https://ria.ru/20221208/moskva-1837173593.html

Стало известно, сколько туристов посетили Москву с начала года

Стало известно, сколько туристов посетили Москву с начала года - РИА Новости, 08.12.2022

Стало известно, сколько туристов посетили Москву с начала года

Более 14 миллионов путешественников посетили Москву за девять месяцев 2022 года, сообщил журналистам в четверг председатель Комитета по туризму города Евгений... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T14:20

2022-12-08T14:20

2022-12-08T15:04

туризм

москва

новости - туризм

туризм

туристы

турпоток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/02/1799802805_0:58:3082:1792_1920x0_80_0_0_3eb6c9d21628e1044f82c1cb14edcaab.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Более 14 миллионов путешественников посетили Москву за девять месяцев 2022 года, сообщил журналистам в четверг председатель Комитета по туризму города Евгений Козлов."Только за лето к нам приехали 6,2 миллиона туристов, и они, очень надеюсь, получили приятные впечатления и вернутся к нам. А всего за три квартала этого года — более 14 миллионов человек", — сказал Козлов в ходе пресс-конференции.Он отметил, что за девять месяцев в столице прошло около пяти тысяч деловых мероприятий, и назвал это "возвращением на допандемийный уровень".

https://ria.ru/20221208/buryatiya-1837128477.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

москва, новости - туризм, туризм, туристы, турпоток