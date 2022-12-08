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На фигурантов экономических дел запретили надевать "кандалы" - РИА Новости, 08.12.2022
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На фигурантов экономических дел запретили надевать "кандалы"
На фигурантов экономических дел запретили надевать "кандалы" - РИА Новости, 08.12.2022
На фигурантов экономических дел запретили надевать "кандалы"
МВД запретило заковывать в "кандалы" фигурантов экономических дел, женщин и подростков, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T14:38
2022-12-08T16:03
владимир путин
ирина волк
россия
совет по правам человека при президенте рф (спч)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ева меркачева
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. МВД запретило заковывать в "кандалы" фигурантов экономических дел, женщин и подростков, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.Вопрос чрезмерного использования спецсредств накануне подняла на встрече Владимира Путина с членами совета по правам человека правозащитник Ева Меркачева. Президент заявил, что такая практика будет прекращена.По словам Волк, в МВД дополнительно изучили применение в различных подразделениях спецсредства "Ажур". Это комплекс из наручников, которые надевают как на ноги, так и на руки, между ними проходит цепь.Она добавила, что сейчас в ведомственных документах прописан "дифференцированный подход к использованию специальных средств", в том числе в зависимости от степени общественной опасности конвоируемых.
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владимир путин, ирина волк, россия, совет по правам человека при президенте рф (спч), министерство внутренних дел рф (мвд россии), ева меркачева
Владимир Путин, Ирина Волк, Россия, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Ева Меркачева
14:38 08.12.2022 (обновлено: 16:03 08.12.2022)
 
На фигурантов экономических дел запретили надевать "кандалы"

МВД запретило надевать наручники на женщин, подростков и фигурантов экономических дел

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. МВД запретило заковывать в "кандалы" фигурантов экономических дел, женщин и подростков, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.
Вопрос чрезмерного использования спецсредств накануне подняла на встрече Владимира Путина с членами совета по правам человека правозащитник Ева Меркачева. Президент заявил, что такая практика будет прекращена.
По словам Волк, в МВД дополнительно изучили применение в различных подразделениях спецсредства "Ажур". Это комплекс из наручников, которые надевают как на ноги, так и на руки, между ними проходит цепь.

"В целях исключения фактов необоснованного применения специального средства "Ажур" руководством МВД России направлено в территориальные органы ведомства указание с детальным разъяснением установленных требований", — сказала представитель ведомства.

Она добавила, что сейчас в ведомственных документах прописан "дифференцированный подход к использованию специальных средств", в том числе в зависимости от степени общественной опасности конвоируемых.
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