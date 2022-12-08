https://ria.ru/20221208/naruchniki-1837218810.html

На фигурантов экономических дел запретили надевать "кандалы"

На фигурантов экономических дел запретили надевать "кандалы" - РИА Новости, 08.12.2022

На фигурантов экономических дел запретили надевать "кандалы"

МВД запретило заковывать в "кандалы" фигурантов экономических дел, женщин и подростков, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T14:38

2022-12-08T14:38

2022-12-08T16:03

владимир путин

ирина волк

россия

совет по правам человека при президенте рф (спч)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

ева меркачева

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. МВД запретило заковывать в "кандалы" фигурантов экономических дел, женщин и подростков, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.Вопрос чрезмерного использования спецсредств накануне подняла на встрече Владимира Путина с членами совета по правам человека правозащитник Ева Меркачева. Президент заявил, что такая практика будет прекращена.По словам Волк, в МВД дополнительно изучили применение в различных подразделениях спецсредства "Ажур". Это комплекс из наручников, которые надевают как на ноги, так и на руки, между ними проходит цепь.Она добавила, что сейчас в ведомственных документах прописан "дифференцированный подход к использованию специальных средств", в том числе в зависимости от степени общественной опасности конвоируемых.

https://ria.ru/20221207/vstrecha-1837070595.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, ирина волк, россия, совет по правам человека при президенте рф (спч), министерство внутренних дел рф (мвд россии), ева меркачева