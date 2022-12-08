https://ria.ru/20221208/nalogi-1837221517.html

ФНС включила Канаду и Каймановы острова в "черный список"

ФНС включила Канаду и Каймановы острова в "черный список" - РИА Новости, 08.12.2022

ФНС включила Канаду и Каймановы острова в "черный список"

Федеральная налоговая служба (ФНС) России утвердила перечень государств и территорий, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Россией:... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T14:45

2022-12-08T14:45

2022-12-08T14:45

экономика

россия

канада

каймановы острова

федеральная налоговая служба (фнс россии)

в мире

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России утвердила перечень государств и территорий, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Россией: новый "черный список" заметно сокращен по сравнению с действующей редакций, однако в него включены Канада и Каймановы острова.Кроме того, в списке стало больше отдельных административных единиц Великобритании - добавлены острова Мэн и Гернси. Приказ ФНС официально опубликован и вступит в силу с 1 января 2023 года.Перечень государств, не обеспечивающих обмен налоговой информацией, применяется, в частности, для налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний (КИК). Например, согласно Налоговому кодексу РФ, прибыль КИК в ряде случаев освобождается от налогообложения, если ее постоянным местонахождением является государство или территория, с которыми у России есть договор по вопросам налогообложения, но только при условии, что они не входят в "черный список" ФНС.Согласно опубликованному приказу, всего в новый список вошли 89 государств и 16 территорий. В частности, из "черного списка" стран исключили Андорру, Барбадос, Бахрейн, Колумбию, Коста-Рику, Нигерию, Пакистан, Сент-Люсию, Уругвай и Эквадор. А из списка территорий исключены Гибралтар, Специальный административный регион Китая Макао и Фарерские острова.ФНС России ежегодно пересматривает перечень государств, которые не обеспечивают обмен налоговой информацией, с учетом изменения международной нормативно-правовой базы и практики обмена налоговой информацией с конкретными странами. В действующей редакции "черного списка" - 98 государств и 18 территорий.

https://ria.ru/20221208/shveytsariya-1837195060.html

https://ria.ru/20220825/fns-1812166079.html

россия

канада

каймановы острова

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экономика, россия, канада, каймановы острова, федеральная налоговая служба (фнс россии), в мире