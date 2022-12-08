https://ria.ru/20221208/moskva-1837193161.html

В гостиницах Москвы уже раскупили половину номеров на Новый год

В гостиницах Москвы уже раскупили половину номеров на Новый год - РИА Новости, 08.12.2022

В гостиницах Москвы уже раскупили половину номеров на Новый год

Половина качественного номерного фонда гостиниц Москвы уже забронирована на Новый год, сообщил журналистам председатель Комитета по туризму города Евгений... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T15:31

2022-12-08T15:31

2022-12-08T15:31

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Половина качественного номерного фонда гостиниц Москвы уже забронирована на Новый год, сообщил журналистам председатель Комитета по туризму города Евгений Козлов."Уже сейчас мы понимаем, что 50 процентов качественного номерного фонда забронировано, "трешки" в том числе заняты на 70 процентов", — заявил Козлов в ходе пресс-конференции.По его словам, в последнее время поведение туристов изменилось. Если раньше люди могли прогнозировать свой отпуск на квартал, на полгода, а некоторые и на год вперед, то сейчас все становится более ситуативно.Козлов выразил надежду, что, благодаря продвижению Москвы и формированию различных турпродуктов, еще больше жителей России захотят приехать в столицу, и этот объем бронирования будет выше.

https://ria.ru/20220909/moskva-1815332698.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

москва, россия, гостиницы, новости - туризм, туризм, туристы