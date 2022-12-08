В Польше задержали более 20 пособников нелегальных мигрантов
В Польше в ходе международной операции задержали более 20 пособников нелегальных мигрантов
Польские военнослужащие на границе с Белоруссией. Архивное фото
ВАРШАВА, 8 дек - РИА Новости. Более 20 пособников нелегальной миграции задержали польские пограничники во время проведения международной операции, сообщает Пограничная стража республики.
"Польские, эстонские, немецкие, литовские и латвийские службы в рамках совместной операции ликвидировали преступную группу, которая занималась организацией незаконного пересечения государственной границы из Белоруссии в страны Евросоюза", - говорится в сообщении.
По данным польских пограничников, сначала сотрудники Погранстражи Надбужаньского отряда задержали 51-летнего гражданина Польши - организатора нелегальной миграции из Белоруссии. "Мужчина является владельцем фирмы такси и предоставлял транспортные средства для перевозки нелегальных мигрантов", - говорится в сообщении. В отношении него прокурор избрал меру пресечения в виде надзора полиции и запрета на выезд из страны.
После этого пограничники задержали в общей сложности 23 человека (8 польских граждан, 9 граждан Украины, двоих граждан Туниса, двоих граждан Грузии, а также гражданина Ирака и гражданина Белоруссии), которые являлись членами "международной организованной преступной группы, направленной на организацию незаконного пересечения иностранцами государственной границы с территории Белоруссии и Литвы в Польшу и далее в страны Западной Европы".
В отношении 15 из них применена мера пресечения в виде временного ареста, а в отношении остальных - меры в виде надзора полиции, запрета на выезд из страны и залога.
При этом доход данной преступной группы оценивается на сумму около 16 миллионов евро.
Мигранты же платили до 15 тысяч евро за услугу незаконного перемещения из страны происхождения через Россию и Белоруссию в Германию или Великобританию. По данным польских пограничников, платежи, а также расчеты с водителями, перевозившими нелегалов, производились через подпольную финансовую систему Хавала.
Отмечается, что члены преступной группы вербовали водителей, в основном граждан Украины, через онлайн-форумы и социальные сети. "Мигранты часто перевозились в опасных для жизни условиях в переполненных транспортных средствах, в рефрижераторных транспортных средствах", - говорится в сообщении.
В середине прошлого года на границе Белоруссии и Польши скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе.
Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
Польша уже построила заграждение на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). Сейчас конструкцию заканчивают оснащать камерами ночного видения, датчиками движения и другой электроникой.
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