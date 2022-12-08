https://ria.ru/20221208/naemnik-1837098758.html

Британский наемник рассказал о панике в ВСУ из-за российских обстрелов

Британский наемник рассказал о панике в ВСУ из-за российских обстрелов - РИА Новости, 08.12.2022

Британский наемник рассказал о панике в ВСУ из-за российских обстрелов

Артиллерийские обстрелы ВС России вызывают страх в рядах солдат ВСУ, заявил британский наемник Джозеф Макдональд в интервью Youtube-каналу Lindybeige. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T02:33

2022-12-08T02:33

2022-12-08T07:33

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Артиллерийские обстрелы ВС России вызывают страх в рядах солдат ВСУ, заявил британский наемник Джозеф Макдональд в интервью Youtube-каналу Lindybeige.По словам "солдата удачи", уже на третий день своего пребывания в зоне конфликта на Украине он столкнулся с артобстрелами со стороны армии России.Он также добавил, что в результате обстрела около 50 бойцов ВСУ получили тяжелые ранения.Ко всему прочему, наемник отметил, что он и его товарищи получили от ВСУ "три древних автомата" и что им практически нечем было обороняться."Кто воюет с русскими, того постоянно и плотно обстреливают", — заключил Макдональд, подчеркнув, что для желающих присоединиться к ВСУ далеко не все будет "легко и просто".Как ранее рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова, на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников более чем из 60 государств. По ее словам, это увеличивает вовлеченность западных стран в происходящее.Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целю освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221206/ukraina-1836798498.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221207/taktika-1837080982.html

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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины