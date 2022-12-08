“Белое золото царей", Малевича и Кандинского показывают в Эрмитаже

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Фарфор, который называют "белым золотом царей", работы Малевича, Кандинского, Альтмана показывают на масштабной выставке "Русский авангард. Искусство для нового мира" в Эрмитаже.В экспозиции — около 500 произведений: живопись и графика, печатные издания, текстиль, реконструкции костюмов, созданные по проектам художников-авангардистов. "Белому золоту царей" отведено особое место: значительная часть предметов рассказывает о развитии дизайна в фарфоре бывшего Императорского завода, после революции получившего статус государственного.Представлены главные имена авангарда: Василий Кандинский, Казимир Малевич, Кузьма Петров-Водкин, Натан Альтман и другие.Дореволюционный период представляют классические жанры изделий Императорского фарфорового завода. Среди них — фигуры народностей России по моделям Павла Каменского, вазы с пейзажами в технике подглазурной росписи. Им противопоставлена меняющая традиции живопись авангардистов: картины "Пейзаж" и "Эскиз композиции V" основоположника абстракционизма Василия Кандинского, "Черный квадрат" Казимира Малевича.Дополняет экспозицию агитационный авангардный (с мотивами революции) и супрематический фарфор.В 1930-х годах руководителем главного фарфорового завода стал Николай Суетин. Этот период на выставке отражают произведения с изображением значимых событий, происходивших в СССР.Идеи авангардистов оставались популярным и позднее. Это доказывают произведения 1960-х годов. В формах и росписях повседневных изделий свое видение мира предлагали ученики Малевича Анна Лепорская и Эдуард Криммер. Среди работ этого периода предметы из сервиза "Праздничный", ваза "Юбилейная" (Эдуард Криммер), Сервиз "Ленинград" (Лепорская) и другие.Особое место отведено текстилю: можно увидеть образцы тканей с рисунками на темы индустриализация и электрификация, научно-технический прогресс (фланель "Полет аэропланов"; ситец "Подвижной состав"). Дополняют раздел реконструкции костюмов по проектам авангардистов Александра Родченко и Варвары Степановой.Традиции авангарда интерпретируют и работы 1990‒2000-х годов, и произведения современных мастеров-фарфористов.Выставка продлится до 26 марта.
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Фарфор, который называют "белым золотом царей", работы Малевича, Кандинского, Альтмана показывают на масштабной выставке "Русский авангард. Искусство для нового мира" в Эрмитаже.
"Мастерам авангарда была предоставлена возможность создания новой художественной культуры, революционной эстетики в разных областях творчества, возможность соединить искусство с жизнью и производством", — отмечают в музее.
В экспозиции — около 500 произведений: живопись и графика, печатные издания, текстиль, реконструкции костюмов, созданные по проектам художников-авангардистов. "Белому золоту царей" отведено особое место: значительная часть предметов рассказывает о развитии дизайна в фарфоре бывшего Императорского завода, после революции получившего статус государственного.
Представлены главные имена авангарда: Василий Кандинский, Казимир Малевич, Кузьма Петров-Водкин, Натан Альтман и другие.
Дореволюционный период представляют классические жанры изделий Императорского фарфорового завода. Среди них — фигуры народностей России по моделям Павла Каменского, вазы с пейзажами в технике подглазурной росписи. Им противопоставлена меняющая традиции живопись авангардистов: картины "Пейзаж" и "Эскиз композиции V" основоположника абстракционизма Василия Кандинского, "Черный квадрат" Казимира Малевича.
Дополняет экспозицию агитационный авангардный (с мотивами революции) и супрематический фарфор.
"Чайник и получашки Казимира Малевича стали символами авангарда в фарфоре. "Черный квадрат" — эмблемой учеников Малевича — уновисцев, "учредителей нового искусства", — Николая Суетина и Ильи Чашника. Этим знаком они отмечали свои произведения. В авторских росписях на фарфоре они блестяще воплотили концепцию супрематизма", — отмечают в музее.
Открытие выставки "Русский авангард. Искусство для нового мира" в Государственном Эрмитаже
В 1930-х годах руководителем главного фарфорового завода стал Николай Суетин. Этот период на выставке отражают произведения с изображением значимых событий, происходивших в СССР.
Идеи авангардистов оставались популярным и позднее. Это доказывают произведения 1960-х годов. В формах и росписях повседневных изделий свое видение мира предлагали ученики Малевича Анна Лепорская и Эдуард Криммер. Среди работ этого периода предметы из сервиза "Праздничный", ваза "Юбилейная" (Эдуард Криммер), Сервиз "Ленинград" (Лепорская) и другие.
Особое место отведено текстилю: можно увидеть образцы тканей с рисунками на темы индустриализация и электрификация, научно-технический прогресс (фланель "Полет аэропланов"; ситец "Подвижной состав"). Дополняют раздел реконструкции костюмов по проектам авангардистов Александра Родченко и Варвары Степановой.
Традиции авангарда интерпретируют и работы 1990‒2000-х годов, и произведения современных мастеров-фарфористов.
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