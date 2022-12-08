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В МИД призвали Молдавию не обострять двусторонние отношения - РИА Новости, 08.12.2022
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В МИД призвали Молдавию не обострять двусторонние отношения
В МИД призвали Молдавию не обострять двусторонние отношения - РИА Новости, 08.12.2022
В МИД призвали Молдавию не обострять двусторонние отношения
Москва призывает руководство Молдавии проявить здравый смысл и не предпринимать действий, которые могут привести к обострению ситуации в стране и нанести ущерб... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T15:55
2022-12-08T15:56
мария захарова
молдавия
майя санду
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Москва призывает руководство Молдавии проявить здравый смысл и не предпринимать действий, которые могут привести к обострению ситуации в стране и нанести ущерб двусторонним отношениям с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя новый кодекс о выборах.Ранее парламент Молдавии одобрил в финальном чтении новый кодекс о выборах, согласно которому в стране больше не будут печатать избирательные бюллетени на русском языке."Мы призываем руководство Молдавии проявить здравый смысл и не предпринимать действий, которые могут привести к обострению и без того напряженной ситуации в республике, нанести ущерб двусторонним отношениям с Россией", - сказала она в ходе брифинга в четверг."Изменение избирательного законодательства - это внутреннее дело каждого государства, в том числе и республики Молдова. В то же время необходимо понимать, что законопроект, который, насколько известно, еще не вступил в силу, затрагивает интересы русского, русскоязычного населения Молдавии. А там около 80 процентов жителей в той или иной степени владеют русским языком... Хотелось бы надеяться, что новое решение, принятое, кстати, только голосами депутатов от партии "Действие солидарность", не приведет к ущемлению избирательных прав русскоязычного населения", - добавила Захарова.Главное изменение касается того, что впервые избирательные бюллетени будут оформляться исключительно на румынском языке (по конституции государственным языком в Молдавии является молдавский, но по решению Конституционного суда – румынский). По новым правилам, местные избирательные комиссии будут вправе обратиться к Центризбиркому с просьбой напечатать дополнительное количество бюллетеней на языке одного из национальных меньшинств.Президент Майя Санду ранее отметила, что реформа избирательного права – это одно из условий на пути евроинтеграции республики. В 2023 году в Молдавии пройдут местные выборы.
https://ria.ru/20221206/sblizhenie-1836651936.html
https://ria.ru/20221201/moldaviya-1835492468.html
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мария захарова, молдавия, майя санду, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Мария Захарова, Молдавия, Майя Санду, Россия, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
15:55 08.12.2022 (обновлено: 15:56 08.12.2022)
 
В МИД призвали Молдавию не обострять двусторонние отношения

Представитель МИД Захарова призвала Молдавию не обострять двусторонние отношения с Россией

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание МИД России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Москва призывает руководство Молдавии проявить здравый смысл и не предпринимать действий, которые могут привести к обострению ситуации в стране и нанести ущерб двусторонним отношениям с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя новый кодекс о выборах.
Ранее парламент Молдавии одобрил в финальном чтении новый кодекс о выборах, согласно которому в стране больше не будут печатать избирательные бюллетени на русском языке.
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"Мы призываем руководство Молдавии проявить здравый смысл и не предпринимать действий, которые могут привести к обострению и без того напряженной ситуации в республике, нанести ущерб двусторонним отношениям с Россией", - сказала она в ходе брифинга в четверг.
"Изменение избирательного законодательства - это внутреннее дело каждого государства, в том числе и республики Молдова. В то же время необходимо понимать, что законопроект, который, насколько известно, еще не вступил в силу, затрагивает интересы русского, русскоязычного населения Молдавии. А там около 80 процентов жителей в той или иной степени владеют русским языком... Хотелось бы надеяться, что новое решение, принятое, кстати, только голосами депутатов от партии "Действие солидарность", не приведет к ущемлению избирательных прав русскоязычного населения", - добавила Захарова.
Главное изменение касается того, что впервые избирательные бюллетени будут оформляться исключительно на румынском языке (по конституции государственным языком в Молдавии является молдавский, но по решению Конституционного суда – румынский). По новым правилам, местные избирательные комиссии будут вправе обратиться к Центризбиркому с просьбой напечатать дополнительное количество бюллетеней на языке одного из национальных меньшинств.
Президент Майя Санду ранее отметила, что реформа избирательного права – это одно из условий на пути евроинтеграции республики. В 2023 году в Молдавии пройдут местные выборы.
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