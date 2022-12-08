https://ria.ru/20221208/mobilizatsiya-1837172457.html
Москалькова рассказала об ошибках во время частичной мобилизации
Москалькова рассказала об ошибках во время частичной мобилизации - РИА Новости, 08.12.2022
Москалькова рассказала об ошибках во время частичной мобилизации
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что во время проведения частичной мобилизации возникла "масса" вопросов и были допущены... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T12:26
2022-12-08T12:26
2022-12-08T12:28
специальная военная операция на украине
татьяна москалькова
россия
частичная мобилизация в россии
безопасность
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что во время проведения частичной мобилизации возникла "масса" вопросов и были допущены ошибки, но в результате только по ее обращениям было аннулировано более 200 повесток с нарушениями."Частичная мобилизация во время СВО – масса вопросов и ошибок было допущено. И очень важно, что общественность подключилась и в гуманитарную составляющую, и в правовое просвещение, консультирование… Более 200 только по моим обращениям было аннулировано", - сказала Москалькова на пленарном заседании Общественной палаты РФ.По ее словам, это были "совершенно очевидные" случаи, когда у человека было четверо детей или больной ребёнок, прикованный к постели."Все исправлялась по ходу, но это требовало совместных усилий общества и государства, человека и представителя власти", - подчеркнула омбудсмен.
https://ria.ru/20221202/pomosch-1835923118.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна москалькова, россия, частичная мобилизация в россии, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Татьяна Москалькова, Россия, Частичная мобилизация в России, Безопасность
12:26 08.12.2022 (обновлено: 12:28 08.12.2022)
Москалькова рассказала об ошибках во время частичной мобилизации
После обращения Москальковой отменили более 200 случаев ошибочных призывов мобилизованных
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что во время проведения частичной мобилизации возникла "масса" вопросов и были допущены ошибки, но в результате только по ее обращениям было аннулировано более 200 повесток с нарушениями.
"Частичная мобилизация во время СВО – масса вопросов и ошибок было допущено. И очень важно, что общественность подключилась и в гуманитарную составляющую, и в правовое просвещение, консультирование… Более 200 только по моим обращениям было аннулировано", - сказала Москалькова на пленарном заседании Общественной палаты РФ.
По ее словам, это были "совершенно очевидные" случаи, когда у человека было четверо детей или больной ребёнок, прикованный к постели.
"Все исправлялась по ходу, но это требовало совместных усилий общества и государства, человека и представителя власти", - подчеркнула омбудсмен.