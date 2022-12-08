https://ria.ru/20221208/moskva-1837193161.html
В гостиницах Москвы уже раскупили половину номеров на Новый год
В гостиницах Москвы уже раскупили половину номеров на Новый год - РИА Новости, 08.12.2022
В гостиницах Москвы уже раскупили половину номеров на Новый год
Половина качественного номерного фонда гостиниц Москвы уже забронирована на Новый год, сообщил журналистам председатель Комитета по туризму города Евгений... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T15:31
2022-12-08T15:31
2022-12-08T15:31
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Половина качественного номерного фонда гостиниц Москвы уже забронирована на Новый год, сообщил журналистам председатель Комитета по туризму города Евгений Козлов."Уже сейчас мы понимаем, что 50 процентов качественного номерного фонда забронировано, "трешки" в том числе заняты на 70 процентов", — заявил Козлов в ходе пресс-конференции.По его словам, в последнее время поведение туристов изменилось. Если раньше люди могли прогнозировать свой отпуск на квартал, на полгода, а некоторые и на год вперед, то сейчас все становится более ситуативно.Козлов выразил надежду, что, благодаря продвижению Москвы и формированию различных турпродуктов, еще больше жителей России захотят приехать в столицу, и этот объем бронирования будет выше.
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РИА Новости
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РИА Новости
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москва, россия, гостиницы, новости - туризм, туризм, туристы
Туризм, Москва, Россия, Гостиницы, Новости - Туризм, Туризм, туристы
В гостиницах Москвы уже раскупили половину номеров на Новый год
Около половины номерного фонда гостиниц Москвы уже забронировано на Новый год
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Половина качественного номерного фонда гостиниц Москвы уже забронирована на Новый год, сообщил журналистам председатель Комитета по туризму города Евгений Козлов.
"Уже сейчас мы понимаем, что 50 процентов качественного номерного фонда забронировано, "трешки" в том числе заняты на 70 процентов", — заявил Козлов в ходе пресс-конференции.
По его словам, в последнее время поведение туристов изменилось. Если раньше люди могли прогнозировать свой отпуск на квартал, на полгода, а некоторые и на год вперед, то сейчас все становится более ситуативно.
Козлов выразил надежду, что, благодаря продвижению Москвы и формированию различных турпродуктов, еще больше жителей России
захотят приехать в столицу, и этот объем бронирования будет выше.