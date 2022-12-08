https://ria.ru/20221208/mintrud-1837150134.html

Минтруд отрабатывает профессиональную адаптацию вернувшихся со спецоперации

Минтруд отрабатывает профессиональную адаптацию вернувшихся со спецоперации - РИА Новости, 08.12.2022

Минтруд отрабатывает профессиональную адаптацию вернувшихся со спецоперации

Алгоритм профессиональной адаптации вернувшихся со специальной военной операции отрабатывается Минтрудом, мобилизованные получат приоритетное право участия в... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T11:34

2022-12-08T11:34

2022-12-08T11:34

общество

антон котяков

россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Алгоритм профессиональной адаптации вернувшихся со специальной военной операции отрабатывается Минтрудом, мобилизованные получат приоритетное право участия в программах переобучения, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.Министр назвал крайне значимым вопросом помощь вернувшимся с СВО в адаптации к мирной жизни. Несмотря на то, что за такими гражданами сохраняется рабочее место, в некоторых случаях может потребоваться восстанавливать навыки либо сменить сферу деятельности."Для этого мы прорабатываем алгоритм взаимодействия профессиональной адаптации граждан, завершивших службу в рядах Вооруженных сил и в связи с мобилизацией, и тех, кто присоединился к СВО в статусе добровольца", - пояснил министр на заседании президиума Совета законодателей.Он уточнил, что они смогут получить помощь в восстановлении навыков, пройти профориентацию для выбора новой профессии. Мобилизованные получат приоритетное право участвовать в программах переобучения, также прорабатывается субсидирование найма таких граждан. При необходимости в Минтруде готовы предложить дополнительные меры поддержки трудоустройства таких граждан.

https://ria.ru/20221207/moskva-1837084308.html

https://ria.ru/20221205/zakon-1836435752.html

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общество, антон котяков, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)