https://ria.ru/20221208/mongoliya-1837131779.html

Минюст Монголии заявил о задержаниях по делу о махинациях с углем

Минюст Монголии заявил о задержаниях по делу о махинациях с углем - РИА Новости, 08.12.2022

Минюст Монголии заявил о задержаниях по делу о махинациях с углем

Министр юстиции и внутренних дел Монголии Хишгээгийн Нямбаатар заявил о проведении задержаний в рамках расследования возможных махинаций с углем, из-за которых... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T10:51

2022-12-08T10:51

2022-12-08T11:54

в мире

монголия

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Министр юстиции и внутренних дел Монголии Хишгээгийн Нямбаатар заявил о проведении задержаний в рамках расследования возможных махинаций с углем, из-за которых в стране вспыхнули протесты.Ранее телеканал NTV Medee сообщал, что антикоррупционный комитет Монголии задержал бывшего исполнительного директора частной компании по добыче угля "Таван Толгой" Баттулгына Ганхуяга."Баттулгын Ганхуяг и несколько близких к нему людей задержаны. Данную информацию озвучили вы, журналисты, а не я. Эти лица задержаны, потому что они причастны к угольному делу, но более подробную информацию по данному вопросу дать не могу, так как проводятся мероприятия по проверке", - заявил Нямбаатар на брифинге. Брифинг транслировался телеканалом NTV Medee в соцсетях.Манифестация с участием нескольких тысяч протестующих на протяжении нескольких последних дней проходит перед Дворцом правительства в монгольской столице Улан-Баторе на фоне сообщений о крупной краже угля. По разным данным монгольских СМИ, сумма хищений варьируется от 1,8 до 13 миллиардов долларов. Как заявлял министр юстиции страны, правительство Монголии через дипломатические каналы попросило китайские власти подключиться к расследованию угольного дела, поскольку Монголия отправляет в Китай около 86% своего экспорта и более половины этого объема составляет уголь. Как сообщили РИА Новости, во вторник на площади также наблюдались протестующие, но их было гораздо меньше, чем накануне.В четверг агентство Монцамэ передавало, что открытые слушания по вопросу транспортировки и экспорта угля пройдут в парламенте Монголии 21 декабря. Слушания пройдут по четырем темам, в том числе об использовании предоплаты за уголь, прекращении и рассмотрении уголовных дел по вопросу угля с 2013 года. Помимо этого, на слушаниях рассмотрят информацию о предприятиях, производивших коксующийся уголь по всей стране в 2020-2022 годах и их объем производства, а также участие АО "Эрдэнэс Тавантолгой" в строительстве в проектах строительства железных дорог.

https://ria.ru/20221207/mongoliya-1836995618.html

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монголия

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Акция протеста в Улан-Баторе В Улан-Баторе продолжаются протесты. Минюст Монголии сообщил о первых задержаниях по "угольному делу", открытые слушания по теме назначены на 21 декабря. 2022-12-08T10:51 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, монголия