https://ria.ru/20221208/materinstvo-1837186989.html
Госдума приняла закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев
Госдума приняла закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев - РИА Новости, 08.12.2022
Госдума приняла закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев
Госдума на пленарном заседании проголосовала за принятие закона о запрете использовать институт суррогатного материнства иностранцам в России. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T13:08
2022-12-08T13:08
2022-12-08T17:40
суррогатное материнство
общество
россия
госдума рф
вячеслав володин
петр толстой
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании проголосовала за принятие закона о запрете использовать институт суррогатного материнства иностранцам в России.Группа депутатов и сенаторов в декабре 2021 года внесла в Госдуму новую редакцию законопроекта, согласно которому воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут только граждане РФ, состоящие в браке, или одинокая женщина - гражданка России, которая не может по медицинским показаниям выносить или родить ребенка самостоятельно. Иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства в России будет запрещено.В мае законопроект был принят в первом чтении, во втором чтении он был принят во среду.Ко второму чтению к нему поступили поправки, в них, в том числе, о том, что лица, заключившие договор о суррогатном материнстве, брак которых был расторгнут, могут быть записаны родителями ребенка с согласия родившей женщины и при условии, что судом не установлено, что брак был заключен в целях договора о суррогатном материнстве и без намерения создать семью.Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании отметил важность инициативы.Он отметил, что в случае реализации инициативы дети получают автоматически российское гражданство и будут защищены. При этом законом сужается возможность использовать суррогатное материнство для граждан России."Только одинокие женщины (остаются). Мужчины одинокие выводятся из получателей такой возможности. И это в законе учтено", - продолжил он.При этом спикер отметил, что лишь немногие страны разрешают суррогатное материнство на коммерческой основе с возможностью оказания этой услуги гражданам других стран, при этом с каждым годом таких стран становится меньше.Кроме того, инициативу прокомментировал вице-спикер Госдумы Петр Толстой."Это лишь один из многих шагов, которые только предстоит сделать на долгом пути по защите наших детей - рожденных и нерожденных, по защите наших традиционных ценностей и духовного суверенитета", - написал он в своем telegram-канале.
https://ria.ru/20220816/deti-1810103801.html
https://ria.ru/20221207/roditeli-1837092740.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
суррогатное материнство, общество, россия, госдума рф, вячеслав володин, петр толстой
суррогатное материнство, Общество, Россия, Госдума РФ, Вячеслав Володин, Петр Толстой
13:08 08.12.2022 (обновлено: 17:40 08.12.2022)
Госдума приняла закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев
Госдума приняла закон о запрете суррогатного материнства в России для иностранцев
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании проголосовала за принятие закона о запрете использовать институт суррогатного материнства иностранцам в России.
Группа депутатов и сенаторов в декабре 2021 года внесла в Госдуму новую редакцию законопроекта, согласно которому воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут только граждане РФ, состоящие в браке, или одинокая женщина - гражданка России, которая не может по медицинским показаниям выносить или родить ребенка самостоятельно. Иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства в России будет запрещено.
В мае законопроект был принят в первом чтении, во втором чтении он был принят во среду.
Ко второму чтению к нему поступили поправки, в них, в том числе, о том, что лица, заключившие договор о суррогатном материнстве, брак которых был расторгнут, могут быть записаны родителями ребенка с согласия родившей женщины и при условии, что судом не установлено, что брак был заключен в целях договора о суррогатном материнстве и без намерения создать семью.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин
на пленарном заседании отметил важность инициативы.
"Цель закона – запретить суррогатное материнство для иностранных граждан. Кто приезжает – мы с вами не знаем. Куда детей увозят – тоже не знаем. Это наши дети. Их могут вывозить для того, чтобы использовать на органы, в однополые семьи. Как их жизнь сложится – никто не знает", - сообщил председатель ГД.
Он отметил, что в случае реализации инициативы дети получают автоматически российское гражданство и будут защищены. При этом законом сужается возможность использовать суррогатное материнство для граждан России.
"Только одинокие женщины (остаются). Мужчины одинокие выводятся из получателей такой возможности. И это в законе учтено", - продолжил он.
При этом спикер отметил, что лишь немногие страны разрешают суррогатное материнство на коммерческой основе с возможностью оказания этой услуги гражданам других стран, при этом с каждым годом таких стран становится меньше.
Кроме того, инициативу прокомментировал вице-спикер Госдумы Петр Толстой
.
"Это лишь один из многих шагов, которые только предстоит сделать на долгом пути по защите наших детей - рожденных и нерожденных, по защите наших традиционных ценностей и духовного суверенитета", - написал он в своем telegram-канале.