https://ria.ru/20221208/mongoliya-1837195482.html

В Монголии протестующих на лошадях не пустили на площадь

В Монголии протестующих на лошадях не пустили на площадь - РИА Новости, 08.12.2022

В Монголии протестующих на лошадях не пустили на площадь

Молодые люди верхом на лошадях пытались присоединиться к протесту в Монголии, который продолжается уже пятый день, однако стражи порядка не пустили всадников на РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T13:38

2022-12-08T13:38

2022-12-08T13:38

в мире

монголия

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Молодые люди верхом на лошадях пытались присоединиться к протесту в Монголии, который продолжается уже пятый день, однако стражи порядка не пустили всадников на главную площадь столицы, сообщает местный портал ikon.mn.По его данным, стихийная "кавалерия" скандировала требования "озвучить имена виновных" и "взять ответственность", обращаясь к властям Монголии. Всадники попытались прискакать на конях на главную площадь Сухэ-Батора, однако их остановили стражи порядка.В целях обеспечения безопасности полиция Улан-Батора остановила движение транспорта с восточной и западной сторон площади.В среду во время встречи с протестующими на площади Сухэ-Батора премьер-министра Монголии Лувсаннамсрайна Оюун-Эрдэнэ закидали различными предметами. Его телохранитель был вынужден был раскрыть зонт, чтобы защитить премьера.Манифестация с участием нескольких тысяч протестующих на протяжении нескольких последних дней проходит перед Дворцом правительства в монгольской столице Улан-Баторе на фоне сообщений о крупной краже угля. По разным данным монгольских СМИ, сумма хищений варьируется от 1,8 до 13 миллиардов долларов. Как заявлял министр юстиции страны, правительство Монголии через дипломатические каналы попросило китайские власти подключиться к расследованию угольного дела, поскольку Монголия отправляет в Китай около 86% своего экспорта и более половины этого объема составляет уголь. Как сообщили РИА Новости, во вторник на площади также наблюдались протестующие, но их было гораздо меньше, чем накануне.

https://ria.ru/20221208/mongoliya-1837131779.html

https://ria.ru/20221207/protest-1837013644.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, монголия