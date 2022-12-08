https://ria.ru/20221208/moldaviya-1837253726.html

В МИД призвали Молдавию не обострять двусторонние отношения

В МИД призвали Молдавию не обострять двусторонние отношения - РИА Новости, 08.12.2022

В МИД призвали Молдавию не обострять двусторонние отношения

Москва призывает руководство Молдавии проявить здравый смысл и не предпринимать действий, которые могут привести к обострению ситуации в стране и нанести ущерб... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T15:55

2022-12-08T15:55

2022-12-08T15:56

мария захарова

молдавия

майя санду

россия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Москва призывает руководство Молдавии проявить здравый смысл и не предпринимать действий, которые могут привести к обострению ситуации в стране и нанести ущерб двусторонним отношениям с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя новый кодекс о выборах.Ранее парламент Молдавии одобрил в финальном чтении новый кодекс о выборах, согласно которому в стране больше не будут печатать избирательные бюллетени на русском языке."Мы призываем руководство Молдавии проявить здравый смысл и не предпринимать действий, которые могут привести к обострению и без того напряженной ситуации в республике, нанести ущерб двусторонним отношениям с Россией", - сказала она в ходе брифинга в четверг."Изменение избирательного законодательства - это внутреннее дело каждого государства, в том числе и республики Молдова. В то же время необходимо понимать, что законопроект, который, насколько известно, еще не вступил в силу, затрагивает интересы русского, русскоязычного населения Молдавии. А там около 80 процентов жителей в той или иной степени владеют русским языком... Хотелось бы надеяться, что новое решение, принятое, кстати, только голосами депутатов от партии "Действие солидарность", не приведет к ущемлению избирательных прав русскоязычного населения", - добавила Захарова.Главное изменение касается того, что впервые избирательные бюллетени будут оформляться исключительно на румынском языке (по конституции государственным языком в Молдавии является молдавский, но по решению Конституционного суда – румынский). По новым правилам, местные избирательные комиссии будут вправе обратиться к Центризбиркому с просьбой напечатать дополнительное количество бюллетеней на языке одного из национальных меньшинств.Президент Майя Санду ранее отметила, что реформа избирательного права – это одно из условий на пути евроинтеграции республики. В 2023 году в Молдавии пройдут местные выборы.

https://ria.ru/20221206/sblizhenie-1836651936.html

https://ria.ru/20221201/moldaviya-1835492468.html

молдавия

россия

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мария захарова, молдавия, майя санду, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)