https://ria.ru/20221208/muzei-1837200038.html

“Белое золото царей", Малевича и Кандинского показывают в Эрмитаже

“Белое золото царей", Малевича и Кандинского показывают в Эрмитаже - РИА Новости, 08.12.2022

“Белое золото царей", Малевича и Кандинского показывают в Эрмитаже

Фарфор, который называют "белым золотом царей", работы Малевича, Кандинского, Альтмана показывают на масштабной выставке "Русский авангард. Искусство для нового РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T14:19

2022-12-08T14:19

2022-12-08T14:19

казимир малевич

василий кандинский

кузьма петров-водкин

россия

ссср

императорский фарфоровый завод

культура

государственный эрмитаж

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Фарфор, который называют "белым золотом царей", работы Малевича, Кандинского, Альтмана показывают на масштабной выставке "Русский авангард. Искусство для нового мира" в Эрмитаже.В экспозиции — около 500 произведений: живопись и графика, печатные издания, текстиль, реконструкции костюмов, созданные по проектам художников-авангардистов. "Белому золоту царей" отведено особое место: значительная часть предметов рассказывает о развитии дизайна в фарфоре бывшего Императорского завода, после революции получившего статус государственного.Представлены главные имена авангарда: Василий Кандинский, Казимир Малевич, Кузьма Петров-Водкин, Натан Альтман и другие.Дореволюционный период представляют классические жанры изделий Императорского фарфорового завода. Среди них — фигуры народностей России по моделям Павла Каменского, вазы с пейзажами в технике подглазурной росписи. Им противопоставлена меняющая традиции живопись авангардистов: картины "Пейзаж" и "Эскиз композиции V" основоположника абстракционизма Василия Кандинского, "Черный квадрат" Казимира Малевича.Дополняет экспозицию агитационный авангардный (с мотивами революции) и супрематический фарфор.В 1930-х годах руководителем главного фарфорового завода стал Николай Суетин. Этот период на выставке отражают произведения с изображением значимых событий, происходивших в СССР.Идеи авангардистов оставались популярным и позднее. Это доказывают произведения 1960-х годов. В формах и росписях повседневных изделий свое видение мира предлагали ученики Малевича Анна Лепорская и Эдуард Криммер. Среди работ этого периода предметы из сервиза "Праздничный", ваза "Юбилейная" (Эдуард Криммер), Сервиз "Ленинград" (Лепорская) и другие.Особое место отведено текстилю: можно увидеть образцы тканей с рисунками на темы индустриализация и электрификация, научно-технический прогресс (фланель "Полет аэропланов"; ситец "Подвижной состав"). Дополняют раздел реконструкции костюмов по проектам авангардистов Александра Родченко и Варвары Степановой.Традиции авангарда интерпретируют и работы 1990‒2000-х годов, и произведения современных мастеров-фарфористов.Выставка продлится до 26 марта.

https://ria.ru/20221124/muzei-1833742902.html

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2022

Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

казимир малевич, василий кандинский, кузьма петров-водкин, россия, ссср, императорский фарфоровый завод, государственный эрмитаж, музеи, новости культуры, что посмотреть , куда сходить