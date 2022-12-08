Экс-проректор МГУ Гришин получил четыре года за аферу на 271 миллион рублей
Экс-проректор МГУ Гришин получил четыре года по делу о мошенничестве на 271 миллион рублей
Алексей Гришин. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 дек - РИА Новости. Бывший проректор МГУ им. М.В. Ломоносова, экс-глава Минстроя Самарской области Алексей Гришин осужден на четыре года колонии-поселения по делу о мошенничестве на 271 миллион рублей, сообщает прокуратура Мордовии в четверг.
Гришин с января 2017 года по апрель 2021 года, будучи бенефициаром Мордовпромстройбанка, участвовал в продаже Корпорации развития Мордовии выставочного комплекса "МордовЭкспоЦентр", принадлежавшего его банку. В итоге, как установил суд, комплекс в Саранске удалось продать на 271 миллиона рублей дороже реальной стоимости.
Гришина задержали и арестовали в августе 2020 года, а затем перевели под домашний арест. В ходе следствия Гришин заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело рассматривалось в особом порядке – то есть без рассмотрения доказательств и с гарантией более мягкого наказания.
"Гришин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)… Ленинский районный суд Саранска приговорил Гришина к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении со штрафом в 600 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Приговор пока не вступил в силу. Уголовное дело в отношении остальных участников организованной группы еще расследуется.