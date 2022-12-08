14:38 08.12.2022 (обновлено: 16:03 08.12.2022)
На фигурантов экономических дел запретили надевать "кандалы"
МВД запретило надевать наручники на женщин, подростков и фигурантов экономических дел
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. МВД запретило заковывать в "кандалы" фигурантов экономических дел, женщин и подростков, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.
Вопрос чрезмерного использования спецсредств накануне подняла на встрече Владимира Путина с членами совета по правам человека правозащитник Ева Меркачева. Президент заявил, что такая практика будет прекращена.
По словам Волк, в МВД дополнительно изучили применение в различных подразделениях спецсредства "Ажур". Это комплекс из наручников, которые надевают как на ноги, так и на руки, между ними проходит цепь.
"В целях исключения фактов необоснованного применения специального средства "Ажур" руководством МВД России направлено в территориальные органы ведомства указание с детальным разъяснением установленных требований", — сказала представитель ведомства.
Она добавила, что сейчас в ведомственных документах прописан "дифференцированный подход к использованию специальных средств", в том числе в зависимости от степени общественной опасности конвоируемых.