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“Белое золото царей", Малевича и Кандинского показывают в Эрмитаже - РИА Новости, 08.12.2022
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Культура
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“Белое золото царей", Малевича и Кандинского показывают в Эрмитаже
“Белое золото царей", Малевича и Кандинского показывают в Эрмитаже - РИА Новости, 08.12.2022
“Белое золото царей", Малевича и Кандинского показывают в Эрмитаже
Фарфор, который называют "белым золотом царей", работы Малевича, Кандинского, Альтмана показывают на масштабной выставке "Русский авангард. Искусство для нового РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T14:19
2022-12-08T14:19
казимир малевич
василий кандинский
кузьма петров-водкин
россия
ссср
императорский фарфоровый завод
культура
государственный эрмитаж
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Фарфор, который называют "белым золотом царей", работы Малевича, Кандинского, Альтмана показывают на масштабной выставке "Русский авангард. Искусство для нового мира" в Эрмитаже.В экспозиции — около 500 произведений: живопись и графика, печатные издания, текстиль, реконструкции костюмов, созданные по проектам художников-авангардистов. "Белому золоту царей" отведено особое место: значительная часть предметов рассказывает о развитии дизайна в фарфоре бывшего Императорского завода, после революции получившего статус государственного.Представлены главные имена авангарда: Василий Кандинский, Казимир Малевич, Кузьма Петров-Водкин, Натан Альтман и другие.Дореволюционный период представляют классические жанры изделий Императорского фарфорового завода. Среди них — фигуры народностей России по моделям Павла Каменского, вазы с пейзажами в технике подглазурной росписи. Им противопоставлена меняющая традиции живопись авангардистов: картины "Пейзаж" и "Эскиз композиции V" основоположника абстракционизма Василия Кандинского, "Черный квадрат" Казимира Малевича.Дополняет экспозицию агитационный авангардный (с мотивами революции) и супрематический фарфор.В 1930-х годах руководителем главного фарфорового завода стал Николай Суетин. Этот период на выставке отражают произведения с изображением значимых событий, происходивших в СССР.Идеи авангардистов оставались популярным и позднее. Это доказывают произведения 1960-х годов. В формах и росписях повседневных изделий свое видение мира предлагали ученики Малевича Анна Лепорская и Эдуард Криммер. Среди работ этого периода предметы из сервиза "Праздничный", ваза "Юбилейная" (Эдуард Криммер), Сервиз "Ленинград" (Лепорская) и другие.Особое место отведено текстилю: можно увидеть образцы тканей с рисунками на темы индустриализация и электрификация, научно-технический прогресс (фланель "Полет аэропланов"; ситец "Подвижной состав"). Дополняют раздел реконструкции костюмов по проектам авангардистов Александра Родченко и Варвары Степановой.Традиции авангарда интерпретируют и работы 1990‒2000-х годов, и произведения современных мастеров-фарфористов.Выставка продлится до 26 марта.
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казимир малевич, василий кандинский, кузьма петров-водкин, россия, ссср, императорский фарфоровый завод, государственный эрмитаж, музеи, новости культуры, что посмотреть , куда сходить
Казимир Малевич, Василий Кандинский, Кузьма Петров-Водкин, Россия, СССР, Императорский фарфоровый завод, Культура, Государственный Эрмитаж, Музеи, Новости культуры, что посмотреть , куда сходить
14:19 08.12.2022
 
“Белое золото царей", Малевича и Кандинского показывают в Эрмитаже

Выставка "Русский авангард. Искусство для нового мира" открылась Эрмитаже

© Фото предоставлено пресс-службой Государственного ЭрмитажаОткрытие выставки "Русский авангард. Искусство для нового мира" в Государственном Эрмитаже
Открытие выставки Русский авангард. Искусство для нового мира в Государственном Эрмитаже
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного Эрмитажа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Фарфор, который называют "белым золотом царей", работы Малевича, Кандинского, Альтмана показывают на масштабной выставке "Русский авангард. Искусство для нового мира" в Эрмитаже.
"Мастерам авангарда была предоставлена возможность создания новой художественной культуры, революционной эстетики в разных областях творчества, возможность соединить искусство с жизнью и производством", — отмечают в музее.
В экспозиции — около 500 произведений: живопись и графика, печатные издания, текстиль, реконструкции костюмов, созданные по проектам художников-авангардистов. "Белому золоту царей" отведено особое место: значительная часть предметов рассказывает о развитии дизайна в фарфоре бывшего Императорского завода, после революции получившего статус государственного.
Представлены главные имена авангарда: Василий Кандинский, Казимир Малевич, Кузьма Петров-Водкин, Натан Альтман и другие.
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного ЭрмитажаОткрытие выставки "Русский авангард. Искусство для нового мира" в Государственном Эрмитаже
Открытие выставки Русский авангард. Искусство для нового мира в Государственном Эрмитаже
1 из 3
Открытие выставки "Русский авангард. Искусство для нового мира" в Государственном Эрмитаже
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного Эрмитажа
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного Эрмитажа

На открытии выставки "Русский авангард. Искусство для нового мира" в Эрмитаже

Открытие выставки Русский авангард. Искусство для нового мира в Государственном Эрмитаже
2 из 3

На открытии выставки "Русский авангард. Искусство для нового мира" в Эрмитаже

© Фото предоставлено пресс-службой Государственного Эрмитажа
© Фото : Государственный Эрмитаж

Экспонат выставки "Русский авангард. Искусство для нового мира". Ваза "Вперед за социализм!"

Экспонат выставки Русский авангард. Искусство для нового мира. Ваза Вперед за социализм!
3 из 3

Экспонат выставки "Русский авангард. Искусство для нового мира". Ваза "Вперед за социализм!"

© Фото : Государственный Эрмитаж
1 из 3
Открытие выставки "Русский авангард. Искусство для нового мира" в Государственном Эрмитаже
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного Эрмитажа
2 из 3

На открытии выставки "Русский авангард. Искусство для нового мира" в Эрмитаже

© Фото предоставлено пресс-службой Государственного Эрмитажа
3 из 3

Экспонат выставки "Русский авангард. Искусство для нового мира". Ваза "Вперед за социализм!"

© Фото : Государственный Эрмитаж
Дореволюционный период представляют классические жанры изделий Императорского фарфорового завода. Среди них — фигуры народностей России по моделям Павла Каменского, вазы с пейзажами в технике подглазурной росписи. Им противопоставлена меняющая традиции живопись авангардистов: картины "Пейзаж" и "Эскиз композиции V" основоположника абстракционизма Василия Кандинского, "Черный квадрат" Казимира Малевича.
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного ЭрмитажаОткрытие выставки "Русский авангард. Искусство для нового мира" в Государственном Эрмитаже
Открытие выставки Русский авангард. Искусство для нового мира в Государственном Эрмитаже
1 из 3
Открытие выставки "Русский авангард. Искусство для нового мира" в Государственном Эрмитаже
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного Эрмитажа
© Фото : Государственный Эрмитаж

Экспонат выставки "Русский авангард. Искусство для нового мира". Чернильница с крышкой "Физкультурницы". Автор модели: Наталия Данько. Автор росписи: Татьяна Зайденберг

Экспонат выставки Русский авангард. Искусство для нового мира. Чернильница с крышкой Физкультурницы. 1930-е гг.
2 из 3

Экспонат выставки "Русский авангард. Искусство для нового мира". Чернильница с крышкой "Физкультурницы". Автор модели: Наталия Данько. Автор росписи: Татьяна Зайденберг

© Фото : Государственный Эрмитаж
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного Эрмитажа

Куратор выставки Анна Иванова, заведующая Отделом "Музей Императорского фарфорового завода" Эрмитажа, на открытии выставки "Русский авангард. Искусство для нового мира"

Куратор выставки Анна Иванова, заведующая Отделом Музей Императорского фарфорового завода Государственного Эрмитажа, на открытии выставки Русский авангард. Искусство для нового мира
3 из 3

Куратор выставки Анна Иванова, заведующая Отделом "Музей Императорского фарфорового завода" Эрмитажа, на открытии выставки "Русский авангард. Искусство для нового мира"

© Фото предоставлено пресс-службой Государственного Эрмитажа
1 из 3
Открытие выставки "Русский авангард. Искусство для нового мира" в Государственном Эрмитаже
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного Эрмитажа
2 из 3

Экспонат выставки "Русский авангард. Искусство для нового мира". Чернильница с крышкой "Физкультурницы". Автор модели: Наталия Данько. Автор росписи: Татьяна Зайденберг

© Фото : Государственный Эрмитаж
3 из 3

Куратор выставки Анна Иванова, заведующая Отделом "Музей Императорского фарфорового завода" Эрмитажа, на открытии выставки "Русский авангард. Искусство для нового мира"

© Фото предоставлено пресс-службой Государственного Эрмитажа
Дополняет экспозицию агитационный авангардный (с мотивами революции) и супрематический фарфор.

"Чайник и получашки Казимира Малевича стали символами авангарда в фарфоре. "Черный квадрат" — эмблемой учеников Малевича — уновисцев, "учредителей нового искусства", — Николая Суетина и Ильи Чашника. Этим знаком они отмечали свои произведения. В авторских росписях на фарфоре они блестяще воплотили концепцию супрематизма", — отмечают в музее.

© Фото предоставлено пресс-службой Государственного ЭрмитажаОткрытие выставки "Русский авангард. Искусство для нового мира" в Государственном Эрмитаже
Открытие выставки Русский авангард. Искусство для нового мира в Государственном Эрмитаже
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного Эрмитажа
Открытие выставки "Русский авангард. Искусство для нового мира" в Государственном Эрмитаже
В 1930-х годах руководителем главного фарфорового завода стал Николай Суетин. Этот период на выставке отражают произведения с изображением значимых событий, происходивших в СССР.
Идеи авангардистов оставались популярным и позднее. Это доказывают произведения 1960-х годов. В формах и росписях повседневных изделий свое видение мира предлагали ученики Малевича Анна Лепорская и Эдуард Криммер. Среди работ этого периода предметы из сервиза "Праздничный", ваза "Юбилейная" (Эдуард Криммер), Сервиз "Ленинград" (Лепорская) и другие.
© Государственный Эрмитаж

Экспонат выставки "Русский авангард. Искусство для нового мира". Пейзаж. Василий Васильевич Кандинский

Экспонат выставки Русский авангард. Искусство для нового мира. Пейзаж. Василий Кандинский. 1913 г.
1 из 3

Экспонат выставки "Русский авангард. Искусство для нового мира". Пейзаж. Василий Васильевич Кандинский

© Государственный Эрмитаж
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного ЭрмитажаОткрытие выставки "Русский авангард. Искусство для нового мира" в Государственном Эрмитаже
Открытие выставки Русский авангард. Искусство для нового мира в Государственном Эрмитаже
2 из 3
Открытие выставки "Русский авангард. Искусство для нового мира" в Государственном Эрмитаже
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного Эрмитажа
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного Эрмитажа

Экспозиция "Русский авангард. Искусство для нового мира" в Государственном Эрмитаже

Открытие выставки Русский авангард. Искусство для нового мира в Государственном Эрмитаже
3 из 3

Экспозиция "Русский авангард. Искусство для нового мира" в Государственном Эрмитаже

© Фото предоставлено пресс-службой Государственного Эрмитажа
1 из 3

Экспонат выставки "Русский авангард. Искусство для нового мира". Пейзаж. Василий Васильевич Кандинский

© Государственный Эрмитаж
2 из 3
Открытие выставки "Русский авангард. Искусство для нового мира" в Государственном Эрмитаже
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного Эрмитажа
3 из 3

Экспозиция "Русский авангард. Искусство для нового мира" в Государственном Эрмитаже

© Фото предоставлено пресс-службой Государственного Эрмитажа
Особое место отведено текстилю: можно увидеть образцы тканей с рисунками на темы индустриализация и электрификация, научно-технический прогресс (фланель "Полет аэропланов"; ситец "Подвижной состав"). Дополняют раздел реконструкции костюмов по проектам авангардистов Александра Родченко и Варвары Степановой.
Традиции авангарда интерпретируют и работы 1990‒2000-х годов, и произведения современных мастеров-фарфористов.
Выставка продлится до 26 марта.
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КультураКазимир МалевичВасилий КандинскийКузьма Петров-ВодкинРоссияСССРИмператорский фарфоровый заводГосударственный ЭрмитажМузеиНовости культурычто посмотретькуда сходить
 
 
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