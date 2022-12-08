https://ria.ru/20221208/moshennichestvo-1837177666.html

Экс-проректор МГУ Гришин получил четыре года за аферу на 271 миллион рублей

Экс-проректор МГУ Гришин получил четыре года за аферу на 271 миллион рублей - РИА Новости, 08.12.2022

Экс-проректор МГУ Гришин получил четыре года за аферу на 271 миллион рублей

Бывший проректор МГУ им. М.В. Ломоносова, экс-глава Минстроя Самарской области Алексей Гришин осужден на четыре года колонии-поселения по делу о мошенничестве... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T12:41

2022-12-08T12:41

2022-12-08T12:41

самарская область

происшествия

алексей гришин

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 дек - РИА Новости. Бывший проректор МГУ им. М.В. Ломоносова, экс-глава Минстроя Самарской области Алексей Гришин осужден на четыре года колонии-поселения по делу о мошенничестве на 271 миллион рублей, сообщает прокуратура Мордовии в четверг.Гришин с января 2017 года по апрель 2021 года, будучи бенефициаром Мордовпромстройбанка, участвовал в продаже Корпорации развития Мордовии выставочного комплекса "МордовЭкспоЦентр", принадлежавшего его банку. В итоге, как установил суд, комплекс в Саранске удалось продать на 271 миллиона рублей дороже реальной стоимости.Гришина задержали и арестовали в августе 2020 года, а затем перевели под домашний арест. В ходе следствия Гришин заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело рассматривалось в особом порядке – то есть без рассмотрения доказательств и с гарантией более мягкого наказания."Гришин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)… Ленинский районный суд Саранска приговорил Гришина к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении со штрафом в 600 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Приговор пока не вступил в силу. Уголовное дело в отношении остальных участников организованной группы еще расследуется.

https://ria.ru/20221208/korruptsiya-1837103662.html

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Влада Копылова

самарская область, происшествия, алексей гришин, россия