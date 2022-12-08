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ВС России сбили украинский Ми-8 и пять беспилотников
ВС России сбили украинский Ми-8 и пять беспилотников - РИА Новости, 08.12.2022
ВС России сбили украинский Ми-8 и пять беспилотников
Российская ПВО за минувшие сутки сбила украинский военный вертолёт Ми-8, 5 беспилотников, 14 снарядов РСЗО и одну противорадарную ракету HARM, сообщили в... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T13:56
2022-12-08T13:56
2022-12-08T14:17
россия
ми-8 амтш
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Российская ПВО за минувшие сутки сбила украинский военный вертолёт Ми-8, 5 беспилотников, 14 снарядов РСЗО и одну противорадарную ракету HARM, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Яковлевка Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, уничтожено пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Табаевка Харьковской области, Бараниковка, Кременная и Просторное Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российской ПВО было перехвачено четырнадцать реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ольха", "Ураган" и одна противорадиолокационная ракета HARM в ДНР, Запорожской области и Херсонской области.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ми-8 амтш, в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Россия, Ми-8 АМТШ, Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:56 08.12.2022 (обновлено: 14:17 08.12.2022)
ВС России сбили украинский Ми-8 и пять беспилотников
Минобороны: ВС России сбили украинский вертолет Ми-8 в ДНР и пять беспилотников