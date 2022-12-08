https://ria.ru/20221208/materinstvo-1837186989.html

Госдума приняла закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев

Госдума приняла закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев - РИА Новости, 08.12.2022

Госдума приняла закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев

Госдума на пленарном заседании проголосовала за принятие закона о запрете использовать институт суррогатного материнства иностранцам в России. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T13:08

2022-12-08T13:08

2022-12-08T17:40

суррогатное материнство

общество

россия

госдума рф

вячеслав володин

петр толстой

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании проголосовала за принятие закона о запрете использовать институт суррогатного материнства иностранцам в России.Группа депутатов и сенаторов в декабре 2021 года внесла в Госдуму новую редакцию законопроекта, согласно которому воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут только граждане РФ, состоящие в браке, или одинокая женщина - гражданка России, которая не может по медицинским показаниям выносить или родить ребенка самостоятельно. Иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства в России будет запрещено.В мае законопроект был принят в первом чтении, во втором чтении он был принят во среду.Ко второму чтению к нему поступили поправки, в них, в том числе, о том, что лица, заключившие договор о суррогатном материнстве, брак которых был расторгнут, могут быть записаны родителями ребенка с согласия родившей женщины и при условии, что судом не установлено, что брак был заключен в целях договора о суррогатном материнстве и без намерения создать семью.Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании отметил важность инициативы.Он отметил, что в случае реализации инициативы дети получают автоматически российское гражданство и будут защищены. При этом законом сужается возможность использовать суррогатное материнство для граждан России."Только одинокие женщины (остаются). Мужчины одинокие выводятся из получателей такой возможности. И это в законе учтено", - продолжил он.При этом спикер отметил, что лишь немногие страны разрешают суррогатное материнство на коммерческой основе с возможностью оказания этой услуги гражданам других стран, при этом с каждым годом таких стран становится меньше.Кроме того, инициативу прокомментировал вице-спикер Госдумы Петр Толстой."Это лишь один из многих шагов, которые только предстоит сделать на долгом пути по защите наших детей - рожденных и нерожденных, по защите наших традиционных ценностей и духовного суверенитета", - написал он в своем telegram-канале.

https://ria.ru/20220816/deti-1810103801.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

суррогатное материнство, общество, россия, госдума рф, вячеслав володин, петр толстой