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МККК посетил 200 российских военнопленных на Украине, заявила Москалькова
МККК посетил 200 российских военнопленных на Украине, заявила Москалькова - РИА Новости, 08.12.2022
МККК посетил 200 российских военнопленных на Украине, заявила Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что по ее просьбе представители Международного Комитета Красного Креста (МККК) посетили... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T16:20
2022-12-08T16:20
2022-12-08T16:20
специальная военная операция на украине
татьяна москалькова
украина
россия
международный комитет красного креста (мккк)
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что по ее просьбе представители Международного Комитета Красного Креста (МККК) посетили более 200 российских военнопленных на Украине.Ранее МККК сообщал, что следующее посещение российских военнопленных запланировано на конец месяца. В ноябре Москалькова сообщала, что Международный Красный Крест посетил более 100 российских военнопленных на Украине.
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татьяна москалькова, украина, россия, международный комитет красного креста (мккк)
Специальная военная операция на Украине, Татьяна Москалькова, Украина, Россия, Международный комитет Красного Креста (МККК)
МККК посетил 200 российских военнопленных на Украине, заявила Москалькова
Москалькова: Международный Красный Крест посетил 200 российских военнопленных на Украине