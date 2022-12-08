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МККК посетил 200 российских военнопленных на Украине, заявила Москалькова - РИА Новости, 08.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221208/mkkk-1837265184.html
МККК посетил 200 российских военнопленных на Украине, заявила Москалькова
МККК посетил 200 российских военнопленных на Украине, заявила Москалькова - РИА Новости, 08.12.2022
МККК посетил 200 российских военнопленных на Украине, заявила Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что по ее просьбе представители Международного Комитета Красного Креста (МККК) посетили... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T16:20
2022-12-08T16:20
специальная военная операция на украине
татьяна москалькова
украина
россия
международный комитет красного креста (мккк)
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что по ее просьбе представители Международного Комитета Красного Креста (МККК) посетили более 200 российских военнопленных на Украине.Ранее МККК сообщал, что следующее посещение российских военнопленных запланировано на конец месяца. В ноябре Москалькова сообщала, что Международный Красный Крест посетил более 100 российских военнопленных на Украине.
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татьяна москалькова, украина, россия, международный комитет красного креста (мккк)
Специальная военная операция на Украине, Татьяна Москалькова, Украина, Россия, Международный комитет Красного Креста (МККК)
16:20 08.12.2022
 
МККК посетил 200 российских военнопленных на Украине, заявила Москалькова

Москалькова: Международный Красный Крест посетил 200 российских военнопленных на Украине

© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что по ее просьбе представители Международного Комитета Красного Креста (МККК) посетили более 200 российских военнопленных на Украине.
"По моей просьбе МККК посетил более 200 наших пленных", - сказала Москалькова на встрече с журналистами.
Ранее МККК сообщал, что следующее посещение российских военнопленных запланировано на конец месяца. В ноябре Москалькова сообщала, что Международный Красный Крест посетил более 100 российских военнопленных на Украине.
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