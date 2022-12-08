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Стало известно, сколько туристов посетили Москву с начала года
Стало известно, сколько туристов посетили Москву с начала года - РИА Новости, 08.12.2022
Стало известно, сколько туристов посетили Москву с начала года
Более 14 миллионов путешественников посетили Москву за девять месяцев 2022 года, сообщил журналистам в четверг председатель Комитета по туризму города Евгений... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T14:20
2022-12-08T14:20
2022-12-08T15:04
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Более 14 миллионов путешественников посетили Москву за девять месяцев 2022 года, сообщил журналистам в четверг председатель Комитета по туризму города Евгений Козлов."Только за лето к нам приехали 6,2 миллиона туристов, и они, очень надеюсь, получили приятные впечатления и вернутся к нам. А всего за три квартала этого года — более 14 миллионов человек", — сказал Козлов в ходе пресс-конференции.Он отметил, что за девять месяцев в столице прошло около пяти тысяч деловых мероприятий, и назвал это "возвращением на допандемийный уровень".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, новости - туризм, туризм, туристы, турпоток
Туризм, Москва, Новости - Туризм, Туризм, туристы, турпоток
14:20 08.12.2022 (обновлено: 15:04 08.12.2022)
Стало известно, сколько туристов посетили Москву с начала года
Почти 14 миллионов туристов посетили Москву за девять месяцев этого года
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Более 14 миллионов путешественников посетили Москву за девять месяцев 2022 года, сообщил журналистам в четверг председатель Комитета по туризму города Евгений Козлов.
"Только за лето к нам приехали 6,2 миллиона туристов, и они, очень надеюсь, получили приятные впечатления и вернутся к нам. А всего за три квартала этого года — более 14 миллионов человек", — сказал Козлов в ходе пресс-конференции.
Он отметил, что за девять месяцев в столице прошло около пяти тысяч деловых мероприятий, и назвал это "возвращением на допандемийный уровень".