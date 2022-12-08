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Минтруд отрабатывает профессиональную адаптацию вернувшихся со спецоперации - РИА Новости, 08.12.2022
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Минтруд отрабатывает профессиональную адаптацию вернувшихся со спецоперации
Минтруд отрабатывает профессиональную адаптацию вернувшихся со спецоперации - РИА Новости, 08.12.2022
Минтруд отрабатывает профессиональную адаптацию вернувшихся со спецоперации
Алгоритм профессиональной адаптации вернувшихся со специальной военной операции отрабатывается Минтрудом, мобилизованные получат приоритетное право участия в... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T11:34
2022-12-08T11:34
общество
антон котяков
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Алгоритм профессиональной адаптации вернувшихся со специальной военной операции отрабатывается Минтрудом, мобилизованные получат приоритетное право участия в программах переобучения, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.Министр назвал крайне значимым вопросом помощь вернувшимся с СВО в адаптации к мирной жизни. Несмотря на то, что за такими гражданами сохраняется рабочее место, в некоторых случаях может потребоваться восстанавливать навыки либо сменить сферу деятельности."Для этого мы прорабатываем алгоритм взаимодействия профессиональной адаптации граждан, завершивших службу в рядах Вооруженных сил и в связи с мобилизацией, и тех, кто присоединился к СВО в статусе добровольца", - пояснил министр на заседании президиума Совета законодателей.Он уточнил, что они смогут получить помощь в восстановлении навыков, пройти профориентацию для выбора новой профессии. Мобилизованные получат приоритетное право участвовать в программах переобучения, также прорабатывается субсидирование найма таких граждан. При необходимости в Минтруде готовы предложить дополнительные меры поддержки трудоустройства таких граждан.
https://ria.ru/20221207/moskva-1837084308.html
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общество, антон котяков, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Общество, Антон Котяков, Россия, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
11:34 08.12.2022
 
Минтруд отрабатывает профессиональную адаптацию вернувшихся со спецоперации

Минтруд отрабатывает алгоритм профессиональной адаптации вернувшихся со спецоперации

© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в медиабанкПодготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации в Костроме
Подготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации в Костроме - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Александр Мельников
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Подготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации в Костроме. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Алгоритм профессиональной адаптации вернувшихся со специальной военной операции отрабатывается Минтрудом, мобилизованные получат приоритетное право участия в программах переобучения, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Министр назвал крайне значимым вопросом помощь вернувшимся с СВО в адаптации к мирной жизни. Несмотря на то, что за такими гражданами сохраняется рабочее место, в некоторых случаях может потребоваться восстанавливать навыки либо сменить сферу деятельности.
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"Для этого мы прорабатываем алгоритм взаимодействия профессиональной адаптации граждан, завершивших службу в рядах Вооруженных сил и в связи с мобилизацией, и тех, кто присоединился к СВО в статусе добровольца", - пояснил министр на заседании президиума Совета законодателей.
Он уточнил, что они смогут получить помощь в восстановлении навыков, пройти профориентацию для выбора новой профессии. Мобилизованные получат приоритетное право участвовать в программах переобучения, также прорабатывается субсидирование найма таких граждан. При необходимости в Минтруде готовы предложить дополнительные меры поддержки трудоустройства таких граждан.
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ОбществоАнтон КотяковРоссияМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
 
 
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