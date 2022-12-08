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В Польше задержали более 20 пособников нелегальных мигрантов - РИА Новости, 08.12.2022
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В Польше задержали более 20 пособников нелегальных мигрантов
В Польше задержали более 20 пособников нелегальных мигрантов - РИА Новости, 08.12.2022
В Польше задержали более 20 пособников нелегальных мигрантов
Более 20 пособников нелегальной миграции задержали польские пограничники во время проведения международной операции, сообщает Пограничная стража республики. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T14:17
2022-12-08T14:17
в мире
белоруссия
польша
евросоюз
европол
мвд польши
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ВАРШАВА, 8 дек - РИА Новости. Более 20 пособников нелегальной миграции задержали польские пограничники во время проведения международной операции, сообщает Пограничная стража республики."Польские, эстонские, немецкие, литовские и латвийские службы в рамках совместной операции ликвидировали преступную группу, которая занималась организацией незаконного пересечения государственной границы из Белоруссии в страны Евросоюза", - говорится в сообщении.По данным польских пограничников, сначала сотрудники Погранстражи Надбужаньского отряда задержали 51-летнего гражданина Польши - организатора нелегальной миграции из Белоруссии. "Мужчина является владельцем фирмы такси и предоставлял транспортные средства для перевозки нелегальных мигрантов", - говорится в сообщении. В отношении него прокурор избрал меру пресечения в виде надзора полиции и запрета на выезд из страны.После этого пограничники задержали в общей сложности 23 человека (8 польских граждан, 9 граждан Украины, двоих граждан Туниса, двоих граждан Грузии, а также гражданина Ирака и гражданина Белоруссии), которые являлись членами "международной организованной преступной группы, направленной на организацию незаконного пересечения иностранцами государственной границы с территории Белоруссии и Литвы в Польшу и далее в страны Западной Европы".В отношении 15 из них применена мера пресечения в виде временного ареста, а в отношении остальных - меры в виде надзора полиции, запрета на выезд из страны и залога.При этом доход данной преступной группы оценивается на сумму около 16 миллионов евро.Мигранты же платили до 15 тысяч евро за услугу незаконного перемещения из страны происхождения через Россию и Белоруссию в Германию или Великобританию. По данным польских пограничников, платежи, а также расчеты с водителями, перевозившими нелегалов, производились через подпольную финансовую систему Хавала.Отмечается, что члены преступной группы вербовали водителей, в основном граждан Украины, через онлайн-форумы и социальные сети. "Мигранты часто перевозились в опасных для жизни условиях в переполненных транспортных средствах, в рефрижераторных транспортных средствах", - говорится в сообщении.Всего в рамках совместных действий, проводимых с Европолом, сотрудники польской Пограничной стажи задержали в этом году 39 человек, причастных к перемещению нелегальных мигрантов на территорию стран ЕС, а также изъяли 47795 евро, 486 345 долларов, 184,7 килограмма марихуаны.В середине прошлого года на границе Белоруссии и Польши скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе.Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".Польша уже построила заграждение на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). Сейчас конструкцию заканчивают оснащать камерами ночного видения, датчиками движения и другой электроникой.
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в мире, белоруссия, польша, евросоюз, европол, мвд польши
В мире, Белоруссия, Польша, Евросоюз, Европол, МВД Польши
14:17 08.12.2022
 
В Польше задержали более 20 пособников нелегальных мигрантов

В Польше в ходе международной операции задержали более 20 пособников нелегальных мигрантов

© Фото : @Zelazna_Dywizja/TwitterПольские военнослужащие на границе с Белоруссией
Польские военнослужащие на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© Фото : @Zelazna_Dywizja/Twitter
Польские военнослужащие на границе с Белоруссией. Архивное фото
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ВАРШАВА, 8 дек - РИА Новости. Более 20 пособников нелегальной миграции задержали польские пограничники во время проведения международной операции, сообщает Пограничная стража республики.
"Польские, эстонские, немецкие, литовские и латвийские службы в рамках совместной операции ликвидировали преступную группу, которая занималась организацией незаконного пересечения государственной границы из Белоруссии в страны Евросоюза", - говорится в сообщении.
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По данным польских пограничников, сначала сотрудники Погранстражи Надбужаньского отряда задержали 51-летнего гражданина Польши - организатора нелегальной миграции из Белоруссии. "Мужчина является владельцем фирмы такси и предоставлял транспортные средства для перевозки нелегальных мигрантов", - говорится в сообщении. В отношении него прокурор избрал меру пресечения в виде надзора полиции и запрета на выезд из страны.
После этого пограничники задержали в общей сложности 23 человека (8 польских граждан, 9 граждан Украины, двоих граждан Туниса, двоих граждан Грузии, а также гражданина Ирака и гражданина Белоруссии), которые являлись членами "международной организованной преступной группы, направленной на организацию незаконного пересечения иностранцами государственной границы с территории Белоруссии и Литвы в Польшу и далее в страны Западной Европы".
В отношении 15 из них применена мера пресечения в виде временного ареста, а в отношении остальных - меры в виде надзора полиции, запрета на выезд из страны и залога.
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При этом доход данной преступной группы оценивается на сумму около 16 миллионов евро.
Мигранты же платили до 15 тысяч евро за услугу незаконного перемещения из страны происхождения через Россию и Белоруссию в Германию или Великобританию. По данным польских пограничников, платежи, а также расчеты с водителями, перевозившими нелегалов, производились через подпольную финансовую систему Хавала.
Отмечается, что члены преступной группы вербовали водителей, в основном граждан Украины, через онлайн-форумы и социальные сети. "Мигранты часто перевозились в опасных для жизни условиях в переполненных транспортных средствах, в рефрижераторных транспортных средствах", - говорится в сообщении.
Всего в рамках совместных действий, проводимых с Европолом, сотрудники польской Пограничной стажи задержали в этом году 39 человек, причастных к перемещению нелегальных мигрантов на территорию стран ЕС, а также изъяли 47795 евро, 486 345 долларов, 184,7 килограмма марихуаны.
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В середине прошлого года на границе Белоруссии и Польши скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе.
Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
Польша уже построила заграждение на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). Сейчас конструкцию заканчивают оснащать камерами ночного видения, датчиками движения и другой электроникой.
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