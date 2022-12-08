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ВС России сбили украинский Ми-8 и пять беспилотников

ВС России сбили украинский Ми-8 и пять беспилотников - РИА Новости, 08.12.2022

ВС России сбили украинский Ми-8 и пять беспилотников

Российская ПВО за минувшие сутки сбила украинский военный вертолёт Ми-8, 5 беспилотников, 14 снарядов РСЗО и одну противорадарную ракету HARM, сообщили в... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T13:56

2022-12-08T13:56

2022-12-08T14:17

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ми-8 амтш

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Российская ПВО за минувшие сутки сбила украинский военный вертолёт Ми-8, 5 беспилотников, 14 снарядов РСЗО и одну противорадарную ракету HARM, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Яковлевка Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, уничтожено пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Табаевка Харьковской области, Бараниковка, Кременная и Просторное Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российской ПВО было перехвачено четырнадцать реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ольха", "Ураган" и одна противорадиолокационная ракета HARM в ДНР, Запорожской области и Херсонской области.

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Кирилл Волков

россия, ми-8 амтш, в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр