https://ria.ru/20221208/mobilizatsiya-1837172457.html

Москалькова рассказала об ошибках во время частичной мобилизации

Москалькова рассказала об ошибках во время частичной мобилизации - РИА Новости, 08.12.2022

Москалькова рассказала об ошибках во время частичной мобилизации

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что во время проведения частичной мобилизации возникла "масса" вопросов и были допущены... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T12:26

2022-12-08T12:26

2022-12-08T12:28

специальная военная операция на украине

татьяна москалькова

россия

частичная мобилизация в россии

безопасность

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что во время проведения частичной мобилизации возникла "масса" вопросов и были допущены ошибки, но в результате только по ее обращениям было аннулировано более 200 повесток с нарушениями."Частичная мобилизация во время СВО – масса вопросов и ошибок было допущено. И очень важно, что общественность подключилась и в гуманитарную составляющую, и в правовое просвещение, консультирование… Более 200 только по моим обращениям было аннулировано", - сказала Москалькова на пленарном заседании Общественной палаты РФ.По ее словам, это были "совершенно очевидные" случаи, когда у человека было четверо детей или больной ребёнок, прикованный к постели."Все исправлялась по ходу, но это требовало совместных усилий общества и государства, человека и представителя власти", - подчеркнула омбудсмен.

https://ria.ru/20221202/pomosch-1835923118.html

https://ria.ru/20221201/mobilizovannye-1835495641.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

татьяна москалькова, россия, частичная мобилизация в россии, безопасность