с 1 декабря ввела дополнительное требование по страхованию к танкерам с сырой нефтью для прохода через турецкие проливы. Согласно указанию, с четверга Турция требует от страховых компаний письмо, подтверждающее предоставление судну P&I-страхования (Protection and Indemnity Insurance).
Ранее газета Financial Times со ссылкой на нефтетрейдеров, посредников и отслеживающие суда сервисы сообщала, что пробка из нефтяных танкеров сформировалась у берегов Турции после начала действия ограничений цен на нефть из РФ из-за требований Анкары предоставлять данные о страховании.
По данным портала по отслеживанию судов marinetraffic, у турецких берегов вблизи пролива находится около 30 танкеров, преимущественно турецких. Пять танкеров из этого числа являются российскими.
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
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ТурцияАлександр ГрушкоЧерное мореРоссия
 
 
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