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Британский наемник рассказал о панике в ВСУ из-за российских обстрелов - РИА Новости, 08.12.2022
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Британский наемник рассказал о панике в ВСУ из-за российских обстрелов
Британский наемник рассказал о панике в ВСУ из-за российских обстрелов - РИА Новости, 08.12.2022
Британский наемник рассказал о панике в ВСУ из-за российских обстрелов
Артиллерийские обстрелы ВС России вызывают страх в рядах солдат ВСУ, заявил британский наемник Джозеф Макдональд в интервью Youtube-каналу Lindybeige. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T02:33
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Артиллерийские обстрелы ВС России вызывают страх в рядах солдат ВСУ, заявил британский наемник Джозеф Макдональд в интервью Youtube-каналу Lindybeige.По словам "солдата удачи", уже на третий день своего пребывания в зоне конфликта на Украине он столкнулся с артобстрелами со стороны армии России.Он также добавил, что в результате обстрела около 50 бойцов ВСУ получили тяжелые ранения.Ко всему прочему, наемник отметил, что он и его товарищи получили от ВСУ "три древних автомата" и что им практически нечем было обороняться."Кто воюет с русскими, того постоянно и плотно обстреливают", — заключил Макдональд, подчеркнув, что для желающих присоединиться к ВСУ далеко не все будет "легко и просто".Как ранее рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова, на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников более чем из 60 государств. По ее словам, это увеличивает вовлеченность западных стран в происходящее.Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целю освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221206/ukraina-1836798498.html
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
02:33 08.12.2022 (обновлено: 07:33 08.12.2022)
 
Британский наемник рассказал о панике в ВСУ из-за российских обстрелов

Британский наемник Макдональд заявил о панике из-за обстрелов со стороны ВС России

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкАртиллеристы 6-й армии ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ из самоходной артиллерийской установки 2С7 "Пион"
Артиллеристы 6-й армии ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ из самоходной артиллерийской установки 2С7 Пион - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Артиллеристы 6-й армии ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ из самоходной артиллерийской установки 2С7 "Пион". Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Артиллерийские обстрелы ВС России вызывают страх в рядах солдат ВСУ, заявил британский наемник Джозеф Макдональд в интервью Youtube-каналу Lindybeige.
По словам "солдата удачи", уже на третий день своего пребывания в зоне конфликта на Украине он столкнулся с артобстрелами со стороны армии России.

"Постоянно звучала воздушная тревога. Нам дали приказ покинуть палатки и бежать в сторону леса и искать там укрытия", — сказал Макдональд.

Он также добавил, что в результате обстрела около 50 бойцов ВСУ получили тяжелые ранения.
"Люди паниковали, и при попытке спасти себя только усугубляли ситуацию", — прокомментировал он.
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Ко всему прочему, наемник отметил, что он и его товарищи получили от ВСУ "три древних автомата" и что им практически нечем было обороняться.
"Кто воюет с русскими, того постоянно и плотно обстреливают", — заключил Макдональд, подчеркнув, что для желающих присоединиться к ВСУ далеко не все будет "легко и просто".
Как ранее рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова, на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников более чем из 60 государств. По ее словам, это увеличивает вовлеченность западных стран в происходящее.
Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целю освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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