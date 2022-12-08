02:33 08.12.2022 (обновлено: 07:33 08.12.2022)
Британский наемник рассказал о панике в ВСУ из-за российских обстрелов
Британский наемник Макдональд заявил о панике из-за обстрелов со стороны ВС России
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкАртиллеристы 6-й армии ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ из самоходной артиллерийской установки 2С7 "Пион"
Артиллеристы 6-й армии ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ из самоходной артиллерийской установки 2С7 "Пион". Архивное фото
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Артиллерийские обстрелы ВС России вызывают страх в рядах солдат ВСУ, заявил британский наемник Джозеф Макдональд в интервью Youtube-каналу Lindybeige.
По словам "солдата удачи", уже на третий день своего пребывания в зоне конфликта на Украине он столкнулся с артобстрелами со стороны армии России.
"Постоянно звучала воздушная тревога. Нам дали приказ покинуть палатки и бежать в сторону леса и искать там укрытия", — сказал Макдональд.
Он также добавил, что в результате обстрела около 50 бойцов ВСУ получили тяжелые ранения.
"Люди паниковали, и при попытке спасти себя только усугубляли ситуацию", — прокомментировал он.
Ко всему прочему, наемник отметил, что он и его товарищи получили от ВСУ "три древних автомата" и что им практически нечем было обороняться.
"Кто воюет с русскими, того постоянно и плотно обстреливают", — заключил Макдональд, подчеркнув, что для желающих присоединиться к ВСУ далеко не все будет "легко и просто".
Как ранее рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова, на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников более чем из 60 государств. По ее словам, это увеличивает вовлеченность западных стран в происходящее.
Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целю освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.